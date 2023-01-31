ЖЕНЩИНА или ПЫЛЬ?

Если ты пыль, то неважно к какой одежде ты пристанешь. Какое-то время тебе удастся незаметно находиться на полах чужой одежды, но рано или поздно тебя смахнут как элемент, портящий внешний вид. Тяжело жить жизнью пыли: с одной стороны, ты легка и приспосабливаешься к любым условиям, а с другой стороны - от тебя пытаются побыстрее избавиться. Закрыть плотно окна, смахнуть рукой или тряпкой, даже пылесборники придумали против тебя

Если ты пыль, то неважно к какой одежде ты пристанешь. Какое-то время тебе удастся незаметно находиться на полах чужой одежды, но рано или поздно тебя смахнут как элемент, портящий внешний вид.

Тяжело жить жизнью пыли: с одной стороны, ты легка и приспосабливаешься к любым условиям, а с другой стороны - от тебя пытаются побыстрее избавиться. Закрыть плотно окна, смахнуть рукой или тряпкой, даже пылесборники придумали против тебя.

«Я не Пыль! Я не Жертва!»

Ты сама себя считаешь пылью. Давно, ты даже не помнишь, когда это произошло впервые. Точнее, ты точно помнишь, как ты в этом убеждалась из раза в раз, но, когда впервые ощутила это чувство ты не знаешь.

Скорее всего, это произошло очень давно, когда ты не могла критически оценивать все, что слышала о себе. Когда твои представления о том, кто ты есть формировались под влиянием значимых для тебя людей. Быть может тебе было три года? Или четыре? Да какая сейчас разница сколько?

Важно то, что эти убеждения ты впитала как губка и считаешь их своими. Ты сама себя потеряла под слоем наносных убеждений, которые похоронили твоего внутреннего Естественного ребенка, которым ты являлась изначально, какой тебя задумал Творец.

Лежит этот ребенок под слоем пыли, в которую он сам постепенно превратился. Измазанный, слабый ребенок с потухшими глазами. Попрошайка, которая ходит по свету в поисках тепла. Нищая с протянутой рукой, молящая о капельке любви. Разве не так ты сама себя ощущаешь?

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В каждом встречном взгляде ты мечтаешь увидеть опровержение своим убеждениям о себе, но тщетно. Тебя позиционируют так, как ты сама о себе думаешь. Твой женский рейтинг не просто упал к нулю, но и перевалил за отрицательную отметку.

А как еще можно взглянуть на попрошайку? Кто-то с брезгливостью отведет взгляд в сторону, кто-то равнодушно пройдет мимо, а кто-то, быть может, пожалеет и даст горсть внимания и заботы. В этом акте дарения тебе захочется увидеть Любовь. И ты увидишь ее. Но не потому, что она там есть, а потому, что твоя жажда Любви сильнее правды.

Ты прилипла. Как дворняжка ты бежишь за первым встречным прохожим, который удостоил своим вниманием. Бежишь радостно, путаясь под ногами, сбивая с ног благодетеля. Бежишь туда, куда следует он, все дальше отдаляясь от того места, где было плохо. Нужно на край света за милым? Нужно, чтобы в горе и в радости? Значит будет так. Лишь бы подальше от пустоты и одиночества.

Но чуда не происходит. Пустота и одиночество следуют за тобой по пятам. Они давно стали твоими верными спутниками. Не один бокал вина ты выпила с ними на брудершафт.

По факту, ты пытаешься убежать от самой себя, но всегда остаешься с собой, только в новых декорациях.

На краю света ты оказываешься вновь не нужна. Перед тобой закрывают двери и избавляются как от пыли. Жизнь как дежавю. Сколько раз ты это уже проходила, но каждый раз больно как впервые. Снова ошиблась в человеке? Не думаю. Тебя не обманывали, когда подавали подаяние.

Ты сама захотела увидеть Любовь там, где ее не было, выдала желаемое за действительное.

К старым убеждениям о своей никчемности и убогости прибавились новые. Теперь ты уже не пылинка, а горстка пыли, которую ты пытаешься пустить в глаза другим, пряча свою естественность. А может даже уже не пытаешься. Устала. Лучше быть незаметной и принять ситуацию такой как есть.

Пыль, дворняжка, нищая, попрошайка…. Это не мои слова. Ты сама себя так называешь. Слова гулом звучат в твоей голове, отдавая в виски острой головной болью. Спазмы сжимают горло, и ты не в силах больше сдерживать слезы. Боль и эмоции вырываются наружу в оглушительном крике и истерике.

Ты живая!!!

Ты очищаешься вместе с потоком слез. Из глубин подсознания, как чертик из табакерки, всплывают каждый неодобрительный взгляд, каждое осуждающее слово и упрекающий тон. Как острый нож, они ранили твое сердце, и теперь на нем остались глубокие шрамы. Наносные убеждения спрятали твою душу под облаком пыли, от чего она стала менее сверкающей и живой.

«Я живая! Я просто хочу быть хорошей! Я хочу, чтобы меня любили!» - кричит она.

Постоянная критика и неудачи заставили тебя саму поверить в то, что ты это заслужила. Твой Естественный ребенок столкнулся с жестокой действительностью: миру угодить трудно. Но если постараться или отказаться от своих истинных желаний, то можно попытаться счастья.

Постоянный стыд заставил тебя чувствовать себя одинокой и никчемной. Стать пылью. А постоянный отказ от своих чувств сделали тебя нечувствительной к себе. Сработал механизм психологической защиты. Ты научилась верить в то, что обвинения тебя не ранят, а к осуждениям ты бесчувственна. Со стороны все хорошо, в реальности – кажется, что ты разваливаешься на куски.

Подобно пробке из-под бутылки шампанского, твоя боль рвется наружу и стремительно вылетает в истошном крике. «Я не Пыль! Я не Жертва!».

Молодец, моя хорошая, кричи во все горло, ты – выздоравливаешь. Яд обид, унижений, стыда выходит из тебя. Только не спеши по скорее от него избавиться. Интоксикация сознания ограничивающими убеждениями длилась так долго, что за раз это не выплюнешь.

Твои убеждения никогда не соответствовали действительности. Никогда больше не отказывайся от своих чувств вновь, не запечатывай бутылку, вынимай осколки из сердца, излечивайся раз за разом. Иначе снова будет больно, а ты снова будешь тихонько выть как дворняжка. Сейчас тебе больно, каждый осколок боли извлекается в больших муках.

Выражаясь языком психологии, сейчас ты контейнируешь подавленные чувства, возвращаешь их мне, облекаешь боль в слова, выплескиваешь отраву наружу, отдаешься переживаниям полностью. Сегодня я буду с тобой рядом, а если нужно, то и не только сегодня. Пока ты полностью не очистишься от полученной боли. Это возможно. Быть может ты вспомнишь, когда впервые она поселилась в твоем сердце и с корнями вырвешь из своего прошлого, в котором ты застряла. Уверенна, у тебя это получится.

Знаю, тебе трудно раскрыться, довериться, показать свою уязвимость, раздеться до нага и пережить стыд снова. Но самой пока тебе пережить это трудно. Без «контейнера» (терапевта, близкого человека) пока никак.

У меня для тебя есть хорошая новость. Самое сложное и главное ты сделала: ты осознала, что больше не хочешь быть пылью без желаний и чувств, а после этого решения ты уже можешь стать кем угодно. Пыль – это элемент неживой природы, а ты – ЖИВАЯ. Пусть сейчас тебя приперло к стенке. Но ты больше не согласна так жить. Да и можно ли это назвать жизнью?

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Может оказаться так, что лишившись внутренней боли, ты почувствуешь огромную пустоту внутри. Не спеши заполнять ее суррогатом. Не соглашайся на жалкие подачки и обглоданные кости со стола жизни. Ты уже проходила этот опыт, сама сейчас посмеиваешься над своими вселенскими граблями. Здорово, что в тебе остался здоровый юмор и самоирония.

Внимательно следи, какими семенами ты засеешь оголенный сад своей души. Постепенно, изливая боль небольшими порциями, ты почувствуешь потребность заполнить образовавшуюся пустоту новыми ощущениями. И я очень хочу, чтобы совсем скоро ты вновь заплакала, но теперь от счастья, от жгучего желания жить и огромной любви к себе и окружающим.опубликовано econet

Автор Татьяна Сарапина

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