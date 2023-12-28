Эффективное обучение детей с точки зрения устройства мозга 

Преподаватель рассказывает о способах запоминания материала с точки зрения устройства мозга

О способах запоминания материала с точки зрения устройства мозга



По моей классификации все ученики делятся на 3 типа:

1. Мотивированные, которые бегут на занятие с горящими глазами и понимают, зачем им это надо;

2. Трудяги, которые, несмотря ни на что, просто учат и понимают, зачем им это надо;

3. (М)ученики — не понимают, зачем им это надо, и учить не хотят.

Казалось бы, у первых всё должно получаться легко и просто, раз есть интерес, вторым сложнее, потому что основной метод заучивания — нудная зубрежка, а третьим так и вовсе несладко приходится. А чтобы закрепить знания во всех головах, мало хорошо объяснить тему, надо ещё её повторить 100500 раз при отработке и закрепить на практике, потом дать домашнее задание, приговаривая: «Повторение — мать учения!», и надеяться, что за неделю всё «переварится» в мозге и летучка будет написана на 100% — таков идеальный сценарий.

Ключевая фраза: «за неделю все "переварится" в мозге», — и многие её недооценивают, особенно ученики. Потому что мало кто задумывается, как происходит формирование долговременной памяти. Из-за этого неделя между занятиями пролетает неэффективно, а советы «как повысить работоспособность мозга» или «как улучшить память» применяются в реальной жизни 2-3 дня. Но если бы каждый раз, выполняя тот или иной совет, мы осознавали, какой процесс в данную минуту происходит в нашем организме, то бросить начатое уже не захотелось бы.

Вот несколько способов «прокачки» мозга, к которым имеет смысл возвращаться с регулярностью.

1. Занятия физкультурой

Во время занятий физкультурой усиливается кровообращение в головном мозге, благодаря чему он получает больше кислорода и питательных веществ. Да, это определённо так. А вы знали, что в это же время происходит ангиогенез, то есть рост новых сосудов? Благодаря им мозг даже в покое будет получать чуточку больше питательных веществ.

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Также совершенствуются нейроны и места их контактов друг с другом — синапсы. Мозг немного неизбирателен в том, что именно ему улучшать, поэтому изменения претерпевают не только двигательные нейроны, но и находящиеся рядом, которые отвечают и за память в том числе.

Практика.

На перерыве проводите физкультминутку. Скажите, что обладаете магнитно-резонансным, рентгеновским или просто сквозным зрением, и видите, как растут новые сосуды в мозгу других людей, а потом подчеркните плюсы этого процесса.

2. Чтение книг, изучение языков, занятия математикой

Эти советы также нацелены на совершенствование нейронных связей. Тут стоит рассказать о работе синапса (картинка ниже). Поступающая в организм информация (через глаза, слух, кожу) преобразуется в электрический импульс, который распространяется по нейронам и способствует выделению медиаторов (специальных веществ) в синаптическую щель.

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Эти вещества действуют на другой нейрон, возбуждают его, и импульс передается дальше. Медиаторы не всегда присутствуют в нейроне, требуется время на восстановление запасов. Тренировка же синапса увеличивает скорость восстановления медиатора и его количество. Поэтому радуйтесь каждой решенной задаче, ведь теперь нейрон вырабатывает медиатор чуточку быстрее.

Практика.

Преподаватели иностранного языка, смело рассказывайте, как хорошо ваш предмет влияет на развитие мозга, добавляйте мотивации ученикам. Математики, на вопрос: «Где мне в жизни пригодится умение решать уравнения?», смело отвечайте: «Пригодятся нейронные связи, которые формируются при решении задач».

«Отработка» и «закрепление» — не пустые слова в плане, теперь вы знаете почему.

3. Учите стихи и не злитесь, ведь нервные клетки не восстанавливаются

А вот и сюрприз! Когда вы пытаетесь запомнить что-то, дендриты нейронов начинают активно расти, образовывать новые синапсы, помогая уже имеющимся синапсам эффективнее передавать информацию… В общем, прокладывать новые «дорожки» в мозге.

Практика.

Устройте баттл между учениками — кто за неделю улучшит «транспортную сеть» своего мозга? За каждую выученную строчку смело прибавляйте пару дендритов. Кто теперь Мегамозг?

4. От работы кони дохнут, только не морские

Это не так безумно, как кажется. В человеческом мозге есть такая структура — гиппокамп, что в переводе с греческого — «морской конёк». Именно он отвечает за формирование памяти. Чем больше мы пытаемся запомнить информации, тем больше поступает электрических импульсов, и тем больше клеток необходимо для их обработки… И только гиппокамп умеет выращивать новые нейроны и от того увеличиваться в размерах.

Гиппокамп получил своё название из-за изогнутой формы, схожей с внешностью морского конька.

Практика.

Тренируйте кратковременную память на занятии. Предложите ученикам запомнить за 5 минут новую формулу, небольшой ряд исторически значимых дат, словарные слова или иностранные фразы. Пусть напишут это по памяти. В конце урока повторите процедуру, но не повторяйте им то, что надо было запомнить, пусть стимулируют гиппокамп через два вида памяти.

5. Повторение — действительно мать учения

Еще гиппокамп можно назвать «архиватором». Все входящие знания «морской конек» сортирует и прячет по разным областям коры головного мозга, формируя определенный путь по нейронам. Чтобы этот путь не затерялся среди многих других, его нужно обязательно «протаптывать» повторением, что даст возможность циркулировать импульсу по цепочке нейронов несколько раз (а вы же помните, почему это хорошо?). При повторении надо попытаться именно вспомнить изученное, а не просто пролистать учебник. Таким образом «протаптывается тропинка» к знаниям. Чем лучше тропинка протоптана, тем легче по ней идти.

Практика.

Используйте неделю между занятиями эффективно. Научите ребят «топтать тропинку»: после урока, по дороге домой, повторите то, что сегодня узнали, так «морской конёк» не успеет забыть дорогу. Дома предложите им с порога рассказать родителям новое правило, тогда «тропинка» станет заметна. А при ежедневном повторении и выполнении домашнего задания и вовсе можно протоптать шоссе.

6. Хороший сон, особенно перед экзаменом

Ночью активность мозга снижается, но его работа не прекращается. Именно в это время «морской конёк» проводит уборку в мозге, расставляя все по своим местам: ночью происходит переход кратковременной памяти в долговременную. И тогда же вырабатывается гормон мелатонин, который позитивно влияет на работу мозга. Пик выработки этого гормона — 23.00, обязательное условие — абсолютная темнота. Если ложиться в определенное время, мозг составит своё расписание выработки гормонов и других действий, ему нужно только в этом помочь.

Практика.

Если не успели выучить, а впереди вся ночь, попытайтесь лечь до 23.00 и поспать пару часов, а потом с новыми силами продолжить подготовку. А вообще не допускайте подобного, «протаптывайте тропинки» заранее.

Итак, теперь вы знаете механизмы некоторых процессов мозга, а значит, сможете грамотно повлиять на них.

Давайте вспомним классификацию из первого абзаца статьи. Рассказывайте ребятам об этих механизмах, но преподносите это как огромную тайну (секретная информация вызывает больший эмоциональный отклик).

И тогда первые будут развиваться и в других областях (здравствуй, ассоциативное мышление), вторые получат немного мотивации и интереса от экспериментов над собственным мозгом, а третьи поймут, что немного дисциплины и вдохновения приведут их к успеху.

Всех, дочитавших до этой строчки, поздравляю с приобретением новых нейронных связей!опубликовано econet

Автор Наталия Кондакова

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