НЕВЫНОСИМЫЕ ЛЮДИ: Как правильно себя с ними вести

Почему мы не даем отпор тем, кто день за днем высасывает из нас энтузиазм и жизнелюбие и отравляет жизнь всем окружающим? Как научиться оказывать сопротивление и защиту от негативных людей, не сорвавшись при этом? Как противостоять, не теряя контроля и не рискуя усилением конфликта?

Как вести себя с конфликтными людьми

Почему мы не даем отпор тем, кто день за днем высасывает из нас энтузиазм и жизнелюбие и отравляет жизнь всем окружающим? Как научиться оказывать сопротивление и защиту от негативных людей, не сорвавшись при этом? Как противостоять, не теряя контроля и не рискуя усилением конфликта?

Конфликтные типы людей, к сожалению, встречаются в нашей жизни довольно часто. Однако общение с конфликтными людьми не только неприятно, но и вредно. Суть проблемы, по мнению известного психиатра, тренера агентов ФБР Марка Гоулстона заключается в том, что нам иногда проще сказать «да», чем вступать в конфликт и доказывать свою позицию. Но в долгосрочной перспективе такое решение принесет только неприятности. Что же делать? Вам нужна новая стратегия борьбы, уверен знаменитый психиатр.

При конфликте с негативными типами людей не надо концентрироваться на своей агрессии, пишет в своей книге «Ментальные ловушки на работе» Марк Гоулстон. Лучше найдите принцип, защиту от негативных людей, которые вы будете отстаивать. Таким образом вы сохраните внутреннее равновесие, станете увереннее и будете действовать с большей точностью.

Следуйте формуле:

Агрессия + принцип = убеждение;

Агрессия — принцип = враждебность.

Что происходит, когда вы применяете эту стратегию?

Во-первых, ваша агрессия находит выход — но, поскольку вы используете ее для воплощения своих принципов, разговор не скатывается в бессмысленный спор, в котором нет и не может быть победителей.

К тому же, если вы исходите из принципа, на вас меньше всего давит мысль о том, что вы берете на себя ответственность за чужую халтуру. Чужая ответственность оказывается привязана в общему «закону» или принципу («Ты проехал на красный цвет»).

Во-вторых, когда ваш оппонент видит, что вы отстаиваете принцип, вместо того чтобы презирать вас и уходить в оборону, он сам начинает искать вашего одобрения. К тому же такое поведение наглядно демонстрирует негативной личности, что ей следует вести себя поаккуратнее — вы постовой, а на красный свет проскакивать нельзя. Если он нарушит правила, ему придется за это отвечать. За счет этого власть снова окажется в ваших руках.

«“Нет”, сказанное с глубокой убежденностью, лучше, чем “да”, сказанное только для того, чтобы обрадовать человека или, хуже того, чтобы избежать проблем».

Махатма Ганди

Как правильно противостоять негативной личности?

Основная идея в том, чтобы найти в негативной личности что-нибудь (что угодно!), что вы действительно цените. Наверняка есть какая-то хорошая черта или особенность, которую вы с неохотой, но признаете?

Это может быть интеллект или честность, уверенность в себе, готовность доводить дело до победного конца.

Используйте эту черту как рычаг — скажите негативному человеку, что хотите его поддержать (благодаря его талантам или способностям), но что он никак не облегчает вам эту задачу.

Ваша цель — или убедить оппонента изменить свое поведение, или убраться из вашей жизни.

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Необходимые шаги:

1. Возьмите лист бумаги, разделите его поровну на два столбца.

2. В левой колонке напишите имена всех негативных людей, которые высасывают из вас жизнь и с которыми вы страшитесь встречаться.

3. В правой колонке напишите имена всех тех, кто вдохновляет вас и придает сил.

4. Найдите принцип, который будете отстаивать.

5. Окажите сопротивление людям из левой колонки – продемонстрируйте свое сожаление тем, что вы начинаете радоваться их неудачам.

6. Поставьте себе задачу: в течение 30 дней как можно меньше времени проводить в обществе негативных людей и как можно больше – в компании людей позитивных. По завершении 30-дневного срока не останавливайтесь.

Держитесь подальше от ядовитых людей

Одним из самых главных факторов стресса и неудач является общение с так называемыми ядовитыми людьми.

Это те, кто постоянно подводит или обманывает вас, много требует, но ничего не дает взамен, склонен постоянно обвинять других и т.п. Марк Гоулстон предостерегает: держитесь подальше от ядовитых людей.

Как определить ядовитых людей в своем окружении?

Составьте список людей, играющих ключевую роль в вашей жизни.

Возле каждого имени напишите ответы на вопросы

Могу ли я положиться на этого человека в практических вопросах

Может ли он оказать мне эмоциональную или финансовую поддержку

Быструю и добровольную помощь, когда у меня проблемы

Если напротив чьего-то имени вы увидите много «нет», вам следует подумать, как - изменить отношения с этим человеком либо вовсе разорвать их.

Затем составьте список людей, которые полагаются на вас. Ответьте на эти же вопросы, отмечая свои недостатки и признаки «ядовитого поведения» у себя. Нацельте себя на позитивные изменения.опубликовано econet

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