Жила-была девочка. На работе она была как бронепоезд. В отпуске - как океанская яхта. В мечтах как самолёт. А в сексе - как гоночная машина Феррари. Только вот замуж никак не могла выйти.

Жила-была девочка. Она все время путала фитнес и уборку. Если долго не прибираться, а потом сделать генеральную уборку, будет хорошо. А вот если долго-долго не заниматься, а потом устроить тренировку на три часа, может быть ой-ой-ой...

***

Жил-был мальчик. Он хотел накормить всех голодных и обогреть всех холодных. А потом женился неудачно. Представляете, эта стерва хотела, чтобы он сначала накормил её и пятерых совместных детей, обогрел их общий дом, денег заработал хотя бы на одежду, а потом уже мир спасал. Ну бывают же на свете настолько эгоистичные бабы!

***

Жил-был мальчик. Он хотел сделать счастливыми сразу нескольких женщин. Но вот эффект почему-то получался прямо противоположный.

***

Жила-была девочка. На работе она была как бронепоезд. В отпуске - как океанская яхта. В мечтах как самолёт. А в сексе - как гоночная машина Феррари. Только вот замуж никак не могла выйти. Сложно найти мужчину с правами сразу на поезд, самолёт, яхту и гоночную машину. Да ещё и содержать все это надо...

***

Жила-была девочка. Она боялась, что ее никто не заметит поэтому очень громко шумела, почти как ниагарский водопад. Прохожие пробегали мимо неё, закрыв уши и останавливались в отдалении. Сложно ведь жить рядом с ниагарским водопадом. А вот смотреть издалека очень даже интересно.

***

Жил-был мальчик. Однажды ему хотелось конфетку, а конфетки у него не было. Тогда одна девочка одолжила ему конфетку. Потом пришёл мальчик долг возвращать, и оказалось что он ей теперь должен по гроб жизни: квартиру, машину, детей и счастливое будущее. Ещё ноги унёс.

***

Жил-был мальчик. Однажды он решил взлететь в космос на рейсовом автобусе. И почти уже даже взлетел. Жать вот только колёсики отвалились.

***

Жила-была девочка. Она закончила торговый институт. В то время как подружки торговали косметикой, она решила торговать собой и выгодно продала себя как любовницу, жену, мать и грамотного специалиста. А потом она у себя вся закончилась. И пришлось ей тоже торговать косметикой. Косметика-то казенная. А девочка у себя одна.

***

Жила-была девочка. Она не верила, что люди могут ее полюбить... Свято не верила. Грустная история, в общем.

***

Жила-была девочка. Она любила сломанных мужиков. Особенно тех, которые без ног. Девочка бегала за ними и приговаривала: «Я пришью тебе новые ножки. И ты опять побежишь по дорожке». Бывало, догонит какого-нибудь, пришьёт ему ножки от игрушечного медведя, а мужик все равно не ходит. Тогда она оторвёт ножки и побежит следующему пришивать. Благо, бегать за ними не сложно. Безногие же...

***

Жила-была девочка. Она ходила только по прямой с работы и на работу, подняв воротник. А потом расстраивалась, что никого встретить не может.

***

Жила-была девочка. Она была немая. Поэтому все время писала стихи. А стихи эти кто-нибудь постоянно клал на музыку и пел песни. Получается, не такая уж немая была девочка.

***

Жила-была девочка.

Она хотела видеть только хорошее. Поэтому половину времени с ней ничего не происходило.

***

Жила-была девочка. Она ничего не чувствовала, поэтому пошла работать на мясокомбинат, пока ни поняла, что там слишком сильно пахнет.

Отмывши запах, девочка устроилась на ткацкую фабрику, пока ни поняла, что там слишком громко стучит.

Вылечив уши, девочка пошла работать в кондитерский магазин, пока ни поняла, что там слишком сладко.

Вылечив зубы, девочка пошла работать в типографию, пока ни поняла, что там слишком рябит в глазах.

Расставшись с типографией девочка пошла работать в налоговую, пока не поняла, что там слишком много эмоций.

Вылечив нервы, девочка устроилась работать в эскорт-услуги. Работала пока не поняла, что там слишком много удовольствия.

Разочаровавшись, девочка плюнула на все, уехала в горы. Сидит, теперь, цветочки нюхает, опыт переваривает. И гуру называется.

***

Жила-была девочка. Она была искусная чаровница. Никогда не выходила из дома, не наколдовав себе броню и двух телохранителей-головорезов.

Бывало выйдет на улицу, головорезами людей стращает, а у самой живот тёплый и на щеках ямочки...

И если бы хоть кто-нибудь знал, что можно ее обнять со спины и взять голыми руками тепленькую. Чары - то не настоящие.

***

Жила-была девочка. Однажды она влюбилась в мальчика, а он взял, да и женился на другой. И так девочка расстроилась, что моментально сделала огромный бизнес и карьеру общественного деятеля.

И вот сидит она в своём офисе на двадцать пятом этаже, миллионные контракты подписывает, вице-президентов отчитывает, приглашения на конференции рассматривает.

А самой все равно плакать хочется. От обиды.

***

Жила-была девочка. У неё был вкусный пряник. Многие просили кусочек. А девочка отвечает всем одно и то же «Не дам! Прекрасного принца жду!»

И вот однажды прискакал прекрасный принц и попросил кусок пряника. Вынесла девочка ему своё сокровище, а пряник-то черствый, хоть зубы ломай. Да и плесенью весь покрыт...

Хорошо принц попался опытный. Пряник в чае размочил, плесень ножиком соскоблил.

А мог ведь плюнуть и мимо пройти.

***

Жил-была девочка. Она мечтала научится танцевать, но слишком медленно шла к своей цели, потому что ленивая была. Бывало встанет в 7 утра, детей разбудит, отведёт по школам-садикам, посудомойку загрузит, стиралку разгрузит, в магазин сбегает, обед приготовит, немного поработает, мужа вечером послушает, книгу на ночь почитает, пол вытрет. А потом доползет до кровати и сокрушается: так и не потанцевала. Ленивая, что и говорить!

***

Жила-была девочка. Однажды завелись у неё вши. С кем не бывает. Да не просто вши, а с маленькими гнидами, кормящимися у корней волос.

Девочка решила проявить осознанность и поговорить со вшами по-человечески. Живые существа все-таки! Ведь они же сами должны понять, что у нее голова чешется и сами уйти!

Вши смотрели на неё сочувственно, некоторые даже кивали одобрительно, но никуда не ушли.

Тогда девочка пошла к психологу и принесла от него фразу "со мной так нельзя". Вши согласились, но с места не двинулись.

Затем находчивая девочка прочла им выдержку из научного журнала про здоровье головы. Вши аплодировали стоя, но с места не сдвинулись.

Тогда девочка плюнула, купила в аптеке шампунь с дёгтем и вывела их всех к чертовой бабушке.

Так и живет теперь с чистой головой, шампунем с чувством вины. Ведь стольким вшам жизнь испортила своей неосознанностью!

***

Жила-была девочка. Она была очень грустная, но почему-то думала, что она очень голодная.

***

Жила-была девочка. Она не понимала, зачем ей достаточно спать и хорошо питаться. Потом перестала понимать, зачем нужны выходные. И в конце концов задумалась над тем, зачем ей вообще жить.

***

Жила-была девочка. Ее родители не знали что с ней делать. Поэтому делали что могли, а там, где не могли, говорили "я тебя люблю". В результате девочка ещё долго думала, что в семье любая фигня прокатит вместе с фразой "я тебя люблю".

***

Жила-была девочка. Решила она как-то йогой заняться. Купила форму красивую, села на коврик и давай причитать, что тело у неё не такое, как у инструктора в инстаграмме. Три года причитала, пока ни поняла, что йога в другом заключается. Теперь она тоже инструктор.

***

Жили-были три девочки. Однажды они втроем упали в лужу. Поднимаясь, каждая придумала себе жизненное кредо. У первой получилось "я девочка которая упала", а у второй получилось "я девочка, которая встаёт", а у третьей - "я девочка, которая просто любит лужи". Вроде бы, и то и то правда. Только судьбы почему-то разные...

***

Жила-была девочка. У неё было множество друзей! На фейсбуке...

***

Жила-была девочка. Однажды она купила книгу "Как общаться с дураками". Пропустила предисловие и сразу читать принялась. И жаль, что пропустила. Потому что в предисловии написано, что с дураками можно и не общаться.

***

Жила-была девочка. Ей было плохо дома, плохо на работе, плохо в отношениях, плохо в отпуске, плохо в дороге. Так и мучалась, пока не поняла, что плохо внутри.

***

Жила-была девочка. Она очень серьёзно относилась к замужеству: надо же чувства проверить, клятву написать, платье купить, анализы сдать, пригласить всех родственников. Только вот почему-то никто не замуж не звал...

***

Жили-были две девочки. Одна считала, что проявлять чувства на людях - это хорошо. А вторая считала, что нужно все время держать себя в руках. Обе старались это людям объяснить.

Первая вышла замуж за математика-программиста, а вторая - за поэта-песенника. И обе были счастливы в браке. Ведь им было чем заняться.

***

Жили-были две девочки. Одна любила мужчин классифицировать. Этого к занудам, этого к нарциссам, этого к женатикам, а этого к милашкам. А другая девочка просто любила мужчин.

Ну и как вы думаете?..

***

Жила-была девочка. Она все время ходила грязная: лоб зелёный, ухо синее, пальцы оранжевые, под носом полоса угольная. А потом оказалось, что просто она художница. А художницам после работы так ходить и полагается.

***

Жила-была девочка. Она очень любила предавать себя ради других. И чтобы это стало оправданным, она решила предавать себя ради близких и ради денег, которые тратила опять же на близких. А потом она очень обиделась, что близкие не хотят предавать себя ради неё. И вообще не хотят себя предавать. Вот предатели!

***

Жила-была девочка. Она была шикарная. Слишком шикарная, чтобы обниматься на дискотеке, танцевать ночью на пляже, пить вино с незнакомцами, влюбиться в плохого парня, смеяться над глупыми шутками, Заниматься ерундой.

А потом созрела, перестала быть такой шикарной и разрешила себе. Но от этого почему-то ещё шикарнее стала.

***

Жила-была девочка. Она мечтала о красивом теле. Бывало, насмотрится на йогов и атлетов в спортзале, а потом убегает в раздевалку плакать над своими неудачами. Так быстро убегает, что никто не успевает ее догнать, чтобы на тренировку пригласить.

***

Жила-была девочка. Она во всем искала подвох... И находила.

***

Жила-была девочка. Ей очень нравились мальчики. До того нравились, что ей срочно надо было куда-то идти. А один мальчик настолько понравится, что она с перепугу даже в другую страну от него уехала.

***

Жила-была девочка. У неё были два мальчика: Саша и Сережа. Почему два? Потому что Саша знал одну половину Камасутры, а Сережа - другую.

***

Жил-был мальчик. Он скакал на коне, сражался с драконами, пил потом с ними пиво, миллионы зарабатывал, тратил, строил, продавал, ломал, снова строил, детей рожал, картины писал маслом. Много всякого успел наворотить. А потом его мама домой позвала. Ужинать.

***

Жила-была девочка. Она все правильно делала: школу закончила, осилила ВУЗ, замуж вышла, детей родила, пенсию получила, умерла достойно.

И вот приходит она к дверям рая и встречает Апостола Петра. А он ей и говорит: " Ты все правильно делала, проходи!"

А девочка недоумевает: "Подождите-подождите! Почему же мне тогда так скучно было?"

А Петр ей растолковывает: " Я же говорю, ты все правильно делала..."

***

Жил-был мальчик. У него было много головняков: семья, бизнес, кредиты, проекты, жена любимая. И все это он исправно тянул, так что аж мозги кипели. Бывало сядет он за руль вечером, врубит музыку и педаль в пол до соседнего пригорода. А чем больше скорость, тем меньше мыслей. Хорошоооо!!! Главное, чтобы на поворотах не занесло...

***

Возвращается свеженький далеко за полночь. Жена ждёт дома, расстраивается, не появился ли у него кто... или, может, дети утомили? И до каких цифр сегодня продвинулась стрелка спидометра?

А мальчик обнимает ее, улыбается и говорит "Я тебя любою, глупая". Таким его все и запомнили, улыбающимся.

***

Жила-была девочка. Она была очень деловая и всем своим друзьям сразу предлагала вместе бизнес делать. А потом расстраивалась, что у неё друзей нет. Сплошные деловые партнёры

***

Жила-была девочка. Она была востребованный специалист. Бывало, захочет эта девочка пообедать, фитнесом заняться, выспаться или хотя бы в туалет сходить, а не может. Потому что к ней на это время уже кто-то записан...

***

Жила-была девочка. Она всегда думала, что принц приедет к ней на белом коне. А он просто за солью зашёл... для коня.

***

Жила-была девочка. Все думали, что она была очень коварная. А она просто была очень наивная.

***

Жила-была девочка. Однажды она пришла в гости к подружке, а подружка и говорит: "Представляешь, я совсем избавилось от ревности! Веришь? Нет? "

Развесила девочка уши и решила подружкиному мужу улыбнуться. Улыбнулась и тут же получила сковородкой по башке.

"Ну ничему меня жизнь не учит!"- подумала девочка.

***

Жила-была девочка. Она считала себя безнадёжной. Поэтому плохо себя кормила, не причесывала, одевала кое-как и отправила работать на дальнюю угольную шахту.

И вот, на этой шахте она, наконец, простудилась. Приходит к доктору и обреченно спрашивает: "Доктор, я безнадёжна?"

А доктор говорит: "Да нет... Просто выспись, причешись, поешь хорошо, йогой займись. Ну, и с шахты увольняйся побыстрее. Гиблое это место. А ты хорошая".

***

Жила-была девочка. Ей часто бывало грустно и тогда она писала стихи. Писала-писала и целая книжка получилась. Издала девочка книжку и что -то ей неожиданно стало радостно. А потом снова грустно, но она вспомнила, что ещё танцевать умеет...

***

Жила-была девочка. Она мечтала встретить своего единственного. И встретила. Четырежды.

***

Жила-была девочка. Она думала, что встретит идеального мужчину и получит высшее удовольствие . А встретила двадцать неидеальных и получила двадцать разных удовольствий. Ну, и не расстроилась.

***

Жила-была девочка. И был у неё молоток. Забивала она гвозди, забивала, а потом у молотка рукоятка сломалась.

Принесла девочка свой молоток мастеру показать, а мастер и говорит:

"Ну, окуляр, конечно треснул, да и предметный столик погнулся. А микровинт вообще заменить придётся. Но в целом микроскопом ещё очень даже можно пользоваться. И, ради Бога, зачем вы все время одни гвозди рассматриваете?! Возьмите что-нибудь поинтереснее. Вот хотя бы инфузорию-туфельку..."

***

Жила-была девочка. Она боялась потолстеть. Боялась и толстела.

***

Жила-была девочка, которая очень любила прояснять понятия. Однажды она всем сердцем влюбилась в маньяка. Да и маньяк тоже ее полюбил всем сердцем!

Тогда она решила спросить его "А что для тебя значит ЛЮБИТЬ?"

"О! ЛЮБИТЬ - это просто, - отвечает маньяк, - нужно всего лишь человеку ноги переломать и яду в чай налить!"

"Тогда я пойду за чаем схожу", - сказала девочка, и пропала.

"А что для тебя значит ЗА ЧАЕМ СХОДИТЬ?",- спрашивает маньяк.

Но девочки уже и след простыл. Почему-то в этот раз она решила не прояснять понятия.

***

Жил-был мальчик. Однажды мама привела его в детский сад. И так мальчику в саду понравилось, что он решил остаться там навсегда. Желательно вместе с мамой. И что будет дальше, его не интересовало. Главное поплотнее дверь закрыть.

А чтобы снаружи его не беспокоили, мальчик повесил на дверь табличку "слишком крутой для тебя". Только вот почему-то под эту табличку женщины табунами ломятся и в дверь барабанят. Ведь, что будет дальше, и правда мало кого интересует...

***

Жила-была девочка. Она все время падала. Иногда удачно: на пол, на диван, в тёплую ванну. А иногда неудачно: в грязь, в лужу, в терновый куст. Однажды она упала в объятия к хорошему мужчине. И так ей понравилось, что с тех пор она только туда и падала. Каждый день. И всегда удачно.

***

Жила-была девочка. Она всю жизнь хотела работать с людьми. А в конце жизни оказалось, что работать надо было с собой.

***

Жил-был мальчик. Мама его очень любила, поэтому с самого рождения кормила горячими пирогами с кислой капустой и рассказывала о своих чувствах.

Мальчик обжигался горячими пирогами, плевался капустой и плакал, потому что говорить ещё не умел. А мама расстраивалась, ибо мальчик должен быть твёрдым, мудрым и терпеливым.

Думал мальчик, думал как любимую маму не расстраивать и придумал: залез в холодильник на целый день и отморозился. Ест теперь горяченные пироги с кислой капустой и бровью не шелохнет.

Мама спрашивает "Ну как?", а мальчик произносит своё первое слово "нормально".

Слушает мама и опять расстраивается: вот и первое слово сказал, "нормально". А мог бы "люблю" сказать... Может, пироги не достаточно горячие?опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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