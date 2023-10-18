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ЧТО стоит за ПЕРЕЕДАНИЕМ

Источник: atomilova.ru 18 октября 2023 6524
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Бывают дни или просто часы, периоды, когда не находишь себе места, маешься и будто бы некуда себя пристроить. Дел, как обычно, большая куча, но они не делаются и только усугубляют маяту своим наличием. У вас бывают такие дни? Или хотя бы часы? Крокодил не ловится, не растет кокос…

ЧТО стоит за ПЕРЕЕДАНИЕМ

Обожраться, чтобы не понять! 

Бывают дни или просто часы, периоды, когда не находишь себе места, маешься и будто бы некуда себя пристроить. Дел, как обычно, большая куча, но они не делаются и только усугубляют маяту своим наличием. У вас бывают такие дни? Или хотя бы часы? Крокодил не ловится, не растет кокос…

В такие периоды особенно легко и непринужденно можно найти себя рядом с горой фантиков от конфет, которые были незаметно съедены или рядом с крошками от торта, который уже тяжелой гирей лежит в животе. Или просто съесть задумавшись сковороду чего-то приготовленного для семьи.

Думаю, у многих такое бывает. Это происходит, когда психика не доопределилась в своем состоянии. Или когда «нужно» очень сильно расходится с «хочу». Это похоже на лень или прокрастинацию.

Но на самом деле, внутри лежит какое-то состояние или чувство, эмоция или желание, которое либо еще не вылупилось в сознание, либо которое почему-то не признается или кажется сознанию чем-то не нужным и не правильным.

Не дифференцированное состояние мы часто опознаем как лень или скуку. Но мы не отдаемся ему полностью, т.к. состояние не очень принятое, как будто плохое. А конфетка, орешек (а точнее 6-10 конфет или полкило орехов) так хороши в этот момент.

И не только потому что дают секундное избавление от маяты своей сладостью и хрустом, но и потому что после этого тягостная вина, тягостный живот, напоминающий о падении пищевых нравов стопроцентно избавляют от маяты и переносят в понятный и определенный мир стыда и вины за обжорство, в разглядывание своего округлившегося живота и вины за соедеянное.

Переедание в периоды недоопределившихся состояний как бы спасают нас от того, чтобы мы вдруг обнаруживали что-то что может нарушить планы или изменить наше представление о привычном мире.

ЧТО стоит за ПЕРЕЕДАНИЕМ

А наполненный живот дает такую земную устойчивость, дает определенность эмоций, дает успокоение и понятно указывает — иди уже сделай что нибудь. И мы покорно идем и делаем.

А то, что не смогло вылупиться, прячется глубже в пучине наших недопрожитых чувств, покрытых горой фантиков, невкусных десертов и крошек чего-то там еще. Но не исчезает, лишь прячется, ожидая новой возможности стать частью реальной жизни.опубликовано econet

Автор Анастасия Томилова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология жизнь еда время переедание ощущения чувства эмоции

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