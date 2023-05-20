ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ

В каждом лице есть какая-то некрасивость и восхитительная эстетика одновременно.

Красивые люди — это те, кто сам себя назначил быть красивым

В каждом лице есть какая-то некрасивость и восхитительная эстетика одновременно.

Я много раз замечала, как люди менялись после нескольких моих консультаций, когда наступало некое внутреннее разжатие.

Все глянцевые журналы, fashion каналы, сайты устанавливают стандарты того, что стоит считать во внешности женщины или мужчины привлекательным.

И сколько бы мы вслух этому не сопротивлялись, каждый человек так или иначе сравнивает себя с неким идеалом.

Если ты чувствуешь себя привлекательной личностью, но не очень красивой женщиной, твоя жизнь будет без комплиментов и цветов, без энергии сексуальности в поведении, флирта и блеска в глазах. Так тоже можно жить.

Хочу открыть один важный секрет: красивые люди — это те, кто сам себя назначил быть красивым.

Нет никакого жюри.

Сколько бы мы не говорили о стандартах, внешность — это ещё и выражение лица, походка, жесты, шутки, чувство легкости в общении, блеск глаз и счастливая улыбка.

Это очень мощно влияет на то, насколько красивыми мы ощущаемся.

Если отстраивать этот внутренний свет и жизнь в удовольствие, невозможно не нравиться противоположному полу. Да и не только противоположному!

Конечно, когда попа подтянута, чувствовать себя красивой легче, так никто не мешает ее подтягивать!

Но даже в процессе улучшений мы стоим лучшего и большего, если позволить это себе.

Ищите свой ракурс в зеркале, аффирмации, мантры, виды тренировок для пресса — все методы хороши!

Не забывайте: влюбляться в себя — это работа!

Чем больше этого состояния кайфа от жизни, увлечения собственным развитием, фокусировки на удовольствии, тем красивее вы становитесь с возрастом.

Есть разница между пивом и вином с выдержкой. Но переходить в фазу вина стоит осознанно: просто от жизненного опыта красотой не заискритесь!

Счастливые люди всегда привлекательны, стоит только почаще себя спрашивать: «Что меня сейчас порадует?».

И делать это до тех пор, пока кожа на вашем лице не станет светлее от свободы и удовольствия...опубликовано econet

Автор Наталия Холоденко

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