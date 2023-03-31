УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Такую женщину ты узнаешь постепенно... она как хороший французский парфюм - открывается не сразу, а шаг за шагом... каждый раз новой волной слов, чувств, эмоций...

Женщина-загадка...



Есть женщины-загадки...

Такую женщину ты узнаешь постепенно...

она как хороший французский парфюм - открывается не сразу, а шаг за шагом...

каждый раз новой волной слов, чувств, эмоций...

Она многогранна и неожиданна...

в ней есть особый шарм, что-то парящее и неуловимое, что заставляет каждый раз удивляться, восторгаться, восхищаться...

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Такая женщина может быть как серьезной, так и дурашливой, игривой...

она знает себе цену, и в тоже время очень добра и понимает других...

она внешне яркая, идет по жизни твердой поступью, но в душе ранима, как маленькая девочка...

она романтична, но всегда знает к чему нужно стремиться...

очень проницательна, интуитивно чувствует твое настроение...

в ней нет фальши, она само достоинство...

Когда общаешься с такой женщиной, понимаешь, что перед тобой человек, излучающий счастье...

она любит жизнь, радуется каждому ее мгновению...

на все делает с любовью...

и удивительным образом счастье и любовь передает окружающим...

ты как будто ощущаешь вибрации, передаваемые тебе...

я всегда представляю такую женщину с книгой в одной руке и розой - в другой...

женщина-загадка, женщина-праздник, женщина-нежность...

женщина-бриллиант, сияющая всеми своими необычными гранями...

СИЯТЕЛЬНАЯ женщина....

P.S. Это мое посвящение удивительной женщине... женщине с Большой буквы... настоящей женщине!!!!

Автор Ирина Макаренко

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet