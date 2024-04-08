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Здравствуй и прощай, или Расставание по-гештальтистски

Источник: libido.in.ua 08 апреля 2024 7212
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Тем, кто переживает, или никак не решается пережить болезненное расставание со сложными отношениями...

Здравствуй и прощай, или Расставание по-гештальтистски

Эта статья посвящена тем, кто переживает, или никак не решается пережить болезненное расставание со сложными отношениями.

Которые уже давно нужно прекратить, и это “нужно” – уже не интроект, а самая настоящая потребность.

Почему не с человеком, а с отношениями?

Незавершенный гештальт

Это не случайная описка. Это действительно так, ведь зачастую болезненные, неудовлетворительные отношения - продукт как раз отсутствия в них настоящего контакта с реальным человеком.

Несостоявшаяся встреча, которую уже пора заканчивать…

Из-за истощения страдать нет больше сил.

А ведь расстаться с человеком, так  с ним и не встретившись – слишком трудная задача. Незавершенный гештальт (gestalt), как ни крути.

Откуда берутся вообще такие ситуации?

Есть очень сильная фрустрированная потребность, сильный голод: по теплу, по любви, принятию, признанию…

И эта потребность должна быть насыщена в гораздо более раннем возрасте, но по каким-то причинам этого не случилось.

И потом всю жизнь человек ищет, рыщет…

И тут появляется Объект, который вроде как “вызвался” ее удовлетворить.

Впрочем, он сам об этом редко догадывается. Он, что называется, попал.  

И – все, он обречен стать объектом безумной любви, которая вообще-то, по большому счету, и не к нему вовсе. Далеко не к нему.

Взрослый мужчина, к примеру, редко имеет сходство с матерью двухлетнего ребенка, согласитесь. Но зато далеко не редкость, когда пытаются такую подмену осуществить.

Но я не об этом сейчас.

Здравствуй и прощай, или Расставание по-гештальтистски

А о том, что рано или поздно, влюбленный не по адресу начинает догадываться, что так дальше жить нельзя.

И что здесь не дадут.

Но не так-то просто выйти из отношений, которые питают – пусть суррогатно, пусть недостаточно, и по качеству это больше похоже на морковку для осла – но все же придают некий смысл, энергию…

Грустно.

Вот с появлением как раз этого чувства все и начинается!

Да, вовсе не со злости: сколько ее ни аккумулируй, все равно не хватит, чтобы разорвать неудовлетворительные отношения. Проверено.

Грусть – это первая ласточка, оповещающая о том, что что-то уходит, что-то утрачено навсегда.

И именно готовность это переживание впустить в себя, встретиться с ним лицом к лицом, готовит почву для дальнейшего расставания.

Всегда что-то уходит навсегда: каждый неповторимый миг жизни, каждая пора года, каждый этап взросления.

И если чего-то недополучил, скажем, в безмятежном детстве или в мятежной юности – то и не доберешь уже.

И не стоит искать вчерашний день.  

Итак…

Осознав, или начиная понимать, что это не совсем то, что нужно, начинается первый этап расставания – дифференциация: замечание разности, испарение иллюзий.

Если обращаться к гештальт-парадигме, то на этом этапе происходит следующее: фигура начинает обретать фон. Но не тот фон, что был выбран одержимым сознанием на свое усмотрение и “приделанный в фотошопе”, а реальный.

Человек появляется – здрасьте вам! Во всей своей красе, как говорится.

Именно на этой фазе все принцы лишаются пристолов, кони белизны, красавицы неземной красоты, девы непорочности и тому подобное. И появляются простые бабы и мужики. О ужас!

Дальше, и так и эдак покрутив и примерив на себя и на свою жизнь реальный Объект, понимаем: “не то”.

Но расстаться по-прежнему сложно. Если не сказать тяжело.

Предпринимаются судорожные попытки все же втиснуть Объект в нереальный фон ожиданий: подрезать, дорисовать, затушевать…

Но энтузиазма хватает ненадолго, реальность берет свое.

Забавно, но это фаза преконтакта (precontact), несмотря на, вроде как очевидный, постконтакт (postcontact).

Преконтакт не только, и не столько, с реальным Человеком, как со своей истинной потребностью.

Того ли хочется на самом деле?

В этих отношениях ни разу не удовлетворится эта насущная потребность, а казалось, что это возможно.

Хроническое чувство неудовлетворенности – тому доказательство.

Такое разочарование, разоблачение переживет не каждая привязанность.

Если с реальным Человеком хочется что-то строить дальше, то это начало нового витка. Если нет – придется прощаться.

Но не так-то просто с этой своей потребностью встретиться, не каждый готов мужественно посмотреть правде в лицо.

Потому что это совсем не обрадует – это шокирует и точно переменит чуть ли не всю жизнь.

Иными словами, только “избранные” переходят на следующую фазу – контакта (contacting) со своей потребностью. Той самой, которую таким (кривым) способом никак не удовлетворить, а вот избежать – как раз самое то.

Такой вот “переход” редко обходится без помощи психотерапевта, особенно, если у страждущего уже накоплен большой опыт избегания, или прерывания контакта.

Ну согласитесь: шутка ли на сороковом году жизни узнать, что смысл всей жизни не в поиске “той самой единственной”, а в том, чтобы своей верностью доказать маме, что я лучше, чем папа – предатель.

И что вот эта очередная девушка не подошла, потому что изначально пробовалась на совсем другую роль, чем было заявлено. Ну, как-то так.

Или признать, что беременность не наступает только потому, что не хочется иметь с этим человеком ничего общего, несмотря на то, что он “идеальный отец и заботливый муж”…

Так вот, если же этот переход все же осуществлен и потребность выявлена – это еще не равно удовлетворена.

И Объект, хоть и поблек изрядно, свою притягательность еще полностью не утратил. 

Ведь было что-то ценное в этих отношениях, что-то уникальное и неповторимое, а главное – приведшее в эту точку нового понимания своей жизни.

Так начинается фаза пост-контакта в отношениях, который накладывается на фазу фулл-контакта (full contact) с потребностью. Такое вот наложение двух кривых.

А что делать: это оказываются два отдельных процесса, которые наслаиваются один на другой.

Фулл-контакт с истинной потребностью (удовлетворение) описать невозможно: сколько же разных потребностей может стоять за приверженностью неудовлетворительным отношениям!

А вот пост-контакту необходимо уделить максимум внимания…

Хотя бы потому, что качественно пройденная фаза пост-контакта станет кирпичиком в построении нового опыта.

И именно ассимиляция опыта является залогом избавления от повторяющихся подобных ситуаций в жизни.

Вот тут-то как раз и начинается прощание по-настоящему, и это ой как непросто.

Причем, как вы уже поняли, не столько с Человеком, как со своими позитивными проекциями.

Несмотря на то, что решение расстаться принято и нет желания что-то продолжать или “начинать сначала”, чувства печали не избежать. Расставаться больно. И это следует принять как данность.

И чем больше вбухано в Объект ожиданий – тем больней. Отмирает часть личности, делегированная Другому, а это всегда болезненно.

Пост-контакт я бы тоже разделила на две части.

В самом начале сепарации, когда еще очень больно и грустно, работа горя только начинается.

А это всегда: слезы, сопли, ярость, обида, сожаление и прочие аффекты.

И их важно отреагировать. Времени и сил на это лучше не жалеть, а позволить себе пострадать в удовольствие, что называется.

Неплохо бы вступить, или хотя бы попытаться, в реальный диалог с Человеком: что-то высказать, что-то выслушать

Также на этом этапе “отпускания” возможны колебания в обратную сторону – всевозможные “камбэки” типа: а может быть..? Нет, не может. Но в этом же нужно убедиться!

Кроме того, боль бывает такой сильной, что тянет снова принять иллюзию, как наркотик… Но и это все проходит.

Проживание боли утраты имеет волновую природу: то накатит, то отпустит. И этого не нужно бояться или пытаться проскочить: со временем волны становятся слабее и постепенно стихают.

И как только такая динамика наметилась, рекомендуется, по возможности, убрать все дразнящие факторы, как то: вещи, фотографии, посещение мест, с которыми связаны воспоминания…

Ну, это скорей рекомендация, чем обязательное условие.

И вот, наконец, когда острая фаза горевания прожита, наступает этап интеграции.

Постепенно собирается воедино вся картинка, становится доступен весь спектр чувств: от злости и отвращения до нежности и благодарности.

Самое важное здесь – это ничего не упустить, ассимилировать все переживания как некий собственный опыт. Присвоить себе, как часть идентичности.

Боль на этом этапе притупляется, и на смену приходит тихая грусть.

Здесь происходит окончательный выход из конфлюэнции (confluence), или слияния с некой прекрасной идеей, мечтой, которая должна была воплотиться с участием этого Человека (Объекта).

И если начало этого процесса сопровождается гневом и болью, то окончание маркируется тихими слезами, светлой печалью.

Возвращается энергия, она прибывает какими-то нереальными порциями – еще бы, сколько ее было упаковано в фигуру ложной потребности!

Ветер перемен доносит запах свободы и  возможностей. Появляется возбуждение – где-то вдалеке, едва ощутимо, начинает зарождаться новый цикл.опубликовано econet

Татьяна Мартыненко

Иллюстрации  ©Erwin Olaf

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Татьяна Мартыненко расставание отношения иллюзия психология

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