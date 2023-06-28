Ваше окружение: сильнейшая подпитка или подножка?

Окружение - сильнейшая подпитка, благодаря которой стремительно взлетаешь ввысь и лепишь лучшего себя, или подножка, с которой то и дело кубарем падаешь с новой взятой ступени, всё дальше от своих желаний
Я не считаю нужным мириться с тем, чтобы в моём окружении присутствовали люди, которые "чуть-чуть", "на половину".
Да, идеалистка, но хорошо знающая и понимающая, что мне нужно и чего хочу от жизни.
Поэтому каждый человек, присутствующий в моей жизни, - максимум возможного.
Друзья - могу положиться как на себя.
Специалисты - самые эффективные.
Клиенты - любимые.
Если в окружении теряется то чуть-чуть, что тебе важно, меняются твои ориентиры, снижается планка, сам не заметишь, как скатишься вниз.
Когда окружение подтверждает твоё восприятие жизни, чувствуешь себя по-другому: более сильной, более уверенной, состоявшейся, способной, это сильно влияет на самооценку.
Что вокруг тебя - тем и пропитаешься: общаешься с 4 миллиардерами - будешь пятым, с 4 алкашами - ...
Чтобы посмотреть, как окружение влияет на вас, подумайте о том, чего вы хотите, и посмотрите, есть ли это у тех людей, с которыми вы общаетесь, у кого из вашего окружения это есть.
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Если этого нет ни у кого из вашего окружения, не удивительно, что этого нет и у вас.
Если это есть хотя бы у 4 человек в вашем окружении, у вас это тоже очень скоро появится.
Окружение - сильнейшая подпитка, благодаря которой стремительно взлетаешь ввысь и лепишь лучшего себя, или подножка, с которой то и дело кубарем падаешь с новой взятой ступени, всё дальше от своих желаний, потому что приходится действовать в одиночку и все силы уходят на противостояние.
У тебя есть возможность выбирать своё завтра и окружать себя тем, чего ты хочешь.опубликовано econet
© Инна Макаренко
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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