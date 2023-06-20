Желание брать больше, чем давать приводит к жадности и зависти

Важный баланс между брать и давать

Эта история началась, как хороший фильм, с закрученным сюжетом. Жил-был молодой мужчина, он еле-еле в бизнесе сводил дела с концами, но строил планы и мечтал о том, чтобы организовать мафию, которая будет на него работать, а он будет в ней главным. Чтобы у него было несколько женщин, которые его бы обожали и безропотно выполняли все его прихоти. Разумеется, куча денег и куча удовольствий должны были стать обязательным атрибутом его жизни.

Каждый мечтает о своём. И, это здорово, когда есть, куда стремиться. История с мужчиной развивается не по киношному - без эффектных и счастливых концов. Может быть, потому что мечта не стыкуется с нашим временем? Нет. Мечта легко вписывается в наше время.

Посмотрите сами. Создавая компанию, хозяин, практически, создаёт коллектив мафии. Каждый собственник бизнеса мечтает, чтобы за его дело все сотрудники болели, как за своё. Уважали и подчинялись. Некоторые соединяют свою мечту о мафии и женщинах, создавая бизнес, где почти все сотрудники - женщины.

Это не выдуманные истории. Это реальность.

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Мужчина, мечтающий о мафии, так и не смог создать ни одного работающего бизнеса. Где-то он был немного ленив. В чём-то ему не хватало знаний. Он, как и многие, мечтал о быстрых деньгах.

Хорошее требует времени. Эйнштейн не занимался бизнесом, но очень хорошо это понимал: "Кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники".

Можно завязать спор, чей труд полезнее и почётнее - отдельного сапожника или целой обувной фабрики. Но я хочу обратить ваше внимание на тему "брать-давать" и на то, какое отношение она имеет к успешности бизнеса.

У мужчины, мечтающего о мафии и женщинах (жена и ребёнок у него уже были) был нарушен один простенький механизм - "брать-давать".

В одном месте (в семье) он слишком много давал, но не умел брать (или - не получалось). В другом месте (в бизнесе) - слишком много брал и мало давал. Нарушение баланса "брать-давать" во всех значимых, для него, сферах жизни - приводили к разрушению построенного - и семьи и бизнеса.

Его семья, не переставая, требовала с него всё, что только можно. А он, чувствуя себя виноватым в том, что мечтая о свободных взаимоотношениях с другими женщинами, ушёл от жены - искупал свою вину деньгами - давал, давал, давал... Ничего не прося взамен. Баланс в отношениях с бывшей супругой был непоправимо нарушен. Как только она не получала по первому требованию, то, что хотела, начиналась "атака" - пиление, обвинение, истерики, исключительно, для бывшего мужа.

А что же происходило в его бизнесе? Их было 5 штук, все приказали "долго жить". Существовали они поочерёдно, каждый раз, как попытка сделать то, что не получилось прежде. История их существования, была, как наштампована.

Всё начиналось с прекрасной идеи. Рассказывал он о ней красиво, с жаром и горящими глазами - его самого собственная идея приводила в восторг. Агитация не проходила даром - ему получалась зажигать других. Принимались на работу люди, почти бесплатно, но с большими обещаниями "золотых гор", как только "удачно стартанём".

Энтузиасты выкладывались по полной и компания начинала двигаться очень быстро. Результаты оказывались очень хорошими. Вот, добрались и до первой зарплаты. Каждый руководитель знает, каково настроение сотрудников, когда невозможно оплатить труд , если компания не заработала. А здесь - всё здорово!

Компания заработала. И вот надо же, из травы выскакивает "жаба", которая прямиком сигает на грудь нашего мужчины и начинает давить, как гранитная плита, нашёптывая: "Жене надо дать побольше, чтобы нервы не трепала. А девочек надо скатать на моря. Забыл? Ты ведь, хвалился прошлой ночью одной, позапрошлой - другой. Обойдутся сотрудники, перебьются".

Забота нашего мужчины о женщинах прекрасна. В нашей стране не на всех хватает мужчин, да ещё таких, которые могут побаловать. Вот, только одна беда - в бизнесе - сотрудники, которые "впахивали", сначала бесплатно - ради идеи, заработав, получили на - "кукиш с маслом". Их "баловать" никто не собирался. И вот в этот момент уже можно делать ставки - сколько такой бизнес проживёт.

Каждый человек, выполняя свою определённую работу, вносит свой вклад в становление и благополучие компании и, в соответствие, со своим вкладом - получает от неё что-либо взамен. Сотрудник даёт компании и получает от компании.

Компания берёт от сотрудника результаты его труда и отдаёт ему деньги. Этот баланс "брать-давать" между компанией и сотрудниками должен соблюдаться.

Недоплата (не додали) вызывает агрессию, гнев, недовольство, саботаж. Переплата (передали) - развращает, приучает не работать. При помощи нарушения данного баланса можно загубить самого лучшего и самого преданного сотрудника.

Закон баланса "брать-давать" верен не только для сотрудников внутри компании, но и для самой компании и её поставщиками, клиентами.

Так, наш мужчина не додавал своим сотрудникам и, одновременно, стремился, как можно меньше дать клиентам и поставщикам - необоснованно "разводил" на деньги, не выполнял обязательства. Здоровье компании утекало через желание нашего героя брать, как можно больше, отдавать, как можно меньше. Его компании быстро умирали...

Со временем, и бывшая супруга стала получать всё меньше и меньше, а мужчина пытался свои проблемы закрыть механизмом "побольше взять от жизни".

Золотое правило соблюдения баланса между "давать" и "брать" нарушалось нашим мужчиной везде, где только можно. Он называл это хитростью, гибкостью, даже, умом. Но это не спасло его от разрушения бизнеса и самого себя. Со временем, у него и с друзьями стало туговато - их нутро чуяло постоянное использование, "развод". Кому из людей хочется таких отношений?

В этой жизни всё начинается с построения взаимоотношений. Бизнес не исключение, а скорее явное подтверждение - в нём быстрее проявляются все закономерности, а их нарушения выражаются в денежном эквиваленте, поэтому - диагностируются легче, чем в личной жизни.

Бизнесы нашего мужчины доживали до первой - третьей зарплаты, вернее - НЕДО-платы. Далее, сотрудники отказывались играть в игру, где жёстко нарушен баланс "давать-брать". А текучка на стартовом этапе для компании - губительна. Наш мужчина чертыхался, закрывал свои проекты, пытался разобраться, где его предпринимательская жилка оказалась тонка и продолжал - брать, брать, брать от жизни всё... ничего не давая взамен.

Любые отношения развиваются благодаря существованию механизма "брать-давать". Так устроена жизнь. Мы все обладаем каким-то шестым чувством и реагируем на нарушение этого закона - каждый по-своему. Грубое использование или неблагодарность ведёт к разрушению отношений - бесконечно давать, не пополняясь - человек не может.

Казалось бы, что такого в том, чтобы хотеть всё время брать? Каждый должен думать о себе. Правда, каждый хочет партнёрских отношений, а не вечной борьбы. Партнёрство возможно только при соблюдении баланса, как в делах, так и в личном.

Желание брать больше, чем давать приводит к жадности и зависти.

Механизм "брать-давать" - это вдох и выдох отношений. Вдох и выдох между людьми.

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Попробуйте только вдыхать, не выдыхая... Поживите с десяток минут только выдыхая, не вдыхая... Опасно для жизни и в первом случае, и во втором. Баланс между вдохом и выдохом, между тем, что вы берёте и отдаёте, помогает развиваться, созидать, поддерживать гармонию внутри себя и во вне.

Помните, мы говорили о том, что ваша компания может быть местом силы? Так же, компания (или взаимоотношения) могут быть чёрной дырой, вытягивающей из вас все силы. Чёрную дыру создаёт человек, который нарушает баланс "брать-давать" - компания, отношения - перестают "дышать".

Конечно, сравнение механизма "брать-давать" с вдохом и выдохом, с дыханием - метафорическое. Но оно - точно описывает принцип существования отношений. Бизнес - это не деньги и идея, это не блоки бизнес-процессов. Бизнес - это люди, которых связывают отношения. Как строятся эти отношения, так и идёт бизнес.

Клиенты, которым недодали - уходят и выбирают другие компании. Сотрудниками, которым недо-платили - крайне сложно управлять, заставить их добросовестно работать на компанию (как на свою) - невозможно.

Клиенты, партнёры, поставщики, которым дали лишнего - наглеют, диктуют драконовские условия. Сотрудники, развращённые переплатой - неадекватно оценивают себя и свой вклад в компанию и так же, наглеют, не уважают своё руководство. Управление ими требует чрезмерных усилий. Без уважения и подчинения - это не возможно.

Недоплатили, а командуете.

Что в этом случае делать вашему сотруднику? Знаете, что он думает, почёсывая затылок? "Сначала заплати, как следует, а потом получишь то, что хочешь. А пока и не мечтай".

Переплачиваете, и пытаетесь управлять таким человеком? А вот ход мыслей такого человека: "Что ты тут пыжишься и строишь из себя командира? Я больше не чихну, пока ещё не увижу такой же хорошенькой суммы. Я уже столько сделал для тебя. А ты тут дурака валяешь. Плати, потом поговорим."

Когда-то Михаил Задорнов сказал такую фразу: "Рождённый брать давать не может".

Желание "брать", ничего не давая взамен, перерастает в привычку, привычка - формирует характер, а характер обеспечивает судьбу... малозавидную...

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Правильное управление людьми - взаимоотношениями, в первую очередь, базируется на понимании закона "брать-давать", строгому соблюдению баланса. Поддерживая данный баланс, можно увеличивать объём взаимного обмена, расширяться и меняться в зависимости от готовности к развитию самой организации.

Рождённый брать давать не может до тех пор, пока не решит изменить свою натуру - привычку. Наш мужчина пока ничего не хочет менять, считая, что виноват в его неудачах, кто угодно, только не он - по-прежнему считает мелочью то, КАК он выстраивает отношения с людьми, КАК отношениями он распоряжается (управляет). Жизнь длинная, ему пока 36. Сил ему хватит на то, чтобы развалить ещё штуки четыре бизнеса.

Мы рассмотрели механизм "брать-давать" только на примере денег. Иногда, люди услышав данную тему озадачиваются: "А ЧТО, вообще можно давать? А, ЧТО можно брать?"

Есть две пары вопросов, которые будут полезны для вашего самоисследования (если есть желание):

ЧТО можно давать?

ЧТО можно брать?

КАК можно давать?...

КАК можно брать?...



С верных ответов на эти вопросы начинается повышение управленческой компетентности и потенциала.опубликовано econet

Автор Елена Романова

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