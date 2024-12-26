К ЧЕМУ ПРИВОДИТ стремление делать все, что хотят дети

Успех ребенка зависит не только от выбранной стратегии воспитания, но и от умения взрослого последовательно соблюдать...

Вседозволенность

Стоит ли наказывать детей? Возможно, лучше позволить им быть собой? В конце концов, они просто дети, пусть будут счастливы и имеют все, что захотят.

Звучит прекрасно, и многие родители следуют подобным принципам воспитания в страхе травмировать детей.

Но вред, который получает ребенок в результате вседозволенности также сопоставим с травмой, которую он может получить от деспотичных воспитательных методов.

Дети, родители которых не устанавливают никаких границ, привыкают к тому, что прикладывать усилия не нужно.

У них очень мало опыта в том, как можно действовать, полагаясь на свои силы, они не привыкли брать ответственность за свои желания и действия.

При этом, они ведь получают все, что хотят.

Такая противоречивая ситуация ведет к тому, что дети очень трудно переносят неудачи и отказы.

Когда ребенок не получает желаемого сразу, он впадает в эмоциональное реактивное состояние.

Это может быть вспышка ярости или, наоборот, эмоционально пониженное состояние,обида на мир.

Также ребенок может вследствие этого привыкнуть наказывать родителей, если они в чем-то ему отказали.

В качестве наказания работают – неуважительное отношение, агрессия, саморазрушение.

И это не сознательные манипуляции, которыми коварный ребенок шантажирует родителей. Нет, я говорю о том, что это следствие взаимодействия внутри семьи.

Ребенок просто воспроизводит эффективные паттерны поведения, которые максимально быстро приводят к результату.

Также ведут себя дети, которые росли в очень жесткой, авторитарной семье.

Как и в случае авторитарного воспитания, вседозволенность приводит к тому, что ребенок перестает верить в себя и свои силы, он не получает опыта ответственности за свою жизнь.

Это снижает возможности ребенка к успешной адаптации, он не может реализоваться.

Основные причины того, почему родители «балуют» своих детей

1. Стараются оградить от неприятных переживаний

Ребенку отказывают в покупке игрушек, и он испытывает обиду и злость.

Многие родители не готовы столкнуться с этим и хотят сделать всё, чтобы не расстраивать ребенка.

Мамы и папы уверены, что это обезопасит малыша от появления страхов или ощущения, что его не любят.

Но они не дают ребенку возможность столкнуться с тем, что не всё в мире подчинено его желанию.

Если он не проживет это чувство обиды, он не сможет справляться с трудностями, когда подрастет.

2. Хотят быть самыми лучшими родителями

Для некоторых родителей очень важно, чтобы ребенок любил их и был полностью от них зависим.

Поэтому, когда малыш расстраивается, они уступают не для того, чтобы прекратить его страдания, а для того, чтобы оставаться в его глазах достаточно хорошими.

Они боятся, что ребенок откажет им в привязанности, если они не уступят.

Дети быстро приспосабливаются. Они могут «шантажировать» родителей и говорить, что те плохие или

даже не родные.

Основная трагедия в том, что мамы и папы попадаются, закрепляя своей реакцией такое поведение.

3. Стремятся дать всё, чего не было у них

Родители часто пытаются дать малышу максимум того, чего они сами были лишены в детстве.

Если родитель испытывает малейшее ощущение, что его ребенок чем-то обделен в сравнении с другими детьми, это приводит к моментальному выполнению любой детской просьбы.

Дети также легко находят способ получить желаемое, рассказав, например, какой классный телефон родители купили соседской Маше.

Обобщая, основная причина того, что мы «балуем» детей и допускаем вседозволенность в воспитании – это наша неуверенность в собственных возможностях или низкий порог фрустрации.

Нам проще согласиться и выполнить требование малыша, чем столкнуться с его агрессией или обидой.

Успех ребенка зависит не только от выбранной стратегии воспитания, но и от умения взрослого последовательно соблюдать установленные правила, не впадая в реактивное эмоциональное состояние.

Именно такие реакции становятся причинами, по которой один родитель начинает оскорблять своего ребенка и может даже ударить его, а другой сделает так, как настаивает ребенок, несмотря на то, что не считает это правильным.опубликовано econet

Дмитрий Колыгин

фото ©Adriana Duque

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