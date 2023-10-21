СТРАХ «НЕдостаточности»

Мы подсознательно верим в то, что нам нужно продолжать быть больше, иметь больше и быть и иметь все больше и больше… чтобы просто выжить.
Многие из наших тревог, особенно вокруг денег и отношений, исходят из двух основных подсознательных страхов:
1 – «Я не самодостаточен», и 2 – «Я не буду самодостаточен в будущем».
И на самом деле, эти страхи — один страх, страх всех страхов:
«Я не буду поддержан жизнью».
У каждого из нас есть внутренний ребенок, который знает, что он (или она) не может быть родителем самому себе. Он не чувствует себя целостным, и не знает, как сделать себя целостным по собственному желанию. Ему не хватает силы, чтобы дополнить себя, поддержать себя, удовлетворить свои собственные потребности.
Этот ребенок опирается на великие и таинственные силы вне себя, ответственные за его существование. Возможно, это глубокая телесная память с детства: страх быть заброшенным, страх потерять поддержку, которую мы имеем, оставленную для заботы о себе в огромной и одинокой Вселенной. \
«Я не самодостаточен и не буду им… и я умру».
Не удивительно, что мы зависим от денег, имущества, людей, от проекта по совершенствованию самого себя.
Не удивительно, что иногда мы чувствуем себя такими беспокойными, нам так неудобно в нашей собственной коже.
Мы бежим от страха смерти и потери.
Мы подсознательно верим в то, что нам нужно продолжать быть больше, иметь больше и быть и иметь все больше и больше… чтобы просто выжить.
Если мы остановимся, если мы будем в покое, даже на мгновение, «поддержка» исчезнет.
Мы умрем.
Умрём психологически, даже физически.
Мы не можем избавиться от этой памяти заброшенности, потерянности и ненадежности. Мы не можем уничтожить внутреннего ребенка в нас, и мы не хотим!
Но мы можем обратиться к этим древним чувствам с любовью, добротой и состраданием, когда они возникают в нас. Мы можем дышать через страх, тревогу, неуверенность.
Мы можем с любопытством обратить внимание на эти части себя. Действительно дать этим частям чувство поддержки, которую они так долго ждут. Держать их в любящих, безопасных руках.
Пусть они знают, что они… поддерживаются.
Что они в безопасности.
Что они – не ошибки.
Ты самодостаточен, и у тебя всего достаточно в каждом моменте жизни. Этот страх «недостаточности» больше не должен править твоей жизнью.
Почувствуй, как твой живот поднимается и опадает при вдохе. Почувствуй, как Земля держит тебя, почувствуй солнце на своём лице, звуки живого дня. Почувствуй поддержку позвоночника. Почувствуй, как голова поддерживается плечами. И все птицы, и боги, и их ангелы поют тебе.
Ты живешь в окружении великой поддержки. Ты живешь в достатке, всегда, сколько бы денег у тебя не было, как бы мир не одобрял, или одобрял тебя. Ты самодостаточен, и тебе всего достаточно.
До сих пор твой ум крутился вокруг будущего, но теперь, друг, ты вернулся домой.опубликовано econet.
© Джефф Фостер
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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