Тот, кто принял тебя таким, каков ты есть, Твоё сердце, твою жизнь, твоё мировоззрение, Твоё тело, твою душу, твои сильные и слабые стороны, Твою судьбу, твою болезнь, твоё непостоянство...
Тот, кто принял тебя таким, каков ты есть,
Твоё сердце, твою жизнь, твоё мировоззрение,
Твоё тело, твою душу, твои сильные и слабые стороны,
Твою судьбу, твою болезнь, твоё непостоянство,
Тот, кто увидел тебя до бесконечности, до бездны,
И в этом видении осознал свою же бесконечную ценность;
Тебя – как дар, как чудо, как самое главное в жизни событие;
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Тот, пред кем безопасно всегда оставаться собой,
От кого нет необходимости хранить секреты,
Кто согласен понести тебя, даже когда ты сам себя забудешь,
Тот, с кем горе пополам, а счастье – на двоих, -
И есть твой Ближний...
Всё остальное – игры разума,
Или социальные игры, или ролевая игра (сейчас это модно);
А может, просто выдавание желаемого за действительное.
И если ты встретишь такого человека на своем Пути,
То именно эта встреча поможет тебе расширить
Горизонты твоего сердца до безграничности.
И воистину назвать своими ближними многих других людей...
Я знаю, что Ты сейчас читаешь эти строки. опубликовано econet
© Игумен Евмений
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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