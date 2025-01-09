Привет из детства. Как аукнутся ошибки в общении с ребёнком

Часто из лучших побуждений или от усталости-недосыпа-безденежья и т.д. родители дают вредные для детей посылы.

Часто из лучших побуждений или от усталости-недосыпа-безденежья и т.д. родители дают вредные для детей посылы. Что мир-одна сплошная опасность, что он ничего не может сам, что инициатива наказуема и так далее...

В итоге во взрослую жизнь мы тащим комплексы и страхи, убеждения, которые скорее вредны, чем полезны. И часто не понимаем, откуда это "наследство". Может быть эта небольшая подборка поможет что-то изменить в общении с детьми и немного лучше понять себя.опубликовано econet

Как аукнутся ошибки в общении с ребёнком

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet