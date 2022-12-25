Так откуда берутся дети? Не в том буквальном смысле слова, о котором мы все знаем. Давайте посмотрим шире. А если шире, то детей посылает нам Бог, или мироздание, или вселенная, или судьба – кто на что учился. И посылает, между прочим, не насовсем, а во временное пользование

Ребенок дан нам на время...

"Ребенок – гость в твоем доме. Накорми, выучи и отпусти."

Индийская пословица.

Так откуда берутся дети? Не в том буквальном смысле слова, о котором мы все знаем. Давайте посмотрим шире.

А если шире, то детей посылает нам Бог, или мироздание, или вселенная, или судьба – кто на что учился. И посылает, между прочим, не насовсем, а во временное пользование.

Потому что если бы дети были нашей частной собственностью, мы могли бы делать с ними все, что захотим. Вплоть до "я тебя породил, я тебя и убью". Но законодатели всего мира родителям этого, слава Богу, не разрешают.

Дети – это не подарок судьбы, как некоторые думают. Потому что подарок – это то, что можно поставить на полку, время от времени вытирать пыль, передарить, задвинуть в дальний угол, пользоваться в своих интересах. От подарка можно отказаться. Его можно продать. (Есть, конечно, человеческие особи, которые и отказываются, задвигают в дальний угол и продают, но они точно "Мамсилу" не читают, и поэтому я их в виду вообще не имею).

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Если задуматься, то становится понятным: ребенка дают нам на время, в долг. А долги принято возвращать. Тому, у кого взяли, потому что брать чужое – нехорошо, и за это судят и наказывают.

Возвращаем с процентами в виде здоровья ребенка, характера, нужных навыков и всего остального, что необходимо для жизни. Возвращаем таким, каким он нужен миру.

А миру человек нужен счастливым, свободным, с развитыми данными от рождения талантами, с собственным взглядом на жизнь и правом этой жизнью распоряжаться так, как человек посчитает нужным.

А вместо этого мы, родители, начинаем верить в то, что ребенок должен. Убирать за собой игрушки, чистить зубы, делать уроки, слушаться маму и папу… Стоп-стоп! Не надо закрывать страницу со словами: " Ну, понятно. Сейчас мне расскажут, как вырастить урода, который ничего не хочет и не умеет!".

Я сейчас только о двух разных подходах к тому, откуда берутся дети. И зачем. Вы заметили, как часто мы слышим слова: "Я рожала для себя"? Так, к сожалению, думает большинство родителей. Давайте еще раз вслушаемся: "Мы рожали его для себя!". Вдумаемся в абсурдность такого утверждения.

Для себя покупается пылесос или собачка. У каждого "для себя" определенная функция. Пылесос чистит ковер. Собачка радует и портит ковер, и она не должна, к примеру, мыть посуду. Мы заранее выбираем марку пылесоса и породу собачки – те, которые нам подходят. По характеру, по мощности, по окраске: чтобы и в кладовку помещались, и под обои подходили.

Заводя их в доме, мы точно знаем, что пылесос рано или поздно сломается, а собачка – умрет. О пылесосе не пожалеем, о собачке погорюем и пойдем за новыми, к которым так же привыкнем.

Что происходит, когда люди рожают детей "для себя"? Они наивно предполагают, что смогут легко "приспособить" ребенка под обои, т. е. под свои представления о том, как должно быть. Такие родители заранее придумывают сценарий своей жизни с ребенком.

Вот дочка с бантиками и в принцессином платье играет на рояле в филармонии. Вот она старательно моет посуду в чистом фартучке. Вот летом вся семья на море пьет коктейли из грейпфрутового сока с минералкой. Вот гуляет с собачкой. Вот на выпускном вечере танцует вальс с одноклассником из хорошей семьи и получает золотую медаль. Вот поступает на филологический факультет. Вот выходит замуж в фате длиной полкилометра. Вот приходит в гости с внуками…

Мама и папа – режиссеры большого спектакля по названию "Жизнь". Сценарий написан, сценография утверждена, музыка заказана, роли распределены.

А дочка родилась и очень скоро выясняется, что сценарий ей не нравится.. Бантики носить отказывается. На рояле играть не хочет, а хочет стоять на воротах в футбольной команде. Посуду мыть не любит. Цитрусовые терпеть не может, а летом предпочитает ходить в горные походы с друзьями. Собачку не просит, потому что любит кошек и земноводных. На выпускной идти соглашается только в дырявых джинсах, а в аттестате четыре тройки. Учиться хочет на повара. А замуж выходить и внуков родителям рожать вообще не планирует лет до сорока. А еще она начинает хамить, не расстается с телефоном, не кладет на место вещи, друзей выбирает ужасных, вчера от нее пахло табаком…

И начинается война. Мама и папа старательно впихивают дочь в те рамки и стандарты, которые заранее прописаны. Дочь в определенный момент начинает активно сопротивляться. Этот момент называется "пубертат". Добро пожаловать в ад.

Я очень люблю задавать людям вопрос: зачем вы рожали ребенка? 100 человек из 100 он ставит в тупик. Первое, что я слышу: "Ну это же очевидно!" А вот не очевидно! Потому что когда человек вспоминает о своих мотивах, то он понимает: невозможно произнести вслух что-то вроде: "Потому что мне было уже 38 лет", "Надо было сохранять семью", "Все подруги к тому времени уже были мамами", "Так положено", или самое печальное "Залетела, а аборт делать побоялась".

Невозможно, потому что тогда становится очень понятно, что ребенок здесь совсем ни при чем.

Чем бы вы ни руководствовались, принимая решение родить ребенка, никогда не поздно пересмотреть свои подходы и выбрать правильный, согласившись с тем, что он дан вам на время. Удивительно, но приняв это, родители на самом деле становятся счастливее!

Потому что тогда можно с чистой совестью выдохнуть и закрыть навсегда тысячу и еще половину поводов для конфликтов с ребенком. Потому что тогда гражданская война в отдельно взятой семье заканчивается раз и навсегда. Потому что тогда огромное количество ресурсов можно направить на формирование действительно необходимых, базовых качеств.

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… а как быть с посудой и откровенным нежеланием учиться и вообще вставать с дивана, расставаться с телефоном на ночь, бардаком в комнате и откровенным хамством? Терпеть? Нет, терпеть не надо.

Надо последовательно и настойчиво формировать в ребенке все необходимые для нормального человека умения и качества. Надо самим научиться с ребенком дружить. Это вовсе не трудно, если знать как. опубликовано econet

Автор Марина Солотова

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