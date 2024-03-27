Причины НЕУДАЧ в любви

Свободны вы или в паре – на привычные «грабли», нет-нет, да и наступите? «Грабли» выглядят каждый раз по-разному, «прикидываются» другими садовыми инструментами, камуфлируются мастерски, именно поэтому мы их частенько вообще не замечаем. Вы уже заинтригованы? Вам любопытно, что же это за «хитрые грабли»? Это наши представления об отношениях, любви, романтике, сексе, семье

Свободны вы или в паре – на привычные «грабли», нет-нет, да и наступите? «Грабли» выглядят каждый раз по-разному, «прикидываются» другими садовыми инструментами, камуфлируются мастерски, именно поэтому мы их частенько вообще не замечаем.

Почему представления о любви и семье так губительны для любви и отношений?

Вы уже заинтригованы? Вам любопытно, что же это за «хитрые грабли»? Это наши представления об отношениях, любви, романтике, сексе, семье. Представления о том «как все должно быть» и «какой должна быть она или он» махровым цветом расцвели в сознании людей и давно превратились в инструменты принуждения.

Любое принуждение вызывает сопротивление и если даже ваш партнер что-то делает, несмотря на внутреннее сопротивление и нежелание - это означает, что вы его «продавили» и ничего хорошего не ждите. Вскоре вы получите обратную связь, по закону сообщающихся сосудов.

Итак, представления о том, какими любовь и отношения должны быть - огромная стена на пути к любимому человеку, возведенная вашими собственными усилиями.

Хорошая новость заключается в том, что вы ее создали, и вы сможете ее устранить.

Почему представления о любви и семье так губительны для любви и отношений? Очень часто эти представления иллюзорны, почерпнуты из книг и фильмов, они могут греть вашу душу, но им сложно стать реальностью. Именно эти представления мешают увидеть главное - любимого человека и красоту отношений, мешают наслаждаться танцем отношений и беречь любовь.

Когда человек одержим своими представлениями об отношениях, он пытается «натянуть» их на партнёра, как костюм с чужого плеча, возникают конфликты, ссоры, пары расстаются. Каждый считает - не тот партнёр, а этот вывод, чаще всего, неверен.

Среди прочих представлений «призером» являются наши представления о своем теле. Тело – активный участник и любви, и отношений. Оно тоже все время что-то «должно» - должно быть стройным, ноги не такие, целлюлит, мышц маловато и т.д.

Такое отношение к телу и представления о том, какое оно должно быть – самый мощный враг на пути к стройности. Почему? – спросите вы.

Представьте, вы ставите себе цель – пробежать 100-метровку за минимальное время, 8 секунд, и надеваете утяжелители на ноги по 10 килограмм. Пробежите? Нет, и не потому, что тяжело, а потому что вы сформировали противоречащие друг другу цели.

Достижение одной цели убивает другую цель. Если они обе для вас важны, самое выгодное - просто не двигаться, стоять на месте, тогда вы ничего не достигнете, но и ничего не потеряете.

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Что делать?

Практическое упражнение: запишите в список все ваши представления о любви, отношениях, мужчине/женщине, сексе, семье, детях и собственном теле. Каждому концепту – выделите свою страницу.

Начните писать, отвечая на вопрос: «Какими, я считаю, должны быть идеальные отношения/любовь/семья/мое тело…?».

Далее, оцените по 10-балльной шкале расстояние между вашей текущей ситуацией и желаемой. Чем больше расстояние, тем более иллюзорны ваши представления.

И именно по тому, что они у вас есть, вы еще не там, где вы хотите быть.опубликовано econet

Автор Елена Баландина

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