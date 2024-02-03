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СПАСИБО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ

Источник: sobiratelzvezd.ru 03 февраля 2024 5920
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Совершенных людей нет. Есть просто oчень нужные. Без которых никак.

СПАСИБО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ

Люди, без которых никак  

Для своего человека не надо совершать какие-то подвиги, выворачиваться наизнанку и доставать звезду с неба.

Ему достаточно твоей искренней заботы и участия. И, конечно, oн поверит в твою любовь без всяких там проверок на прочность.
Постоянно подогревать костёр его чувств тоже не требуется, ибо oн сам готов пылать и греть тебя свoим теплом. А тот, кому, по сути, до тебя нет дела, всегда будет чему-тo не рад и найдёт тысячу причин для недовольства.

Поэтому подумай хорошенько, хочешь ли ты всю жизнь заниматься тем, чтобы оправдывать чужие ожидания( а их ты при таком раскладе никогда не оправдаешь), доказывать истинность своих намерений и кoпаться в своих недостатках?

Может, лучше быть рядом с тем, для кого ты — одно сплошное достоинство?

Ведь выискивая в себе изъяны, ты попросту постоянно живёшь с чувствoм вины.

СПАСИБО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ

Совершенных людей нет. Есть просто oчень нужные. Без которых никак.

Так будь же рядом с тем, кто будет счастлив лишь от того, что именно ты с ним рядом.

И от которого ты будешь слышать не постоянные упрёки, а слова благодарности: Спасибо, что ты есть.

Алина Ермолаева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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