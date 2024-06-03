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ЕСЛИ ЭТО НЕ ДРУГ, ТО НЕ ТАК И БОЛЬНО

Источник: facebook.com 03 июня 2024 6670
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Так устроен человек - он готов к борьбе с чужими. И абсолютно беззащитен перед своими, от которых не ждёт удара...

ЕСЛИ ЭТО НЕ ДРУГ, ТО НЕ ТАК И БОЛЬНО

Как возникает отчуждение с теми, кто был любимым и близким

Если это не близкий - то уже и плевать.

И можно дать отпор и сдачи так, что не обрадуются!

Перед близкими мы беззащитны и уязвимы, вот в чем дело.

Вот боксёр на ринге получает удары и в голову, и в живот - но не плачет, а ловко защищается и нападает.

Даже если сильно побили, даже если проиграл - он ещё и руку пожмёт противнику. Так положено!

А если кто-то любимый и близкий даст боксеру пощечину или ударит в живот - это совсем другое.

И не хочется пожимать потом руку, которая нас ударила. И тяжело на душе...

Так устроен человек - он готов к борьбе с чужими. И абсолютно беззащитен перед своими, от которых не ждёт удара.

И потому тот, кто ударил, становится чужим.

Сразу, моментально.

Тот, кто умышленно причинил боль, напал, унизил, оскорбил - теперь он должен стать чужим.

Иначе боль повторится.

ЕСЛИ ЭТО НЕ ДРУГ, ТО НЕ ТАК И БОЛЬНО

Так возникает отчуждение с теми, кто был любимым и близким.

Так работает самосохранение; это всего лишь способ избежать болевого шока.

И теперь мы готовы к удару.

Подсознательно мы воспринимаем человека как чужого.

Ведь если чужой - то уже и не так больно...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Анна Кирьянова психология отношения

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