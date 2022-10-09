ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ возвращаться в старые отношения: 6 причин

Не поддавайтесь на очередные уговоры ваших «бывших»! И не уговаривайте сами! Не унижайтесь. Если у нас или у наших партнеров нет чувства собственного достоинства, если мы так дурно воспитаны, так давайте хотя бы иметь здравый смысл! Те же обстоятельства, которые привели его к мысли о расставании с вами, снова возникнут, даже если кто-то согласится вернуться!

Почему не нужно возвращаться в старые отношения



Для удобства предлагаю о партнере любого пола говорить в мужском роде. Однако все, что касается местоимения «он», точно так же применимо к местоимению «она». Отличаются мужчины и женщины только поведением в сексе и ролью в деторождении, а психология у нас у всех одна.

1. Не поддавайтесь на очередные уговоры ваших «бывших»! И не уговаривайте сами! Не унижайтесь.

Если у нас или у наших партнеров нет чувства собственного достоинства, если мы так дурно воспитаны, так давайте хотя бы иметь здравый смысл!

Те же обстоятельства, которые привели его к мысли о расставании с вами, снова возникнут, даже если кто-то согласится вернуться! Ведь ни вы, ни он не изменились! Ведь не зря же вам (или от вас) столько раз хотелось уйти! Так зачем же тянуть кота за хвост?

2. Реальная статистика говорит, что если вы вернетесь, то момент, когда вам захочется уйти снова, случится даже раньше, чем через полгода.

А ведь столько времени даже на ненавистной работе перетерпеть можно. Но как перетерпеть постоянное пиление и истерики? Как перетерпеть алкоголизм, который будет только прогрессировать? Как перетерпеть измены? Если вы морализованы и боитесь осуждения общества, то формально вы останетесь «ради детей», «из чувства долга» и т. п.

В таком случае готовьтесь к преждевременной смерти от гипертонии, язвы желудка или прочей психосоматической гадости! Вам оно надо? А вашему супругу? А тому, от кого вы отказываетесь?

3. Так и хочется воскликнуть: «Ну и супруг у вас: чтобы получить заслуженное, надо угрожать уходом!»



Если вы все-таки останетесь, то приготовьтесь не к психологической близости и открытости, которой мы законно ждем в отношениях, а к жестким манипуляциям с помощью аналогичных угроз, которые непременно будут повторяться в дальнейшем.

Ведь нормальных слов без угроз он не понимает! И тогда для вас дом и семья будут гораздо более напряженной работой, чем обычная. Со строгим технологическим процессом. Чуть отступитесь — сядут на голову.

4. Задумайтесь, откуда у партнера возьмутся силы на то, чтобы выполнить все свои новые обещания?



Да, он, конечно, боится и не хочет вас терять. Да, вы, конечно, боитесь, что он теперь без вас пропадет и всякое такое. Да, он, конечно, будет стараться выполнить все, что наобещал. Но легко ли это сделать? Очень трудно.

Но даже если мы представим, что он теперь: будет держать себя в руках, очень стараться соответствовать вашим ожиданиям, забыть все свои прежние привычки и интересы, расти по карьере или наоборот, заботиться о домашнем хозяйстве, словом, стать другим человеком.

Могут ли все эти изменения быть быстрыми? Нет. На эти изменения потребуются годы. А как он будет чувствовать себя рядом с вами, пока пытается измениться? Тяжело. А останутся ли у него помимо этого напряжения силы еще и на любовь к вам? Навряд ли. А хотите ли вы жить с человеком, который в глубине души вас ненавидит? Лично я — нет.

5. Велика ли вероятность, что после очередного «воссоединения», кто-то из пары начнет искать запасные варианты?

Статистики не знаю. К психологам приходят те, кто так поступают или их жертвы. Даже неглубокий анализ показывает, что тот, кто уговаривает партнера вернуться, на самом деле не любит его, и просто боится остаться один.

Поэтому, когда уговоренный, снисходит к уговорившему, то второй — заложник своих уговоров. И ему надо будет все время доказывать свое соответствие. Либо он всё же почувствует, что возврат временный, и потихоньку начнет присматривать «замену». Я верно описываю?

6. Если вас (или вы) рассматривают как временного, то и полагаться на вас постоянно не смогут.

А значит и при распределении материальных благ это вам припомнят. Ну и при любом удобном случае от вас избавятся.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Чердакова

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