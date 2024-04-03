ОЙ ВСЕ! Классика жанра женкой логики

Есть теория, согласно которой женщины и мужчины являются пришельцами с совершенно разных планет. Ведь мы отличаемся друг друга практически во всех психических аспектах психики: характере, доминирующих чувствах, потребностях, стиле поведения. А еще мы отличаемся друг от друга по стилю наших психологических защит. Давайте, для примера возьмем «обесценивание» при мужско-женских диалогах
Есть теория, согласно которой женщины и мужчины являются пришельцами с совершенно разных планет. Ведь мы отличаемся друг друга практически во всех психических аспектах психики: характере, доминирующих чувствах, потребностях, стиле поведения. А еще мы отличаемся друг от друга по стилю наших психологических защит.
Давайте, для примера возьмем «обесценивание» при мужско-женских диалогах.
Как женщина обесценивает мужские аргументы?
И не важно, какой набор доказательств звучал до того, как произнесена эта фраза. Не важна степень уверенности мужчины в аргументе. Мужчина НЕ УВЕРЕН в том, что понимает женщину.
Мужчинам перманентно внушается идея того, что женщина существо сложное, запутанное и эмоциональное. А потому заявлять женщине, что «он ее понимает», считается (среди мужчин) всегда немного самонадеянным. Более того, у мужчин повсеместно бытует мнение, что женщина и сама себя НЕ понимает.
Что, впрочем, не мешает ей выяснять отношения и спокойно (ну, или, не спокойно) доказывать свою правоту.
В данном «приеме» акцент делается не на твоей ошибке в целом, а на том, что ты ошибся в конкретной ситуации. И сколько бы ты усилий ты не прикладывал дальше, ты все равно оказываешься в позиции «ты не правильно меня понял».
Обычно такой оборот мужчину ставит в тотальный тупик. Зачем думать дальше, если есть уже готовый вариант решения? Как правило, затем, что поиск нового аргумента лишает ценности предыдущий. Но мужчины с такой скоростью думать обычно не умеют.
Классика жанра женкой логики. При всей своей банальности, «обыгранности» и «высмеянности» этот вариант обесценивания работает как часы. Потому как любая новая попытка вернуться к логическому обоснованию фактов легко переводится в плоскость эмоций, где женщина себя чувствует как рыба в воде.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
А теперь вопрос. Как обесценивают женские аргументы мужчины? Как правило, одним единственным образом:
Я бы назвал это конкурентным обесцениванием, которое характерно мужчинам именно в силу страстного (и потребностного) желания доказывать и отстаивать свою ПРАВОТУ, быть признанным, ну, и так далее по списку.
Уточнение. Указанные выше стратегии не являются плохими или хорошими. Они являются автоматическими. И именно их автоматизм часто приводит к конфликтным ситуациям.
Вывод.
Зная, излюбленные приемы своего оппонента противоположного пола вы, хотя бы, получаете возможность их вербализировать и уменьшать вероятность использования в повседневных ситуациях «на автомате». А это повышает вероятность осознанности вашего диалога.опубликовано econet
Автор Александр Кузьмичев
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий