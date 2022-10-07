Главная аксиома любви звучит так: нормальная любовь всегда взаимна. Человек, у которого нормально настроены локус контроля и самооценка, любит только взаимно

Главная аксиома любви звучит так: нормальная любовь всегда взаимна. Человек, у которого нормально настроены локус контроля и самооценка, любит только взаимно.

Если вы знаете о том, что ваша любовь не взаимна и продолжаете любить, это означает, что вы либо плевать хотели на чувства другого человека, либо убеждены, что способны добиться его любви.

Нормальная любовь всегда взаимна

То и другое говорит о том, что с локусом контроля у вас большие проблемы, вы отрицаете субъектность того, кого любите, считаете его своей вещью, которой вы можете навязать свои желания.

Уважение к другому человеку не позволит вам досаждать своей любовью и выпрашивать его любовь, если он сам не любит вас в полной мере. Вы не думаете, что будете молиться на него и ему станет приятно от молитв ненужного человека, что вы будете служить ему и он с радостью примет ваше рабство.

Уважение к другому человеку означает, что вы осознаете, что он имеет право быть с тем, кого он любит сам, а не скучать от тошнотворной привязанности нелюбимого человека, не тащить его на себе из чувства вины и жалости.

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Если ваш локус контроля в порядке, то есть вы уважаете свои и чужие границы, ваша любовь питается взаимностью, а утратив взаимность, начинает уменьшаться и таять без подпитки, пока не превратится в спокойное отношение, может быть - с легкой ностальгией, и все.

Большинство людей, которые любят невзаимно, верят во взаимность любви и питают свою любовь выдуманной взаимностью, иллюзией того, что их тоже любят и тоже хотят. Это значит, что у таких людей большие проблемы с самооценкой.

У них настолько искажено восприятие себя и своей роли в жизни другого человека, что они принимают его холод за тепло. Чтобы не замечать намеков и просьб отодвинуться подальше, отстать, надо иметь на голове корону. В этой короне человек кажется себе таким объективно полезным и приятным, что любые слова толкует в свою пользу.

Когда второй оправдывается в ответ на щипцы, человек в короне не замечает свои щипцы, а оправдания воспринимает как мольбы быть рядом. "Мы так редко видимся", - говорит, например, человек в короне. "Прости, пожалуйста, у меня так много работы!" - отвечает второй. Человек в короне слышит, что его слезно умоляют о прощении и уговаривают не уходить.

Ему кажется, что это признак высокой значимости. Он забыл, что это ответ на его жалобы и упреки. И так каждый раз. Корона что-то вытесняет, что-то подменяет, что-то переворачивает, корона скрывает собственные щипцы и получается противоположный смысл. Но корона - это не какой-то внешний враг, это комплект психзащит, который приходит к вам на помощь, когда вы хотите заниматься самолюбованием вместо работы и не хотите напрягаться, хотите расслабленно плыть по течению.

Смысл главной аксиомы любви в том, что дисбаланс, то есть невзаимная любовь - следствие внутренних искажений, а если настройки эго в порядке, в ваших отношениях будет баланс, то есть взаимная любовь, долго или всегда.

Почему большинству людей не очевидно, что это - аксиома? Почему даже философы нередко высказывали пессимистичную мысль, что взаимной любви не бывает, что настоящая любовная страсть всегда невзаимна?

Этот вывод делается эмпирическим путем. А опыт многих людей довольно печален.

Взаимная любовь продолжается недолго, даже не три года (как недавно громко прозвучало), а меньше. Месяц? Полгода? Год? Пожалуй, год - практический максимум для большинства. Дальше люди чаще всего остывают, вместе или остывает один из пары, заставляя другого страдать как от отключенного вдруг кислорода. Те же пары, которые сохраняют любовь, чаще всего переводят ее в дружбу и живут как добрые соседи.

Вот такой личный и наблюдаемый опыт и заставляет людей делать вывод, что долго живет лишь невзаимная любовь. Примеры тех, кто всю жизнь страстно любил кого-то недоступного, всем известны. Об этом написано во множестве автобиографий.

Значит ли это, что главная аксиома любви не верна?

Нет, это значит всего лишь то, что у большинства людей проблемы с настройками эго.

Человеку с внешним локусом контроля любовью кажется болезненная страсть, лишающая его контроля. Внешний источник драйва, недоступный его влиянию. На фоне этой болезненной страсти теплота и нежность стабильных пар выглядят слабо.

Это подобно тому, как человек привыкший есть фастфуд со вкусовыми добавками, находит здоровую пищу слишком пресной и сухой, ему не хватает жира, ему не хватает сахара и соли, чтобы считать здоровое блюдо вкусным. Избалованные вкусовые рецепторы требуют повышать дозу вредных добавок, чтобы выбивать из пресыщенного организма кайф.

Древние хорошо знали, что для счастья необходимы умеренность в удовольствиях и работа.

Умеренность помогает сохранять актуальность удовольствия, не превышать полезную, но чувствительную дозу кайфа, а работа позволяет держать рецепторы в тонусе, постоянно возвращать им чувствительность. Именно труд возвращает рецепторам чувствительность! Нагрузки (физические и умственные) - лучший рецепт от любой апатии.

Если руководствоваться двумя этими правилами (умеренность + работа), взаимная любовь будет жить всегда, она никогда не будет болезненной страстью, но никогда не превратится в дефолт или дисбаланс, всегда будет греть, радовать, вдохновлять и поддерживать супругов.

Посмотрите, откуда мысль о том, что любовь скоротечна и умирает, как только заканчивается химическое действие веществ в мозгу. Сама по себе эта мысль является ложной, поскольку химия мозга индивидуальна, реакция на все зависит от конституции и организации. Будете ли вы переключаться или будете залипать на чем-то, зависит от прокачки ваших ресурсов и вашей саморегуляции. От этого будет зависеть и химия. Гормоны - не хозяева компании, а среднее административное звено, посредники между верхом и низом.

Один человек быстро становится пищевым или любовным аддиктом, другой не представляет себе, зачем стал бы есть килограммами вредную еду или страдать по иллюзорному образу. Химия аддикта идентична химии наркомана, химия здорового человека выглядит совсем иначе. Это касается всех сфер, в том числе и любви. Сходство заключается в том, что относясь к удовольствию пассивно, любой человек приходит к апатии или к аддикции. В любви это значит дефолт или дисбаланс.

Сравните любовь с пищей. Представьте себе, что молодая пара открыла для себя кайф поедания тортиков. Утром они покупают несколько тортиков и съедают их. Очень скоро одного начнет тошнить от вида тортиков, а так же будет беспокоить величина задницы в зеркале, а второй наоборот подсядет и будет хотеть тортиков больше и больше. Это зависит и от особенностей их организмов, но в большей мере от организации их жизни.

То же самое и с любовью. Оба или один из пары могут переесть любовных тортиков (мимишек и обнимашек), если будут их есть слишком много, забыв про все остальные дела. Тот, кто подсел и втянулся, будет хотеть еще и еще, а заметив, что тортиков стало меньше, начнет бояться утратить источник этого кайфа, подсядет еще больше и будет тянуть щипцами, требовать или выпрашивать, выслуживаться за каждую дополнительную сладкую крошку, смотря какие методы он найдет эффективней (скалку или коврик).

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Это превратит его нормальный романтический минус в растущую аддикцию, в голодную пасть. Он будет испытывать то страх, то обиду, то страсть, то благодарность, но чаще всего смешанные чувства, от чего его аддикция вступит в фазу кристаллизации из-за эмоциональных качелей (качели быстрей лишают человека саморегуляции, раскачивают его центр и он отдает контроль над собой).

Дисбаланс начинается, когда один хочет продолжать и даже наращивать кайф, а второй чувствует, что на него осуществляется давление и начинает закрываться. Дефолт формируется, когда оба испытывают разочарование в кайфе, который не растет или уже не радует, и начинают придираться друг к другу, требуя повышать качество секса и общения. Им хотелось бы продолжать получать пассивный кайф как в медовый месяц, но они не могут и обвиняют в этом второго.

Чтобы сохранить любовь взаимной и стабильной, нельзя относиться к ней как к бесплатному и безвредному наркотику. Любой наркотик стоит дорого и очень вреден. А наркотик можно сделать из любого кайфа, если относиться к нему потребительски и жадно, не чувствуя меры и не отвлекаясь на работу (не только на профессиональную деятельность, на любой труд, физический, бытовой, творческий, отвлекаясь с головой, а не оставаясь мыслями прилепленными к любви).

На работу необходимо отвлекаться, чтобы приводить свои рецепторы в нормальное состояние, снимать с них избыток заряда, возвращать в адекват. Избалованные рецепторы не реагируют на нормальную дозу кайфа, требуют больше и лучше.

Чтобы относиться ко всему, что вам дает другой человек с благодарностью и восторгом, надо быть в проактивном состоянии и успевать "нагулять здоровый аппетит", надо чувствовать себя субъектом в любви, а не объектом, производителем, а не потребителем. Проактивное отношение к любви позволяет испытывать это чувство всю жизнь, не теряя свежести и восторга, не пресыщаясь и не разочаровываясь.

Сравните с едой. Иногда надо с большим усилием оторваться от тарелки, чтобы не съесть лишнего, часто надо отказываться от привлекательного, но вредного, приходится выбирать самые лучшие продукты, разнообразно готовить и красиво сервировать, чтобы получать от еды пользу и удовольствие, нельзя мучить себя диетами, но нельзя и поглощать, сколько влезет, нельзя есть от скуки, от стресса и от безделья.

То же самое касается и любви. Любовь требует трепетного, уважительного и деликатного отношения, требует внимания, но и переключения на другие ресурсы тоже. Это не то, что можно использовать круглые сутки и просить еще, когда вдруг показалось маловато или как-то не так, как хотелось. Но и голодом себя нельзя морить, нельзя есть всухомятку, собирать крошки под столом, попрошайничать, надо подключать проактивность и волю. Если вы все время голодаете и ждете подачек, скорее всего ваше чувство не взаимно. Оно не дает вам того здорового питания, которое дает нормальная любовь.опубликовано econet.ru.

Авто Марина Комиссарова

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