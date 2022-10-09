Оглушительная ЖЕСТОКОСТЬ молчаливого ИЗБЕГАНИЯ

Это крайняя форма обесценивания, его целью является возбуждение в жертве чувства немоты, одиночества, отверженности, обесчеловеченности, невидимости.

В человеческом общении крайне важно ощущение сопричастности. Чтобы пережить счастье от близости, люди должны чувствовать связь друг с другом. Это важно даже для интровертов, которые наслаждаются независимостью в большей степени, чем другие люди.

Согласно иерархии потребностей Маслоу, потребность отдавать и получать признание является базовой, такой же, как потребности в пище, воде и безопасности. В реальности эта потребность может быть настолько сильной, что даже потребности в еде и безопасности отодвинутся на второй план.

Психологи считают избегание формой абьюза. Это распространённая форма моральных издевательств, которую используют нарциссы: они «отключаются» от своих жертв, не разговаривают с ними в течение длительного времени. Дни или недели держат жертву в постоянном состоянии неопределённости, всё это время жертва чувствует себя изолированной и отверженноё, и может даже физически заболеть. Телесные реакции на моральные издевательства реальны: головные боли, боли в желудке и расстройство пищеварительного тракта.

Жестокая форма абьюза: молчаливое избегание

Когда партнёр-нарцисс Вас игнорирует, избегает и подвергает остракизму - это более разрушительно и болезненно, чем если бы он унижал Вас вербально.

Поскольку данный тип злоупотребления труднее распознать, его труднее избежать.

На критические замечания реагирует передняя часть головного мозга.

Молчаливое избегание вызывает реакцию, которая называется «социальной болью» в той части мозга, которая отвечает за реальную физическую боль.

Глубина отчаянья, вызванного молчаливым избеганием, зависит от интенсивности игнорирования. Мозг выдаёт болевую реакцию, которая вызывает в жертве чувство одиночества и покинутости.

В результате снижается самооценка, и жертва начинает думать, что недостойна своего партнёра.

Это наносит серьёзный удар по самочувствию.

Избегающее поведение может вызвать даже критические состояния и нанести непоправимый урон психике жертвы.

Нарцисс использует молчаливое избегание в качестве агрессивной меры контроля и наказания за поступки своего партнёра; садистская форма «перерыва в отношениях» через отвержение жертвы – всё это нацелено на то, чтобы замотивировать жертву на выгодное нарциссу поведение.

Это крайняя форма обесценивания, его целью является возбуждение в жертве чувства немоты, одиночества, отверженности, обесчеловеченности, невидимости.

Негативное воздействие данной формы абьюза включает в себя:

Эмоциональный уровень.

Поскольку молчаливое избегание – это форма социального неприятия, оно вызывает спектр негативных эмоций: чувство фрустрации, сильный гнев и, наконец, покорность и отчаяние.

Психологический уровень.

Низкая самооценка, чувство утраты и неприкаянности, усиленный стресс и потерю контроля.

Поведенческий уровень.

Постоянный страх перед перспективой молчаливого избегания бросает тень неуверенности на Вашу жизнь, Вы начинаете копаться в себе: всё ли я правильно делаю? Правильно ли я говорю? Вы стремитесь избежать изменений, делающих из вас человека, который больше не является ВАМИ.

Примеры молчаливого избегания:

Вы сообщаете, что партнёр совершил нечто недопустимое в отношении Вас (обманул, солгал), нарцисс Вас оставляет и Вы не видитесь с ним в течение недели . Затем он как ни в чём ни бывало возвращается к Вашим дверям.

Вы оба обсуждаете в электронной переписке какую-либо важную тему. Неожиданно он бросает: “Пока!” и Вы не получаете известий от него в течение пяти дней. Или, он назначает встречу, но не приходит на неё и впоследствии ничем не объясняет своё отсутствие.

Вы подсаживаетесь к нарциссу , чтобы поговорить говорить о том, что Вас беспокоит, а он продолжает читать газету .

Вы задаете нарциссу вопрос, а он ведёт себя так, как будто Вас не слышит , даже если Вы повторяете вопрос во второй или третий раз.

Вы оба спорите. Неожиданно нарцисс собирает чемодан и уезжает на месяц, не давая возможности связаться с ним, игнорирует любые сообщения, которые Вы ему посылаете.

Если Ваш партнер практикует данную форму эмоционального насилия, чтобы заставить Вас выполнить свои требования, Вы можете использовать его избегание как возможность прервать контакт. Не подкрепляйте пассивно-агрессивную оскорбительную тактику, поскольку это приводит к тому, что она будет использоваться в ещё большем объёме, так как абьюзеры чувствуют удовлетворение (даже «невинное удовольствие») удостоверяясь в негативном эффекте, который они производят.

В частности, не посылайте им жалобных смс или длинных электронных писем с просьбой об ответе. В результате нарцисс убеждается, что он для Вас очень важен: более важен, чем Вы сами для себя.

Прерывание контакта в период молчаливого избегания вернёт Вам утраченный контроль. Когда нарцисс прискачет назад, предвкушая, как Вы упадете ему в ноги, он услышит только стрёкот кузнечиков…опубликовано econet.ru.

Kim Saeed

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