ПОДЛИННЫЕ и ФАЛЬШИВЫЕ люди: 8 различий

Для того, чтобы двигаться вперед по жизни, очень важно окружать себя преданными людьми, у которых есть ценности и голова на плечах. Иногда нам всем нужно задать себе вопрос: «Действительно ли люди, которые нас окружают, являются таковыми или же они просто хотят таковыми казаться?»

Люди, которые вас окружают

Решая довериться тому или иному человеку, нужно быть максимально осторожным, иначе вас могут легко обвести вокруг пальца. Все дело в том, что отличить человека, который действительно является таким, какой он есть, от человека, который скрывает свое истинное лицо под маской обмана, бывает очень трудно. Человек, у которого есть какой-то тайный умысел, сделает все, что в его силах для того, чтобы вы поверили в его «сказку».

Будет полезным знать и помнить о нескольких подсказках, которые помогут вам отличить обманщика от человека искреннего.

Отношение уважительное и отношение снисходительное.



Искренний с вами человек прилагает все свои усилия для того, чтобы относиться с уважением к кому бы то ни было и чему бы то ни было. Такие люди всегда считаются с чувствами других людей, и они сделают все, что в их силах для того, чтобы человек, с которым они общаются, чувствовал себя с ними комфортно.

Те люди, которые скрывают свое истинное лицо под маской обмана, уважают лишь тех людей, у которых есть власть. Все дело в том, что они из любой ситуации хотят извлечь для себя определенную выгоду. Если для того, чтобы получить необходимое, им нужно воспользоваться своими актерскими навыками, они это обязательно сделают.

Одни не требуют награды, другие жаждут признания.



Если дело касается того, чтобы помочь кому-то и сделать человека счастливым, искренний человек никогда не будет на каждом углу рассказывать о том, что именно он сделал. Таким людям радость приносит уже то, что они сделали кого-то счастливым.

Обманщики в этом отношении ведут себя противоположным образом. Сначала они сделают все, чтобы помочь вам, а затем приложат все усилия для того, чтобы об этой их помощи узнало как можно больше людей. Все дело в том, что такие люди хотят, чтобы все вокруг знали, какие они «особенные». Одни не против на какое-то время уйти со сцены, а другие хотят всегда быть в центре внимания.

Проводить время наедине с самим собой очень полезно, ведь у человека появляется возможность привести свои мысли в порядок и не только. Искренние люди прекрасно это знают. И люди, которые их окружают, принимают и уважают это их решение.

Люди, скрывающие свое истинное лицо под маской обмана, жаждут внимания. Они сделают все, чтобы остаться в центре всеобщего внимания, ведь они верят, что мир вращается вокруг них.

Одни скромны, а другие самолюбивы.



Конечно, любому человеку будет приятно, если люди вокруг него узнают о его достижениях. Однако хвастунов не любит никто. Именно поэтому искренние люди ведут себя скромно, предпочитая лишний раз не говорить о своих достижениях. Таким людям гораздо интереснее слушать о достижениях других людей.



Поскольку обманщикам жизненно необходимо всегда быть в центре внимания, они постоянно хвастают своими достижениями. Может даже получиться так, что вы несколько раз услышите от них одну и ту же историю.

Одни высказывают все в глаза, а другие сплетничают за вашей спиной.

Если искреннему человеку есть что о вас сказать, он сделает это, глядя вам в глаза, в личной беседе. У таких людей нет скрытого умысла, и они уважают вас. Именно поэтому они скажут вам все прямо. Они будут надеяться, что разрешит возникшую проблему или недопонимание.

Обманщики – личности трусливые. Особенно это проявляется тогда, когда речь заходит о каком-то возможном конфликте. При встрече с вами, они будут очень мило вам улыбаться. Однако, как только вы «повернетесь к ним спиной», они начнут судачить о вас. Такие люди обожают сплетничать так же, как они обожают превращать любую ситуацию в драму.

Одни делают, в то время, как другие только говорят.



Искренние люди сделают все, что могут для того, чтобы сдержать свое слово. Если у них все-таки это не получается, то они берут всю ответственность за сложившуюся ситуацию на себя и пытаются все исправить.

Обманщик же, как правило, красиво и много говорит, но очень редко исполняет все то, что наобещал. В отличие от искреннего человека, обманщик придумает 1000 оправданий тому, почему он не сделал того, что обещал. Вполне возможно, что в какой-то момент вы начнете замечать, что такие люди используют одни и те же оправдания.

Одни не считают себя идеальными, а другие мнят себя истинным совершенством.



Искренние люди всегда готовы учиться. Они знают, что не идеальны. Научившись чему-то у другого человека, они обязательно его поблагодарят.

Обманщики – это люди, которым очень нравится критиковать других. О какой бы ситуации не шла речь, они найдут то, за что покритиковать человека. Они всегда пытаются, в первую очередь, обратить внимание именно на ошибки, которые совершил человек. Они всегда всех критикуют, ведь именно таким образом самоутверждаются.

У одних нет корыстных целей, а у других – таких большинство.

Искренний человек помогает вам просто потому, что он этого хочет. Им вовсе не нужно, чтобы об их помощи стало известно всем или, чтобы вы их за нее благодарили. Они просто хотят сделать так, чтобы вы были счастливы, и чтобы у вас все было хорошо.

Обманщики же живут по принципу: «Ты мне, я тебе». Помогая вам, они ожидают, получить что-то взамен. Если они поймут, что за свою помощь они ничего не получат, они пальцем не пошевелят для того, чтобы что-то для вас сделать.опубликовано econet.ru.

©Brandon Marji

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