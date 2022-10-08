Вы ищите любовь НЕ ТАМ...

Любовь это не чувство, это волновая энергия, электромагнитная, высокой частоты. Её можно почувствовать внутри себя если мыслить определенным образом, соответственно пребывать в определенных эмоциональных состояниях, действовать соответствующе мыслям и эмоциям

Мозг человека излучает волны различной частоты, и от преобладания этих частот в каждый конкретный момент зависит ментальная работа и физическое состояние нашего организма. В теории мозговых волн выделяют пять частот, на которых работает человеческий мозг: бета, альфа, тета, дельта и гамма. Все, что мы делаем, говорим и чувствуем, является отражением волновой активности нашего мозга.

Энергия Любви – это базовый и самый значимый ресурс в развитии человека

Мы живем в волновой природе .. Всё вокруг нас также есть волны.

Любовь это не чувство, это волновая энергия, электромагнитная, высокой частоты. Её можно почувствовать внутри себя если мыслить определенным образом, соответственно пребывать в определенных эмоциональных состояниях, действовать соответствующе мыслям и эмоциям.

Именно поэтому в о всех религиях Любовь есть Бог, вернее энергии высокого уровня. Возможно характеристика "высокий" не очень правильно, но отражает именно суть. Познавать Бога - познавать Любовь = становится подобным Богу в своих мыслях, действиях = быть созвучным его качеству во всем = иметь возможность сотворчествовать с ним.

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Поэтому истинная духовность по сути своей и есть запредельное качество во всех сферах жизни человека, в практике его реальной жизни каждого дня. Не стану пояснять кто и зачем, скажу лишь большая часть понятий подменена в нашем социуме, потому люди и блуждают в собственных тюрьмах ума. Поэтому, что только нынче не называют "любовью", но только не саму любовь.

Теперь про Любовь к себе и миру в действии. Любить - это глагол.

Когда человек стремиться соответствовать энергиям любви, то обретает возможность попасть в поток данной энергии. Любовь - это центростремительная энергия к центру человека, к его середине, сердцевине, к его сердцу. На выходе из сердца это центробежная энергия - радость.

Любить это наполнять энергией любви, всё, что вы делаете. В теле человека нет кнопки, которая бы позволила вам дозировать подачу вашей энергии Любви в мир. То есть нельзя любить своих близких и ненавидеть всех остальных.

Когда в человеке достаточно энергии любви, то он радостно дарит любовь всем и всему в своей реальности. Да, родным, любимым и близким достается этой энергии больше, просто потому как они в большем контакте с вами. Потому как вы сами выбрали кто вам люб и кто вам близок. Но это вовсе не означает, что всех остальным вы дарите ненависть.

Именно поэтому любовь безусловна по отношению к внешнему миру, ведь единственное условие дарения Любви - это её наличие внутри дарящего.

Энергия Любви – это базовый и самый значимый ресурс в развитии человека.

Самое интересное, что дети приходят в этом мир полными любви и радости. Они (маленькие солнышки) плещут эту радость безмерно вокруг себя. Посмотрите как дети умеют быть жизнеРАДОСТНЫМИ - они дарят миру радость идущую изнутри. Дарят до тех пор, пока родители не отучают радоваться жизни.

Любовь из вне получить нельзя... Нельзя почувствовать... Ее можно почувствовать внутри себя... В результате собственных честных, чистых и красивых действий.

Красота - это гармония между формой и содержанием ваших действий или взаимодействий. Красота и есть результат честно созданных форм и наполненных соответствующим чистым содержанием. Красота результатов всегда откликается в сердце теплом энергии любви.

Вера - это ведание радости, полученной от созерцания своих красивых результатов в ходе честных и чистых действий. Вера и есть познание Бога внутри себя ( в контексте религий) = познание Любви.

В основе психологии любви - честность, нравственность, справедливость, правда, верность. Не важно, что вы делаете: чистите зубы или полы моете или с людьми взаимодействуете, значимо как вы это делаете: насколько честно, чисто и красиво.

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По сути своей, всё есть любовь. Вопрос лишь в количестве света, который наполняет человека. Ненависть есть минимальное количество света, но тоже есть любовь. Ровно как темнота есть минимальное количество света. Отсюда речи про святость, просветление, спасение ( в каждой религии это называется по своему), но суть одна - максимальное количество света внутри человека, его максимальное подобие Богу.

Если смотреть в психологическом контексте, человек любящий себя здоров психологически, психологически зрелый, готовый брать на себя ответственность за себя и свою жизнь.

Вот так , если очень коротко про любовь.опубликовано econet.ru.

Автор Татьяна Лявенко

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