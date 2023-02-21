Жёсткая ПРАВДА о длительных отношениях

Многие думают, что отношения – это радость, переходящая в счастье. Увы, в реальности...

Отношения, начавшиеся с влюблённости… О них мечтают, слагают стихи и песни, сочиняют художественные произведения.

Многие думают, что отношения – это радость, переходящая в счастье. Увы, в реальности всё выглядит несколько иначе…

Paul Sheryl, одна из современных авторов, публикующихся на англоязычных просторах сегодняшнего Интернета, сформулировала целый список жёстких истин о реальных отношениях. Смотрим по тексту ниже...

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Ваш партнёр не всегда будет восторгаться вами.

Ваша тяга к партнёру не будет постоянной.

Периодически вы будете на партнёра раздражаться.

Подчас вам будет вместе скучно.

И даже если между вами будут километры, вы не всегда будете друг по другу сильно скучать.

Иногда кто-то, встреченный на жизненном пути, будет вам казаться лучше, чем ваш избранник.

Иногда одиночество будет наваливаться на вас.

Вы поймете, что ваш партнер очень отличается от вас. И с этим будет непросто примириться.

Ваши чувства будут то затухать, то возгораться.

Сексуальная жизнь будет, возможно, не безоблачной.

Сексуальное желание в ваших отношениях окажется величиной далеко непостоянной.

Осознавать себя собственную привлекательность вы станете периодически. С непривлекательностью та же история.

Когда-то вы можете ничего не испытывать к партнёру.

Иногда вы станете чувствовать особую связь друг с другом, в какое-то другое время ощущать бесконечную пропасть между вами.

В вашем союзе будут и наслаждение, и настоящая неистовая борьба.

Ваша любовь может перемежаться со страхом. И вы не всегда сумеете разглядеть этот страх за собственными раздражением, безразличием или равнодушием в отношении супруга.

Чем серьёзнее привязанность, тем более не исключён выраженный страх.

Чем глубже это чувство, тем сильнее почувствуете риск – риск потерять партнёра.

Когда-то вас посетят мысли, вроде: «Нужно расходиться. Следует попробовать отношения с кем-то другим». Это происходит, наверное, с каждым. Всего лишь мысли. Они, как правило, являются порождением страха. И совершенно не обязательно следовать им. Есть ведь и другие.

Реальные отношения – не застывшая масса. Вы, как и любой человек, подвержены сомнениям и испытываете разные чувства. Но это не значит, что необходимо двигаться за всеми колебаниями «маятника».

Вы поразитесь тому, как подчас трудно найти общий язык с супругом. Появится соблазн сравнить ваш союз с тем, что происходит у других. Зачем ему поддаваться?

Большинство людей намеренно демонстрируют лучшее и не спешат выставлять напоказ проблемы личной жизни.

Если на фото вашего друга в соцсети он держит в объятиях суперкрасотку, глядящую на него с обожанием, это не значит, что в их отношениях нет сокрытых от вас «подводных камней».

В длительных отношениях не обойтись без конфликтов.

Вам будет подчас казаться, что вы справедливее и понятливее, совершеннее супруга.

Вы когда-то можете оказаться в ситуации взаимных оскорблений и нападок.

Ваш партнёр станет когда-то причинять вам боль и вы ему тоже.

Не исключено, что вы ненамеренно подорвёте доверие друг друга, как бы ни были уверены в своих клятвах об ином.

Даже если вы станете очень стараться, в ваши отношения проникнет прошлое – такое, как детские обиды и боль от других, уже давно завершившихся отношений, недопережитые чувства от предательства близких и т.д. И всё это будете неосознанно друг на друга проецировать.

Брак – есть всего лишь брак и сам по себе он не решает проблем. Вам придётся и далее двигаться, развиваться, расти каждому.

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Когда появятся малыши, в первые после этого годы многие ваши потребности не станут удовлетворяться так полно, как могли бы. Дети обязательно повлияют на жизненный уклад и распорядок дня. Придётся чем-то жертвовать.

Жизнь с маленькими детьми – задача не из лёгких, но когда они подрастут, станет несколько легче. Придётся подождать.

Временами вам будет казаться, будто вас сильно недооценивают – вас самого и ваш вклад во что-то. Считайте движение сквозь эти мысли частью движения к духовному росту.

Вам придётся действительно повзрослеть и стать более серьёзным.

В каких-то случаях вам необходимо будет оставить где-то гордыню и подойти с извинениями первым.

Когда-то, не исключено, вы выберете не отпуск, а вложение в создание финансового твёрдого фундамента семьи.

Романтика? Она стечением лет проходит не у всех. Но её нужно поддерживать.

В какие-то дни вы станете переживать обиды. Но отношения будут крепнуть только в обстоятельствах отпускания прошлых обид, сопровождающимся внутренним исцелением.

Вам придется видеть, как вы стареете вместе. Вам придётся стать свидетелями этого процесса. Обвисшие мышцы, складки, морщины… Они могут стать причиной разочарования. Но могут и вызывать радость, если видеть в них свои заслуги в том, что вы столько лет вместе. Можно радоваться этому, гордиться и праздновать!

После прочтения этого текста, многим придёт в голову мысль: «Зачем всё это? Не лучше ли быть в одиночестве?»

Действительно, это менее рискованно и более безопасно. Но отношения, в которых есть настоящая близость – привилегия, несмотря на все трудности.

Привилегия!!! И в них имеет смысл вкладываться.опубликовано econet

Автор Лариса Нестерова

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