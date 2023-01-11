Почему мужчины уверены, что каждая женщина ХОЧЕТ ЗАМУЖ

Обидно и неприятно, что женщин воспринимают как отчаявшихся существ, которые готовы сдаться первому попавшемуся мужчине...

Я - Женщина, и недавно сделала большое открытие: все мужчины уверены, что каждая женщина мечтает выйти замуж.

Они думают, что мы согласимся быть с мужчиной, каким бы он ни был, лишь бы он был рядом с нами.

Мужчины настолько сильно в это верят, что перестали поддерживать свою мужскую истину. А рядом с такими Мужчинами мы перестаем быть Женщинами.

Мы давно позабыли о женской гордости, внутренней силе, о женственности нашего внутреннего мира, о том, как должна выглядеть женская власть над мужской половиной человечества и каково это - быть слабой, хрупкой женщиной.

Хочу замуж

Женские форумы пестрят заголовками: “Как привлечь к себе мужчину?”, “Как быстро выйти замуж?”, “Как удержать мужчину рядом с собой?”.

А ведь мужчины уже привыкли, что в отношениях все делает женщина, что она ответственна практически за все.

Поэтому даже не стараются приложить какие-либо усилия для развития этих самых отношений.

Они уверены, что женщины счастливы только от того, что рядом появился хоть какой-то представитель сильного пола и согласился построить с ней семью.

Да, женщины несут некоторую ответственность за отношения - за их чувственную сторону.

Но в современном мире эта женская роль слишком сильно деформировалась - нам приходиться быть охотницами, что по природе свойственно представителям сильного пола.

Нередко женщины даже готовы драться ради мужчины, а ведь раньше все было наоборот!

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Зная, какие советы могут прочитать женщины на тему “Как выйти замуж” я решила изучить вопрос с другой стороны, но увы… Не нашла ни одного стоящего “руководства” для мужчин на тему выбора супруги.

Но все же нашлось несколько советов о том, как можно добиться внимания женщины на начальном этапе “завоевания”.

Немногочисленные рекомендации в основном касаются неприступных, уверенных в себе и немного замкнутых женщин.

Автор рекомендует не бояться пробовать себя в роли завоевателя, утверждая, что неприступность представительниц прекрасного пола - защитная реакция, но на самом деле каждая женщина горит желанием найти своего уверенного в себе, сильного и умного мужчину, что все они боятся прожить свою жизнь в одиночестве, и мужчина для них - как спасательный круг.

Выходит, что все мужчины уверены, что наши мысли занимает только мечта найти своего суженного, выйти за него замуж и не прожить жизнь в одиночестве. И если приложить совсем немного усилий, подарить чуток своего внимания - женщина тут же сдастся в плен.

Обидно и неприятно, что женщин воспринимают как отчаявшихся существ, которые готовы сдаться первому попавшемуся мужчине.

Почему мужчины больше не хотят нас завоевывать

Как так произошло, что в нас больше не осталось Женской гордости?

Может именно поэтому вокруг так много инфантильных мужчин?

В мире энергии есть непреклонный закон - мужчина совершает подвиги во имя чего-то. Как правило, в честь любимой женщины, детей, семьи, своих родных. Если мужчина один - он ни в чем не нуждается.

В мире мужчин больше не чувствуется конкуренции за женщину, и именно по этой причине они не стремятся развиваться, становиться лучше, достигать каких-либо высот.

В природе самцы являются более привлекательными и притягательными, чем самки.

А веяние феминизма привело к тому, что мужчины больше не чувствуют надобности быть сильными, умными и уверенными в себе.

Это бремя женщины сами же и переложили на собственные плечи, добиваясь этого многие годы.

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Неудивительно, что нам теперь так сложно найти достойного партнера.

Поэтому в последнее время так часто говорят о возвращении женской силы, душевной красоты.

Женщина должна быть с Мужчиной, в полном понимании этого слова.

Женщины не должны стремиться встретить успешного мужчину и выйти за него замуж.

Для начала они должны перестроить себя, вернуть свою женскую суть - гордость, способность властвовать над мужчинами, женственность и внутреннюю гармонию.

Мы должны вернуть себе уважение, познать себя и полюбить таких, какие мы есть.

Мы должны понимать истину фразы “Я - Женщина!” и понимать свои преимущества перед мужчинами.

Мы должны вернуть себе власть, данную нам Природой - над мужчинами, над миром чувств и отношений.

Таким образом мы сможем вернуть то время, когда мужчины не были так уверены, что женщины выходят замуж за первого попавшегося кандидата, и совершали подвиги, чтобы выделиться среди конкурентов.

Вспомните описание тех времен - они пели песни под балконами, вызывали соперников на дуэль, чтобы померится силами, совершали множество красивых поступков - и все это ради того, чтобы избранница обратила свое внимание на одного из толпы, чтобы она выделила его как лучшего среди конкурентов.

Мы должны с гордостью произносить: “Я - Женщина!”. И при этом чувствовать себя женщинами, прекрасными творениями, хрупкими, но в то же время властными и сильными.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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