Красота - это то, что заставляет выделить вещь (или человека) из числа других, замереть в восхищении и подарить этому образу очень много своего внимания, насыщенного эмоциями, скопировать образ и даже вырастить фигуру в поле, сделав идеалом.

Многие люди ищут объективные критерии красоты, такие, которые не менялись бы ни во времени, ни в пространстве. Не найдя единых критериев для разных культур и исторических периодов, некоторые приходят к выводу, что красота субъективна.

Что такое красота

Восприятие красоты как удовольствия от созерцания ("красота - это обещание счастья" Ницше) действительно отчасти субъективно и зависит от личной значимости человека для вас.

Но далеко не во всем.

Для восприятия красоты человека главное значение имеют объективные параметры.

Про то, что красиво здоровое и восприятие красоты - это в том числе видимость здоровья (не только для размножения, здоровье вообще полезная вещь для жизни), понимают все. Увядающая, больная и грязная плоть всем почти людям кажется некрасивой, потому что за ней стоит разрушение организма, приближение смерти, упадок.

Чем больше жизненной силы отражается во внешности человека, тем красивей он выглядит на взгляд большинства. Только очень высокая субъективная значимость (или особый нонконформистский взгляд) может вмешаться в такое восприятие и заставить воспринимать очень нездорового внешне (но любимого) человека как красивого. Но и в этом случае наблюдатель скорее всего даст себе отчет в том, что объективно человек некрасив, а красив лишь в его глазах.

Но кроме здоровья есть и другие объективные параметры красоты.

Это все, что в данное время и в данном месте свидетельствует о:

1) высоком положении,

2) сильной личности.

То есть о хорошей внешней организации жизни и внутренней.

Таким образом красота становится квинтэссенцией тех качеств, которые люди идеализируют, с которых они берут пример, которые они назначают своим ориентиром.

Некоторые любят приводить Венеру Палеолита (древнюю статуэтку грузной женщины) как доказательство того, что красота субъективна.

Но очень толстые женщины считались красивыми в те времена, когда полнота была малодоступна и свидетельствовала о высоком социальном положении. Это нельзя путать с субъективным восприятием. Это объективный параметр, который красноречиво свидетельствовал о том, что перед вами - женщина, которая питается обильно, в том время, как другие голодают. Это особенная женщина, имеющая преимущество перед всеми остальными, ее образ жизни недоступен большинству и является ориентиром.

Вроде и известная вещь, что полнота ценилась в голодные времена, но многие не понимают, что это значит. Это значит, что любуясь и восхищаясь красотой такого человека, мы посвящаем его образу много внимания, подражаем ему и копируем его привычки.

Это мощный эволюционный механизм - восприятие красоты как того, что привлекает наши мысли, эмоции и заставляет держаться ближе. Так люди стремятся стать лучше и получают образец для подражания. Не будь таких встроенных ориентиров, не было бы и эволюции.

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В настоящее время таким объективным критерием красоты является стройное тело. Максимально стройное, может быть даже сухое с достаточным количеством мышц (разным для М и Ж). Из-за доступности и даже обилия калорийных продуктов низкого качества полнота не только не является показателем высокого социального статуса и особенных общественных заслуг (ближе к котлу в древности оказывались люди с такими заслугами), но и является показателем низкого социального статуса и очень плохой организации жизни. Человек не умеет жить, если он не следит за своим телом. Он живет в стрессе и в аддикциях.

Любой толстый человек прочно ассоциирован с теми, кто питается плохо, не заботится о себе, безволен и даже нездоров. А главное с теми, каких много, каким быть легко, легко и не нужно.

В своем движении к идеалам коллективное сознание часто достигает крайностей и делает разворот на 180%, обратно, пытаясь поймать золотую середину. Так, например, в моду время от времени входят совсем истощенные женщины, а потом женщины с очень большим количеством мяса на ягодицах, но критерии красоты всегда отклоняются от того, что доступно большинству. Станут для большинства нормой регулярные занятия в фитнес-клубах и низкокалорийная диета, будут у всех стройные тела (вряд ли, но допустим), появятся новые параметры красоты, еще более сложные, которые будут связаны с чем-то недоступным, идеальным.

Доступное всем никогда не будет считаться красивым!

Не то назначение у красоты. Поэтому те, кто борются против высоких стандартов, за то, чтобы красивыми считались все, не понимают саму сущность красоты.

Красота - это то, что заставляет выделить вещь (или человека) из числа других, замереть в восхищении и подарить этому образу очень много своего внимания, насыщенного эмоциями, скопировать образ и даже вырастить фигуру в поле, сделав идеалом. Благодаря этому между наблюдателем и красивым предметом (человеком) устанавливается симпатическая односторонняя связь и наблюдатель может превратить предмет в ориентир (иметь такое или быть таким).

Красиво не просто редкое явление, а то, что может стать вашим идеалом на данном отрезке развития.

Поэтому вкус так зависит от образования и социального этажа. Чем проще человек, тем проще его критерии красоты. Он не поймет сложных изысков и не оценит их. Он стремится к ближайшему уровню развития. У него может не быть чувства меры по части украшений например, поскольку украшения не так доступны для него. И он может не видеть разницы между художественной работой и грубой поделкой, блестит и ладно. А более развитый в социальном и культурном смысле человек назовет многое из того, что красиво на уровне ниже, пошлостью.

Кроме всего прочего он хочет, чтобы его идеалы отличались от вкусов "толпы". Он преодолел этот уровень и любой откат назад воспринимается им с отвращением как признак деградации. И это тоже эволюционный момент.

Может быть вы слышали, что наибольшее отторжение вызывает то, что вышло из моды недавно, пару лет назад? Это потому, что "запаздывание в моде" - свидетельство социального отставания. Это люди, которые стремятся одеваться модно и даже думают, что одеваются модно, но не могут из-за недостаточного культурного уровня. В то время, как люди не обращающие внимания на моду, а следующие одному и тому же личному стилю, могут иметь и высокий культурный уровень.

То есть все эмоции, которые люди испытывают, оценивая внешность человека, все эти многочисленные "фу" и "ах" - это попытка через внешность оценить (и сравнить со своей) ОЗ человека, его объективную значимость, то есть место в иерархии других людей.

К людям с более высокой объективной значимостью (ОЗ) тянутся инстинктивно, как инстинктивно живые организмы тянутся к источникам пищи и безопасности.

Высокая ОЗ - свидетельство хорошей пищи (не только физической) и безопасности. Вот в чем ее суть. Вот чем она так привлекательна для других.

И все самое нематериальное и возвышенное можно рассматривать с этой точки зрения.

Одухотворен? Имеет возможности для такого развития.

Утончен? Обладает достаточными средствами для этого.

Если человек выглядит здоровым и поэтому красивым, дело не только в том, что от него можно иметь здоровое потомство, а еще в том, что его жизнь скорее всего хорошо организована и он имеет доступ к важным ресурсам.

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Если человек имеет экзотическую для данного места внешность, важно, о чем говорит эта экзотичность. Он похож на таджика в Москве или на европейца в Индии? Это совершенно разная экзотичность и насколько красивой или некрасивой она кажется, зависит от социальной оценки.

Неправильно думать, что любая экзотичность вызывает тревогу, поскольку является признаком чужого, или любая экзотичность вызывает влечение, поскольку является признаком здорового смешения генов. Конечно нет. Все зависит от социальной нагрузки признака. Он свидетельствует о низком социальном статусе или о высоком? То есть социальность людей невозможно переоценить, они социальны насквозь и все биологическое в них тоже социально.

ОЗ оценивается бессознательно, но быстро и четко, вызывая реакцию "подойти поближе" или "отойти подальше", в чем бы это ни выражалось.

Все эти вещи надо помнить и иметь в виду, когда вы работаете над своим имиджем.

Вы должны осознавать, какие социальные качества выражает ваш имидж. Каков ваш бэкграунд, судя по нему? А ваш интеллект? А личность? Не выглядите ли вы глупей и слабей, чем являетесь, благодаря тому, что пытаетесь выглядеть "модно" или "молодо"?

Ваш имидж должен раскрывать вашу реальную объективную значимость с самой лучшей ее стороны.

Бесполезно скрывать ОЗ. Она считывается быстро. И отторжение вызывают те, кто стыдится себя и прячет.

Нелюбовь к себе - это самый непростительный недостаток, поскольку означает саморазрушение.

Люди сторонятся тех, кто разрушает себя, поскольку опасаются оказаться в тех же самых условиях и начать разрушать себя тоже. Нелюбовь к себе воспринимается как бессознательное стремление к смерти, а стремление к смерти - это самый крайний уровень бедствия человека. Это значит, что его жизнь так плоха, что даже смерть лучше. Кому же охота причаститься такой жизни?

Поэтому главное правило для имиджа - любить себя и принимать. Совершенствовать и менять, но всегда принимать.

Многие, думая, что очень любят себя, любят себя воображаемого, а реального как раз отвергают. И окружающие это воспринимают как то же самое саморазрушение и самоотрицание.

Надо видеть себя реального и принимать себя реального, нравиться себе, тогда в вашем взгляде, в ваших движениях, в вашем имидже появится та самая любовь к себе, которая будет сообщать людям, что жизнь ваша полна, вы устойчивы, ресурсов вам хватает. И это нечто, что ценится не меньше высокой ОЗ, а то и больше.

Ведь высокая ОЗ может относиться к внешним ресурсам, у человека богатые родители, например, или удачные гены. Но если в его имидже считывается самоотрицание, он будет восприниматься как тот, у кого нет жизненных сил для самоутверждения, тот, чья жизнь полна нерешенных конфликтов, тот, кто бежит от существования в небытие. И это отпугивает людей.

А любовь к себе и готовность себя утверждать людей притягивают, потому что они чувствуют: этот человек нашел источники пищи и безопасности, какими бы они ни были. Внутренние источники еще интересней, у такого человека есть чему учиться, если он, бедно живя, выглядит настолько уверенным и счастливым. Это вызывает большое внимание. Может он маг? Что за секрет?

Поэтому самоуважение так важно и настолько привлекательно.

Это не просто приложение к объективной, это сама основа вашей объективной значимости.

Короной самоуважение не только не заменишь, под короной особенно хорошо заметно его отсутствие. Всем.

И никакие внешние признаки успеха не заменят самоуважения. С другой стороны, имея достаточно самоуважения, вы не останетесь вдалеке от успеха, вы будете развивать себя и прокачивать.

Самоуважение выражается не только в уверенном взгляде, оно выражается во всем. В каждом жесте, в каждом слове, в каждой реакции, в каждой детали вашей одежды, в вашей прическе, походке и предметах личного пользования, то есть во всем вашем имидже.опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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