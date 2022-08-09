Причинить ДОБРО и нанести ЛЮБОВЬ

Есть такая народная забава – жертвовать собой, называется. И, как правило, неважно ради кого жертвовать. Главное – жертвовать. А на женщину это «правило» распространяется особенно. «Ты же мать!» «Ты ведь жена!» - пафосно заявляют те, кто призывает к совести и ответственности. А по сути – к чувству вины!

Есть такая народная забава – жертвовать собой, называется. И, как правило, неважно ради кого жертвовать. Главное – жертвовать. А на женщину это «правило» распространяется особенно. «Ты же мать!» «Ты ведь жена!» - пафосно заявляют те, кто призывает к совести и ответственности. А по сути – к чувству вины!

Я помню, как меня упрекнули однажды: «Ты живешь в свое удовольствие!» Я тогда растерялась – а что в этом плохого?

Многие считают, что если я не корчу из себя жертву и живу с удовольствием, то я эгоистка. Причем «эгоизм» звучит как нечто однозначно негативное. Да, возможно, эгоизм в традиционном его понимании – это зло. Но противоположность эгоизма – альтруизм (в обыденном понимании этого слова) – зло не меньшее.

Бытовые горе-альтруисты...

Вот посудите сами, чтобы бескорыстно отдавать себя другим людям, нужно быть оооочень душевно богатым человеком. Мать Тереза, например, была такой. Но много ли вы видели людей, которые способны бескорыстно отдавать? По-настоящему бескорыстно!

Я все больше встречаю тех, кто пытается рассказать окружающим, как жить и лезут без мыла в жо…, простите, в чужую жизнь. Эти персонажи страшно обижаются, если к ним не хотят прислушиваться. К их «жизненному опыту». Они театрально поджимают нижнюю губу и демонстративно замолкают. Могут еще руки скрестить на груди и отвернуться. Некоторые выдают что-то вроде «ишь ты, какая умная нашлась, сама она разберется….» У экземпляров с более тонкой душевной организацией случается давление, они хватаются то за голову, то за сердце и норовят отправиться в больничку. И все это горе от того, что вы не слушаете их добрых советов!

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А маскируется это все под заботу. «Ничего себе, все людям, знаете ли…»

Помните Клавдию Матвеевну из «Служебного романа»? Ее «кто-то когда-то выдвинул и теперь не могут задвинуть»

Многие из таких «заботливых» почему-то оставляет за собой право судить и осуждать других людей. И ведь делать людям больше нечего, кроме как думать о моих поступках и решать права я или нет… Ну удивительно ведь!

Все эти горе-альтруисты совсем не являются душевно богатыми людьми. Чаще всего это люди с неадекватной самооценкой. Или неадекватно заниженной или неадекватно завышенной (носители короны на голове). Несчастные люди, которых никто не любит, потому что они всех уже достали!

И вся эта бурная деятельность всего лишь попытка сбежать от душевной пустоты и одиночества. Ну не знают они другого способа ощутить свою значимость и ценность, кроме как влезть в вашу жизнь и навести в ней порядок.

Такими причинятелями добра некоторые дамы становятся только с возрастом. А по молодости это могут быть девочки, которые страшно боятся прослыть эгоистками. Они верят, что им нужно все контролировать, чтобы быть любимыми. Зарабатывают деньги, всем помогают, обо всех заботятся - тогда они ценны. А иначе – нет! Они стараются-стараются-стараются, пока не выбьются из сил. При этом на мужей злятся, что те не такие, как НАДО.

Одна моя клиентка умудрялась работать сидя в декретном отпуске с малышом. Заработанными деньгами она оплачивала квартиру и питание семьи. И это при здоровом работающем муже, который ждал от нее отчета за потраченные деньги и спрашивал: «Что будем делать?», когда деньги заканчивались. ЕЕ деньги! При этом неудивительно, что она чувствовала себя главой семьи и все время жила в состоянии тревоги. Кстати, на себя ей денег чаще всего не хватало. Она виноватилась за чашку кофе, купленную в кафе.

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У меня лично такие молодые женщины вызывают много сочувствия. Пока еще они не пропитаны ядом «я лучше знаю». С ними можно работать, они еще способны меняться. И хотят этого!

Позже, с возрастом, когда они матереют, их психика становится настолько ригидной, что поменять что-то становится очень сложно. Эти, так называемые, альтруисты, отравляют жизнь всем, кто оказывается в поле их досягаемости. На них злятся и их боятся, но поставить их на место не могут, потому что у них давление. И еще они же хотят как лучше. А получается как всегда…..

P.S.: Есть простой способ отличить истинную заботу от лжезаботы. Те, кто по-настоящему заботятся, готовы принять ваш отказ от заботы и не обидеться. Еще они интересуются, как лучше будет именно вам. И не пытаются причинить вам добро и нанести любовь.опубликовано econet.ru.

Автор Оксана Бутрим

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