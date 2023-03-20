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Почему мы ожидаем ЭМПАТИИ от мужчин, но СЫНОВЕЙ УЧИМ совсем НЕ этому?

Источник: ezhikezhik.ru 20 марта 2023 6170
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Все мы хотим, чтобы мужчины помогали нам готовить и убираться, но при этом говорим сыновьям, что игрушечная кухня - это для девочек. Мы восхищаемся парнем, который может порвать танцпол, но при этом ведем сына не на танцевальный кружок, а на баскетбол или каратэ. Мы умиляемся мужчине, который рыдает от избытка чувств на собственной свадьбе, но сыновьям говорим «не реви, ты же мальчик»

Почему мы ожидаем ЭМПАТИИ от мужчин, но СЫНОВЕЙ УЧИМ совсем НЕ этому?

Нет, это текст не о том, что мальчики должны ходить в розовых платьях и играть в феечек. Хотя, если они хотят, почему бы и нет?

Как воспитывать мальчика

Все, что считается «девчачьим», не подходит для мальчика. И я считаю, что это проблема, которую должны решить мы - взрослые, воспитывающие будущих мужчин по определенным установкам.

Все мы хотим, чтобы мужчины помогали нам готовить и убираться, но при этом говорим сыновьям, что игрушечная кухня - это для девочек. Мы восхищаемся парнем, который может порвать танцпол, но при этом ведем сына не на танцевальный кружок, а на баскетбол или каратэ.

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Мы умиляемся мужчине, который рыдает от избытка чувств на собственной свадьбе, но сыновьям говорим «не реви, ты же мальчик». Мы хвалим вовлеченных и заботливых отцов, которые проводят много времени с детьми, но ни за что не купим сыну игрушечного пупса с коляской.

Общество в целом не считает эмоциональность и умение позаботиться о ближнем сильной стороной мальчиков, тогда как у них все это развито не меньше, чем у девочек. Мальчики - такие же люди с нормальными человеческими эмоциями: они могут плакать, когда им больно или когда расстроены.

Точнее, могли бы. Если бы мы не говорили им постоянно что-то вроде «будь мужчиной». Мы хотим как лучше (по крайней мере нам так кажется), потому что боимся, что их начнут дразнить, если они будут недостаточно мужественными в традиционном понимании.

Может, нам стоит пересмотреть понятие традиционной мужественности и разрешить, наконец, мальчикам быть существами, которые имеют право на чувства?

Но тем самым мы лишаем их возможности стать полноценными взрослыми. Может, нам стоит пересмотреть понятие традиционной мужественности и разрешить, наконец, мальчикам быть существами, которые имеют право на чувства?

Больше всего на свете мы хотим, чтобы наши сыновья выросли в настоящих добытчиков. Мы хотим развивать в них лидерские качества и бизнес-таланты - и это хорошо. Но это далеко не все, о чем им стоит узнать.

Мы почему-то забываем (или не хотим принимать в расчет), что, кроме начальников и владельцев фирм, они могут стать хорошими мужьями и отцами. И что на налаживание внутрисемейных связей у них будет уходить не меньше сил и времени, чем на построение карьеры. Но почему-то к этому мы их совершенно не готовим.

Да, они в курсе, что мужчина должен хорошо зарабатывать и содержать семью, но они не в курсе, что такое эмоциональный интеллект. И после этого мы жалуемся - отчего это наши мужчины не могут проявить хоть каплю внимания или сочувствия.

Почему мы ожидаем ЭМПАТИИ от мужчин, но СЫНОВЕЙ УЧИМ совсем НЕ этому?

Мы живем в культуре, которая требует от мальчиков «быть мужиком и не проявлять слабости», то есть не быть как «баба», и при этом мы хотим равноправия.

Мы не можем одновременно внушать сыновьям, что женщины не менее сильны, умны и способны, чем мужчины, и при этом произносить фразы типа «бьешь, как девчонка».

Этот смешанный посыл наносит огромный вред и вовсе не помогает нашим сыновьям стать полноценными мужчинами.

Мы оказываем им медвежью услугу - ее же, кстати, мы оказываем и нашим дочерям, которым придется иметь дело с этими мужчинами в будущем.

Мы осуждаем мужчин за шовинизм или агрессию, потому что взрослый в состоянии разобраться со своим поведением, неважно что именно внушали ему в детстве. Люди способны оправиться после травм и потрясений. Точно так же мужчина, которого воспитывали в эмоциональной холодности, может стать эмпатичным взрослым - ему лишь придется приложить больше усилий.

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Но зачем обрекать его на эти усилия?

Мы читаем своим детям вслух и загружаем им на планшет развивающие приложения, потому что хотим, чтобы они получили необходимые знания и хорошо учились. Так почему же мы не помогаем им развиться эмоционально? Ведь именно это поможет им стать хорошими мужьями и отцами в будущем. Нам стоит подумать об этом.опубликовано econet

Автор Рита Темплтон

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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