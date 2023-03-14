ТАЙНА СЕРОЙ МЫШИ

Обратите внимание, женщины! Как только вы хотите быть хорошими, включаются вышеупомянутые вторые Тени и ваша энергия падает, превращая вас в послушного робота.

Размышляя, хорошая ты или плохая, собирая веские аргументы в пользу первой, ты всё равно останешься плохой. Потому что недостаточно хороша! Надо лучше. Надо идеальнее. Надо стараться. Ещё и ещё!

Откуда столько мазохизма? Почему рядом со значимым у женщины обязательно должна включиться недостойность, Серая Мышь, которая бичует себя хвостом и заставляет не взлетать к новым вершинам, а прятаться в норе и избегать восхищенных взоров мужчины?

Почему женщина всегда будет считать себя недостойной?!

Много лет я искал ответ на этот вопрос и он пришел. Вы узнаете его из этой статьи, но сначала примите очень важное знание для вас, исходящее из анализа женских Теней

Часть 1. Быть Хорошей или быть Плохой?

Как известно, Тень — это образ себя, каким человек не хочет себя ни видеть, ни знать, ни чувствовать. Тень — это вытесненное знание о себе.

Посмотрите на женские Тени внимательно и скажите, что вы видите?

Тени Богоматери: Мачеха и Падчерица (Золушка).

Тени Афродиты (Музы): Стерва и Серая Мышь (Недостойная).

Тени Евы: Шлюха и Синий Чулок (Отрицающая Тело).

Тени Софии: Ведьма и Спящая Красавица (Заколдованная).

Не поймёте, о чем речь? Все вторые Тени каждого из четырех Архетипов Анимы: Падчерица, Серая Мышь, Синий Чулок и Спящая Красавица — приветствуются социумом и считаются образцовыми моделями поведения женщины. Так сказать, женская добродетель в чистом виде!

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Будь скромной, работай, угождай, сотри весь боевой макияж, привлекающий падких до твоего тела мужчин и делай то, что тебе велено. И ты будешь хорошей. Никто тебя не осудит. Никогда! Гарантия 1000%!

Почему? Потому что тебя словно нет! Ты — робот. Тебя вызывают для удовлетворения чьих-то потребностей, а потом снова отправляют в шкаф до следующего вызова. И там в шкафу можешь поплакать, сокрушаться о своей женской доле и завидовать мужчинам, но… Как только позовут, утри слезу и выполняй то, чего от тебя ждут!

Обратите внимание, женщины! Как только вы хотите быть хорошими, включаются вышеупомянутые вторые Тени и ваша энергия падает, превращая вас в послушного робота.

Именно поэтому в архетипической психологии эти Тени называют минусовыми, потому что, включаясь, они забирают у хозяйки энергию и делая её хорошей в глазах социума, превращают её в неживое существо, практически робота.

Отсюда правило:

ТА, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ХОРОШЕЙ В ГЛАЗАХ ДРУГИХ — ДЛЯ СЕБЯ ВСЕГДА ПЛОХАЯ.

И когда женщине надоедает притворяться хорошей, но мёртвой, она включает свои плюсовые Тени: Стерву, Мачеху, Шлюху и Ведьму, в которых энергии так много, что общество не выдерживает ёё напора и осуждает беспощадно, на каждом углу.

7000 лет обществу удавалось держать женщину в минусовых Тенях, но Вселенная перевела планету Земля в новый цикл развития и теперь мы чаще и чаще видим женщину в плюсовых Тенях.

Но Тени есть Тени, а женщина не хочет быть в тени, ей нужен свет и она сама хочет быть Светом, как любое божественное создание.

Как же ей выйти из Теней в Свет? Это возможно, если только научиться ими управлять!

Для управления Тенями нужно:

1. Понимать природу и назначение Тени.

2. Диагностировать Тень в себе.

3. Создать баланс минусовых и плюсовых Теней.

4. Наполниться Пустотой и получить её Позволение на включение Теней по собственному желанию.

5. Играть всеми оттенками Теней в социуме.

Возможно ли такую не любить?!

Она магнит! И в бездну душу завлекает!

Она горнило! И в бездне дух мой закаляет!

Она — проснувшаяся дочь Лилит!

На равных в своей женской красоте,

Она сильна и тем подобна мне!

Она свободна, как Природы первозданность

И я творю Любовь! Я — Бог и это данность!

Каждый мужчина жаждет освобождения своей Женщины и каждый боится, что перестанет ей соответствовать. Серой Мышью станет он, а не она. И потому, пока есть возможность держать женщину в рабстве Теней, он будет это делать. В ущерб Творцу внутри себя.

Но давайте теперь начнем осваивать искусство управления Тенями.

Часть 2. Как Серая Мышь становится Музой.

Освоить урок управления Тенями хорошо на примере. Как и обещал вначале статьи, мы с вами поймем, зачем женщине нужна недостойность её Серой Мыши, когда она рядом со значимым.

Итак, пройдемся по пунктам нашего плана.

п.1. Понимать природу и назначение Тени.

Недостойная Серая мышь — это минусовая Тень Афродиты (Музы). Включается каждый раз, когда женщина видит того мужчину, с которым бы хотела быть рядом, но чувствует, что не равна ему.

Многие думают, что природа возникновения этой Тени — критичное воспитание родителей, всячески унижавших и укорявших свою дочь в детстве. Это лишь отчасти так.

Ключ к природе женской Недостойности в чистом Архетипе. Как он называется? Правильно, Афродита. МУЗА!

Афродита восхищается качествами других. В первую очередь, мужчин, хотя и женщин она любит и гордится ими.

А что нужно сделать, чтобы гарантированно кем-то восхититься?

НУЖНО ЕГО ВОЗВЫСИТЬ НАД СОБОЙ!

- Какой ты умный!

- Как классно у тебя получается!

- Откуда ты всё это знаешь?!

- Ты не перестаешь меня удивлять!!!

Восхищение сообщает вашему собеседнику, что он круче, лучше, умнее, сильнее вас (в той теме, которую вы с ним обсуждаете).

И для того, чтобы собеседник почувствовал себя круче вас, ВАМ НАДО ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЛАБЕЕ.

Иначе восхищения не получится! Вы с ним будете на равных, а значит, он будет обычным и ничем не примечательным.

И чтобы восхищение удалось на славу, необходима Серая Мышь. Она высовывает носик из своей норки и восхищенно аплодирует Герою, возвышающемуся над ней.

Серая мышь позволяет женщине почувствовать себя меньше, слабее, а в идеале, нежнее и уязвимее, чем её Значимый Герой.

Назначение Серой мыши автоматически создавать разницу между женщиной и понравившимся ей избранником. Поэтому Серая мышь будет жить в женщинах вечно и давать стартовый импульс к пробуждению Музы, Афродиты.

Дорогие женщины, не стоит укорять себя за свою Недостойность и бороться со своей Серой Мышкой. Она становится вашим козырем, когда вы понимаете её назначение.

п.2. Диагностировать Тень в себе.

Прямо сейчас вспомните, когда вы в последний раз чувствовали себя недостойной рядом с тем, кто очень нравился. Отследите, что помимо недостойности, вы еще и чувствовали жалость к себе, стыд, вину и желание сбежать в свою норку.

Да, вы можете восхищаться этим прекрасным человеком, но вы ему не ровня и потому вам кажется, что нужно уйти, отдать той, что достойна.

Именно по той причине, что помимо недостойности есть и другие чувства, мешающие вашему общению, контакт разрывается. Хочется уйти и там стать храброй, послать его куда подальше.

То есть включить Стерву.

И если мы продиагностировали в себе Стерву, то давайте и по ней пройдемся с первым пунктом.

ПРИРОДА И НАЗНАЧЕНИЕ СТЕРВЫ — ОБЕСЦЕНИВАТЬ, ЛИШАТЬ ЗНАЧИМОСТИ, УРАВНИВАТЬ ТЕХ, КТО ВЫШЕ РАНГОМ!

Замечали, что когда включается Стерва, жить становится легче. Страдания отходят в строну и не можешь плакать в подушку в своей норе. Жалость к себе пропадает и хочется выйти на свежий воздух, распахнуть крылья и лететь с гордо поднятой головой.

Стерва может легко подрезать мужское достоинство любого калибра! Она отбреет, выдернет перья из любого петушиного хвоста и вставит их ему в зад так, что походка из генеральской сразу станет, как у побитого пса.

Стерва — это полярная Тень Серой мыши. Они подруги. Они поддерживают друг дружку, и одна без другой не живет. просто они в разное время выходят на сцену под софиты нашего сознания.

Понимая назначение Стервы и Серой мыши, вы будете готовы к п.3.

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п.3. Создать баланс минусовых и плюсовых Теней.

Когда Стерва и Серая мышь объединяются и проявляют себя одновременно, в женщине просыпается Муза.

Сначала выходит Серая мышь и делает женщину маленькой перед мужчиной. Она начинает признавать свою уязвимость, неспособность достигать тех вещей, которые он может себе позволить и значимость мужчины растёт.

Мужчине приятно, и он чувствует себя королём в своей зоне комфорта. Он знает всё о себе и своем мире, и ему, конечно, захватить больше пространства в мире, но… он боится выйти за пределы своей зоны комфорта.

И тогда приходит Стерва. Пока он ещё раскачивается на волне только что поднятой значимости, которую подняла Серая мышь, и открыт для принятия информации, Стерва быстро двигает его к границам, двигаться к которым он не был готов еще десяток лет.

Стерва не жалеет ни себя, ни его. Если он обидится и уйдет, то и черт с ним. Она ныряет в свою Пустоту и с ней происходит Чудо четвертого пункта.

п.4. Наполниться Пустотой и получить её Позволение на включение Теней по собственному желанию.

Пустота — это не просто ничто, это Мать всего сущего. И как каждая мать, она может дать вам разрешение на что угодно, даже может отменить запрет вашей земной матери.

Там, в Пустоте рушатся все запреты и создаются новые правила игры. Пройти в Пустоту дано не каждому, потому что для этого нужно отказаться от прежнего образа себя, который настолько устарел, что на него не клюют ни мужчины, ни деньги!

Кроме того, Пустоту охраняют Тени, без принятия которых вход в к священной Матери так и остаётся под замком.

Когда вы примите в Пустоте свои тени, дело останется за малым. Пора включать п.5.

п.5. Играть всеми оттенками Теней в социуме.

- Конечно, хорошо, что ты такой молодец, но согласись, это только на дурочек производит впечатление. На лохушек. Им ты и пара. Представляю тебя с лохушкой… И жили они вместе, не скажу, что счастливо, но умерли в один день. И написали на их надгробье: "Лох и Лохушка. Их любовь — перина и подушка. Нет повести печальнее на свете, и не могли гордиться ими дети! Иди-ка путник стороной, иначе тоже проживешь мечтой!"

- Ты о чем это сейчас?

- Да, о том, что прошлые заслуги недействительны. Если ты чего-то стоишь, иди дальше, за пределы своих страхов. А то бахвалишься, как петух гамбургский! Или брюссельский. Там сейчас много петухов!

- Да ты дура! Чего ты несёшь?!

- Да, я дура. Не знал что ли? Вы же только дур и ищете, и хорошо вам только с дурами, а умных женщин вы за сто верст стороной обходите. Пока я дурочку тут корчила, ты так балдел, что тошно стало. Еле вытерпела. Ты всем подряд такие песни напеваешь? Репертуар когда в последний раз менял?

- Скажи мне, чего ты хочешь?

- А ты типа выполнишь то, что скажу?

- Могу и выполнить.

- Типа ты хозяин своего слова: хочешь дал — хочешь взял обратно?

- Я слово держу.

- Ну, раз держишь, тогда слушай…

Вот так Стерва готовит Значимого к броску через границы привычной зоны комфорта. Наш клиент в тексте готов, а для вашего текст нужен будет другой. Придумайте сами, дорогие музы!

И не забывайте снова и снова включать Серую Мышь, чтобы восхищаться своими Значимыми, когда они придут из-за границы привычного мира, чтобы принести вам свои трофеи и немного лапши на ваши ушки.

Всё-таки и в мужчине есть Мышь, которая хочет в норку. Важно, что норка ваша и в ней ему хорошо.

Благодаря кому ему хорошо? Благодаря вашей Серой мышке.опубликовано econet

©Марк Ифраимов

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