Как ЧТЕНИЕ сказок в детстве влияет на школьные успехи ребенка

Вам когда-нибудь приходило в голову, что ваши вечерние уютные посиделки с ребенком и его любимой книгой (вы наверняка знаете, что это за книга, вы читали ее уже раз сто) на самом деле — эффективная подготовка вашего дошкольника к качественной учебе и даже написанию контрольных и тестов?

Вам когда-нибудь приходило в голову, что ваши вечерние уютные посиделки с ребенком и его любимой книгой (вы наверняка знаете, что это за книга, вы читали ее уже раз сто) на самом деле — эффективная подготовка вашего дошкольника к качественной учебе и даже написанию контрольных и тестов?

Возможно, вы заинтригованы, а может быть, возмущены, но все же послушайте меня. Именно в этот момент совершается чудо, и это чудо важно для школьных успехов в будущем.

Я имею в виду создание активного словаря у ребенка.

Когда вы разговариваете с вашим ребенком, читаете ему на ночь книжки каждый вечер, для малыша открывается новый словесный мир. Ведь как дети выучивают новые слова? Из собственного опыта или из значимого контекста. В детской литературе язык раскрывается по-новому, в игровой форме, и наши дошколята, как губка, впитывают все, что слышат.

Учась в садике читать, дети получают навыки, позволяющие им декодировать слова и вычленять их в потоке звучащей речи. Но слова должны быть осмыслены. Чтобы полностью понять сказочную историю, для ребенка не должно оставаться неясности в смысле слов, и в этой ситуации так важна работа со словарным запасом, которой, увы, зачастую пренебрегают в дошкольном возрасте ребенка.

Но как это связано с написанием контрольных и тестов? Разве эти заботы не могут подождать несколько лет?

Вы, конечно, пока можете отложить объяснение того, что такое выбор из нескольких вариантов и какие бывают стратегии написания тестов.

Однако успешная работа со школьными заданиями и тестами во многом зависит от сформированных навыков чтения. Если у детей богатый словарный запас, они смогут лучше воспринимать и понимать новые тексты: так и закладывается основа будущих успехов.

Поэтому в следующий раз, когда ваш дошкольник попросит в сотый раз почитать ему «Мишку-топтыжку», не впадайте в отчаяние. Лучше попробуйте поднять вечернее чтение на новый уровень. Вот несколько простых способов:

Задавайте вопросы

Я люблю задавать открытые вопросы. Так я начинаю понимать ход мысли моих детей и то, как они рассуждают. Недавно я читала своей дочке книжку, в которой главный герой говорит о своем лучшем друге.

Я спросила дочку: «А чем лучший друг отличается от просто друга?»

Она подумала и ответила: «Он разрешает мне командовать». Такого ответа я не ожидала, но благодаря этому я смогла подробнее поговорить с дочкой на эту тему. Рассказала о своем понимании: «Ну, а мои лучшие друзья добрые и веселые. И у нас общие интересы».

Объясните редкие слова и выражения

На днях я видела, как учительница читает книгу, в которой упоминается «объездная дорога». Она остановилась в этом месте и объяснила детям, что это такое. Я была так рада этому вниманию к слову!

Мы живем в сельской местности, и у нас нет объездных дорог. Дети в классе очень редко слышат это выражение в повседневных разговорах. И то, что учительница узнала слово, которое нужно объяснить, и помогла детям понять его, лучше всего показало, что чтение для нее — важнейшее занятие, которому нужно уделять особое внимание.

Расспрашивайте про детали на картинках

Когда вы уже сотый раз читаете любимую книжку вашего ребенка, важно иногда остановиться и рассмотреть замечательные иллюстрации. Ребенок уже знает книгу наизусть, слово в слово.

Не читайте ее без остановок, а сделайте паузу и поговорите с ребенком о том, что изображено на картинках. Подведите его к использованию слов, которые он постоянно слышал во время чтения.

Чтение на ночь не только развивает мозг ребенка, оно развивает и сердце. В суете каждого дня самые дорогие для меня моменты — когда мы с дочкой сидим, уютно устроившись в кровати, и читаем смешную историю.опубликовано econet

Автор: Эшли Норрис

Перевод с английского: Александра Матрусова

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