Если дорогая уходит со словами – я так больше не могу! То мужчина и не держит сильно.

Недавно наткнулась на пост одного психолога про мудаков.

Смысл, как я поняла, был такой – если мужчина к вам плохо относится, заигрывает с другими женщинами, пропадает, говорит, что вам следует полечить голову у психолога – он, вероятно, мудак.

А мудак ли он на самом деле или дело в тебе?

Многие из нас, женщин, бывали в ситуациях, когда были отчаянно влюблены, но мужчина относился попрохладнее.

Звонил не очень часто, пропадал, говорил про обстоятельства.

На наши обидки и поджатые губки уверял, что все хорошо, что любит, просто сейчас занят немного – работа, дела и все такое.

Мы верили – ну а как тут не поверить? Ведь он говорит о любви, и так хочется этой самой любви от него.

Если сами не бывали в такой ситуации, то наверняка есть подружка, которая сохла по какому-то мужчине, все уши прожужжала рассказами о нем. И, то счастливая порхала после свиданий, то рыдала сутками, когда дорогой исчезал с радаров.

И вы как хорошая подруга жалели бедняжечку со словами – Да он же мудак. Бросай его!

Как правило, подружка вам плакалась, слёзки вытирала и… продолжала ждать ненаглядного.

Конечно, когда ситуация дойдет до абсурда – например, он начнет оскорблять ее, водить домой других женщин, либо просто в лицо скажет – не могу больше, давай расстанемся, подружка соберет волю в кулак и уйдёт от него.

И потом будет долго зализывать раны. И долго вспоминать этого мужчину недобрым словом. Называть его мудаком, подонком или как-то ещё.

И на мой взгляд, не в мужчине этом дело. А в женщине – в ее низкой самооценке, отсутствии самоуважения, плохих границах.

Вот рассмотрим типичную ситуацию. Пара начала встречаться. Вроде все хорошо было, а потом мужчина перегорел и начал «отмораживаться».

Этот момент женщины очень хорошо чувствуют, как правило. Вроде мелочь какая-то – звонит реже (но ведь звонит же!), задумчив при встречах (устал на работе), пообещал – забыл (с кем не бывает).

Свою нарастающую тревогу женщина пытается подавить и вытянуть из любимого слова, что все хорошо.

А мужчине и не жалко вроде. Он скажет, что все в порядке. Ведь для него это и вправду так.

Ну да, подостыл немного к ней, плюс действительно завал на работе.

Но дорогая так смотрит жалобно, вот-вот расплачется от обиды за его невнимание, что нужно успокоить малышку. И успокаивает.

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Но только в душе чувствует, что что-то не то уже. А что не то – понять не может пока. Смутное чувство.

С кем не бывает – влюбляешься, а потом присмотришься – вроде не твой человек. И не понятно сразу, как вести себя в этой ситуации. Не посылать же резко?

Обычно даешь человеку еще один шанс – а вдруг он как-то так себя проявит, что интерес подрастет к нему?

Если у женщины есть самоуважение, то при отморозке мужчины она липнуть не будет – дистанцируется от него. Займётся делами своими.

Но многие из-за тревоги сами лезть начинают, не замечая этого. Смс-ки пишут, на свидание зовут, звонят бесконечно, обвиняют – ну куда ты пропал? Даже могут этого и не делать, а просто сидеть дома и ждать звонка.

Ждать, переживать, думать – а куда же он делся, а нравлюсь ли я ему и т.д.

Будут в своем сознании выращивать фигуру этого мужчины. А когда он наконец объявится, то по первому свисту побегут в надежде получить от него подтверждение своей значимости.

И вот здесь женщины попадают в ловушку собственных иллюзий. Так страшно и совсем не хочется видеть, что интерес мужчины упал - что начинают смаковать каждое слово про любовь, раздувают в фантазиях его дежурные комплименты и приуменьшают тревожные звоночки.

Сначала на это сил тратится не очень много. Но со временем приходится надевать на себя все более розовые очки, чтобы не замечать очевидных вещей – устал он от тебя, не нужна ты ему в таких количествах.

На поддержание иллюзий о собственной значимости энергия сливается, и чувствуешь себя опустошённой.

А мужчина, тем временем, ждет, что собственный его интерес к даме вернётся. И… не дожидается.

Понимает, что скучно ему. Но рядом кого-то получше нет. Видит, что эта женщина сохнет по нему, смотрит преданным взглядом. Как такую послать грубо?

И вроде она хорошая такая, любит его, хочет быть с ним. Мужчине это и приятно и тяготит одновременно. Ведь чувств ответных у него нет.

Для него эта женщина – как чемодан без ручки. Не очень нужна, но выбросить жалко. Да и как выбросить? Она же расплачется, а он почувствует себя мудаком. Вот он и отмораживается.

Звонит, потому что надо – пообещал ведь. Чувствует вину перед женщиной. Спит с ней не очень часто – а почему и нет? Дама не против.

Но, чтобы чаще хотелось секса, нужна любовь, чувства, а эта девушка больше жалость вызывает. Однако если несколько дней, а лучше неделю не видеться, то успеваешь немного соскучиться – и вроде ничего так.

И видит мужчина, что женщина готова его и с таким отношением любить и принимать. И здесь с мужчиной происходит непонятное для него.

Он начинает раздражаться на эту женщину. Видеть в ней ее недостатки. Она ему кажется старой, глупой, непривлекательной и сварливой.

По поводу сварливости он прав, ведь женщина та не может скрыть своего недовольства таким положением вещей.

Ей хочется уважения, любви, внимания. Она будет скулить ему, что ей этого сильно не хватает, но продолжать оставаться рядом, не смотря на то, что не получает ничего, либо собирает крохи под столом.

От этого она будет иногда срываться на нём. Но не уйдет, а будет надеятся, что мужчина изменится.

А мужчина в это время искренне считает, что он своим присутствием делает жизнь этой женщины лучше. Ведь это она не может без него – не уходит, остаётся рядом. Видимо, не очень востребована у других.

Если дорогая уходит со словами – я так больше не могу! То мужчина и не держит сильно. Так, для приличия может сказать – милая, не надо так. Странно для него, что бросает его та, которая не нужна ему особо.

А милая потом будет подружкам рассказывать, что «он меня не отпускает, в отношениях держит, обещает исправиться». Игнорируя то, что сама она за него держится, хватается, как за соломинку, за обещания его, не видя того, что он ее терпит из жалости и чувства вины и в силу привычки, а не от любви большой.

И будет она ненавидеть этого мужчину. Но в себе ничего менять не захочет. А зачем?

Ведь она и так хороша. Достойна лучшего, достойна любви. Это он не видит, какое она сокровище. Надо ему глаза раскрыть, чтобы понял, гад, как не прав был, как ошибался жестоко и зря игнорировал.

Не может принять эта женщина, что остыл мужчина, что видит в ней заурядную бабу, а не богиню, поэтому и относится соответственно. А когда встретит ту, которая его реально зацепит, так и вести с ней будет себя по-другому совсем.

Я вот что думаю. Начинать с себя надо. Не ждать у моря погоды. Если видишь, что не нужна – дистанцируйся. Не сходись обратно, пока не убедишься его поступками, что любима, значима.

Не надевай на себя корону уникальности, убеждая себя, что лучшей женщины он не встретит. От этого долго можно оставаться в отношениях, которые не устраивают, придумывая себе любовь. Никто не обязан любить вечно, как бы этого не хотелось.

Самоуважение – это когда ты усилием воли отказываешься от того, что вредно для тебя.

Даже если очень страшно остаться одной и хочется именно этого мужчину.

Самоуважение – это то, за что несешь личную ответственность ты, а не твой партнёр.

При хорошем самоуважении тебе и в голову не придет быть рядом с мужчиной, который говорит о любви, но поступками демонстрирует обратное.

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Уважая себя, ты будешь уважать и мужчину, его чувства. Будешь видеть, что не нужна, что остыл – уважай его чувства.

Это значит, не стой над душой у него с требованием, чтобы он был повнимательней – дистанцируйся.

Мужчина имеет право разлюбить тебя, но боятся бросить окончательно. Он от этого не становится мудаком.

А вот ты, оставаясь в отношениях с таким, будешь себя предавать и терять.

Не нужно обвинять партнера в нелюбви и неуважении. Нужно просто начать ценить себя.опубликовано econet

Автор Алевтина Грицышина

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