ПРИМЕТЫ, КОТОРЫМ СТОИТ ВЕРИТЬ

Перебежала черная кошка дорогу – это к деньгам (важно понять в какой карман, правый или левый). Мести пол вечером – к деньгам, однозначно.Чем больше мусора, тем больше денег.
Я очень суеверная.
Все приметы, что знаю – работают.
И я в них верю.
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Вот, например:
Перебежала черная кошка дорогу – это к деньгам (важно понять в какой карман, правый или левый).
Мести пол вечером – к деньгам, однозначно.
Чем больше мусора, тем больше денег.
Класть ключи на стол – к обогащению.
Ключи везде открывают двери богатству.
Увидел страшный сон – это к богатству. Такому большому, что аж страшно.
Выносить мусор перед дорогой – поездка сложится удачно и обернется материальным пополнением.
Услышать вой собаки – это к деньгам.
Так она зазывает их вам.
Помыть машину – к дождю, думаете вы? Нет, к деньгам.
Упала вилка на пол - придет представительница женского пола и принесет деньги.
Ну а если нож, то мужчина принесет. И немного больше, чем смогла бы донести женщина.
Рассыпали соль - это к достатку. Соль раньше ценилась на вес золота. С тех времен ничего не изменилось.
Разбить посуду – к быстрому обогащению. К бабке не ходи.
Но есть еще одна примета, что работает наоборот. И вы должны о ней знать.
Это, когда открыл шкаф, а любимая вещь оказалась мала (сжалась от стирки, усохла при хранении, сморщилась от старости и т.д) – вот это точно к денежным потерям.
Тут даже гадать не нужно!
Только есть маленькая подсказка.
В этом случае небольшая потеря денег оборачивается большим счастьем от обновки и классной себя. А это, как мы знаем, ни за какие деньги не купишь.
А какие у вас рабочие приметы? Может я что-то упустила?опубликовано econet
Автор Елена Клименкова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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