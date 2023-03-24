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ЛЮБОВЬ — ПРИВИЛЕГИЯ ЗРЕЛЫХ

Источник: facebook.com 24 марта 2023 6452
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По факту, мы ищем тех, кто будет нас любить. Мы ищем Любовь к себе...

ЛЮБОВЬ — ПРИВИЛЕГИЯ ЗРЕЛЫХ

Под поиском любви мы часто подразумеваем состояние и чувство рядом с человеком. Мы ищем чувство любви. По факту, мы ищем тех, кто будет нас любить.

Мы ищем Любовь к себе. Для этого мы ищем партнера, чтобы делегировать ему задачу любить нас нашим способом. И такой подход не имеет ничего общего с любовью зрелых людей. 

Любовь - это выбор

Сейчас все объясню.

Когда мы хотим, чтобы нас любили, мы ищем того, кто сможет это сделать. У нас есть ожидания от этих людей. И чаще всего, человек которого мы выбираем на эту роль, даже не догадывается об этом. 

Мы закрывает глаза на минусы, преувеличиваем плюсы и фантазируем о том, как нам будет хорошо. Эти фантазии дают нам надежду, что мы таки получим ту Любовь, которую так хотим. 

Страшно потерять то, что уже есть. Чаще всего это заканчивается страданиями с двух сторон. 

Быстро и больно или мучительно и долго.

Любить - это глагол. Любить - это действия направленные на благополучие партнёра. 

Любить - это выбор. Нет никаких условий для любви. 

Если они есть, то это Любовь к себе, а не к партнёру. 

Чтобы любить своего партнера, нужно делать очень конкретные действия, которые нравятся вашему партнёру и удовлетворяют его настоящие потребности и ценности. 

Чтобы уметь это делать, нужно очень объективно понимать, кто твой партнёр на самом деле.

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ЛЮБОВЬ — ПРИВИЛЕГИЯ ЗРЕЛЫХ

Нужно увидеть его без иллюзий, с его несовершенством, изъянами, без надежд и фантазий. Потом все это принять и осознать, что это нельзя изменить, только принять и любить.

Но чтобы увидеть партнера таким, нужно в первую очередь применить все это к себе. Признать свои изъяны, принять их и полюбить их. Не нужно преувеличивать и плюсы. Просто признать себя таким какой есть. Без вины, стыда, гордости и восхищения. Просто факт. 

Где-то в этот момент в дверь постучится зрелость. А следом за ней зайдёт и Любовь. Любовь взрослая, без ожиданий, отдающая и бесконечная. 

Любовь - выбор. 

Любовь - это привилегия зрелых.опубликовано econet

Автор Александр Стручаев

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Источник: https://econet.ru/

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