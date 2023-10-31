Мы говорим: «Мне от тебя больше ничего не надо», когда не можем получишь то, что хотим…
Странные мы…
Мы говорим: «Я не поднимал трубку, потому что был занят», когда нам стыдно признаться в том, что слышать этот голос больше не доставляет нам радости…
Мы говорим: «Мне от тебя больше ничего не надо», когда не можем получишь то, что хотим…
Мы говорим: «Здесь холодно», когда нам необходимо чье-нибудь прикосновение…
Мы говорим: » Мне незачем больше жить», когда хотим, чтобы нас разубедили в этом…
Мы говорим: «Спасибо тебе за то, что ты есть», когда не можем сказать: «Я люблю тебя»…
Мы говорим: «Я никому не нужен(нужна)», когда мы в действительности не нужны одному-единственному человеку…
Мы говорим: «Я справлюсь», когда стесняемся попросить о помощи…
Мы говорим: «Ты хороший друг»,когда забываем добавить: «…но тебе не стать для меня кем-то большим»…
Мы говорим: «Это — не главное», когда знаем, что у нас нет иного выбора, как примириться…
Мы говорим: «Я доверяю тебе», когда боимся, что мы стали игрушкой…
Мы говорим: «Навсегда», когда нам не хочется смотреть на часы…
Мы так много всего говорим, что когда на языке остаются три последних неизрасходованных слова, мы поджимаем губы, смотрим в пол и молчим…
Мы смеёмся над смертью и покупаем килограммы таблеток в аптеке…
Мы говорим, что жизнь прекрасна и идём в магазин за ещё одной бутылкой водки…
Нам не важно общественное мнение, и мы постоянно спрашиваем: «как я выгляжу?»…
Мы любим одиночество и крепко сжимаем в руке мобильник…
Странные мы … опубликовано econet
©Анатолий Котинс
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий