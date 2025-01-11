Чем отличается ЗРЕЛАЯ ЖЕНЩИНА от созависимой

В последнее время слово «созависимость», бывшее когда-то сугубо психологическим термином, все чаще употребляется в повседневном общении. Изначально оно ассоциировалось с людьми, чьи партнеры или родственники находятся в алкогольной, наркотической или иной зависимости, но явление это связано не столько с вредными привычками, сколько с психологическим состоянием человека. В последнее время стало открываться, что созависимость — это очень частое и практически повсеместное явление

В последнее время слово «созависимость», бывшее когда-то сугубо психологическим термином, все чаще употребляется в повседневном общении. Изначально оно ассоциировалось с людьми, чьи партнеры или родственники находятся в алкогольной, наркотической или иной зависимости, но явление это связано не столько с вредными привычками, сколько с психологическим состоянием человека.

Созависимая и зрелая женщина - в чем разница?

В последнее время стало открываться, что созависимость — это очень частое и практически повсеместное явление.

Конечно, люди в паре зависят друг от друга, но эта зависимость может быть чрезмерной, а может — недостаточной. В отношениях партнеры обмениваются чем-то друг с другом, но есть аспекты себя, которые отдавать нужно, а есть — которые отдавать нельзя. Понимание этой разницы необходимо, чтобы осознавать, что между вами происходит и насколько это способствует укреплению их связи в настоящем и в перспективе.

В чем же разница позиции женщины в здоровых и созависимых отношениях?

В данном контексте мы будем употреблять словосочетание «зрелая женщина» для обобщения качеств личности психологически зрелой, взрослой, знающей, опытной женщины.

Зрелая женщина имеет чувство собственного достоинства и считает себя ценностью. Созависимая женщина не уверена в своей ценности и достоинстве и нуждается в том, чтобы мужчина постоянно подтверждал их для неё своей любовью.

Зрелая женщина умеет защитить себя от невзгод жизни самостоятельно. Она умеет решать проблемы, обращаться за помощью, контактировать с разными людьми. Созависимая женщина нуждается в мужчине, чтобы он защитил её, потому что не чувствует себя способной сделать это самостоятельно.

Зрелая женщина комфортно чувствует себя в одиночестве и может достаточно гармонично жить одна, не теряя ощущения наполненности и осмысленности своей жизни. Созависимая женщина не может оставаться в одиночестве и не чувствует смысла своей жизни, если она не в отношениях.

Зрелая женщина умеет сама поддерживать и утешать себя. Созависимая женщина нуждается в мужчине, чтобы тот поддержал и утешил её в трудной ситуации.

Когда мужчина проявляет неуважительное поведение, игнорирует её, либо ведет себя недостойно, зрелая женщина дистанцируется от мужчины. Она становится менее доступной и направляет своё внимание на других мужчин или на интересные для неё занятия. Созависимая женщина считает, что любовь должна быть безусловной, и остаётся рядом, продолжая отдавать мужчине своё тепло, время и внимание, надеясь, что её доброта будет оценена и мужчина изменится.

Зрелая женщина знает, что ей интересно, имеет хобби, подруг и стремится развиваться. Созависимая женщина отдает свою жизнь мужчине и не оставляет себе никаких интересов, кроме отношений в семье.

Зрелая женщина, оставаясь частью семьи, имеет своё личное пространство, которое неприкосновенно. Созависимая женщина имеет общий с мужем электронный ящик, компьютер, пароль для страниц в соцсети, круг общения, способы расслабления… Постепенно становится трудно различить разницу во мнениях, вкусах, мыслях, желаниях, понять, кому должно принадлежать время, право выбора.

Зрелая женщина умеет хорошо чувствовать, чего она хочет, что ей идёт и что ей нравится. Созависимая женщина испытывает трудности при выборе вещей и нуждается в советах мужчины, мамы, подруги или ещё кого-то, прежде чем принять решение.

Зрелая женщина умеет получать удовольствие от простых вещей, а также эстетически наслаждаться искусством и красотой. Созависимая женщина может радоваться жизни и понимать, что «счастье есть», только когда она рядом с любящим её мужчиной.

Зрелая женщина всегда находит время позаботиться о себе, своей красоте и здоровье. Созависимая женщина постоянно не может найти время на себя из-за работы, дома, детей, других дел.

Зрелая женщина знает, сколько и какого рода внимания нужно ей от мужчины, умеет об этом с ним договориться и спокойно относится к тому, что у мужчины есть свои друзья и интересы. Созависимая женщина хочет всё внимание и всё время мужчины только для себя и требует, чтобы тот отказался от друзей и опасных увлечений.

Зрелая женщина умеет спокойно сказать своему мужчине о том, что чувствует несогласие с его поведением или дискомфорт в отношениях. Созависимая женщина старается не портить отношения конфликтами и не обращает внимания на свои внутренние сигналы.

Зрелая женщина никогда не «пилит» партнера. Она либо поддерживает его в его начинаниях, либо просто пропадает из его жизни. Созависимая женщина устраивает истерики и отчитывает мужчину за то, что он не такой, как нужно ей, напирая на чувство вины, при этом никак не меняя своего поведения по отношению к нему.

Зрелая женщина заявляет о своих потребностях и желаниях, предоставляя мужчине свободу выполнить их или не выполнить. Она знает, где проходит черта того, что неприемлемо для неё, и умеет ценить самое главное — глубину и тепло в отношениях. Созависимая женщина предъявляет требования и претензии, жалуется и ноет, и рассматривает мужчину как плохо работающий инструмент по воплощению своих желаний.

Зрелая женщина не обижается на партнера. Она открыто высказывает свои пожелания и несогласие. Созависимая женщина накапливает обиды за несбывшиеся мечты и со временем закрывает своё сердце для мужчин.

Зрелая женщина умеет восхищаться партнером и уважать его за то хорошее, что в нём есть, позволяя ему быть в чём-то несовершенным. Созависимая женщина идеализирует партнера и ожидает от него решения всех проблем, особенно в кризисных ситуациях.

Зрелая женщина остается в отношениях, потому что знает, что выбрала своего мужчину. Созависимая женщина остается потому, что испытывает сильный страх остаться одной, и ей кажется, что больше мужчин для себя она не найдёт.

Зрелая женщина заботится о партнере из любви, но продолжает чувствовать себя свободной. Созависимая женщина заботится из страха потерять его и с готовностью отдаёт ему свою свободу, потому что всё равно не знает, что с ней делать.

А какая женщина — вы?опубликовано econet

Автор Надежда Баранова

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