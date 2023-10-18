КОД СЧАСТЬЯ

В разном возрасте счастье имеет разный вкус
Каждый ищет счастье по-своему, и не существует образца, который можно передать другим. (Пауло Коэльо «Дневник Мага».)
В детстве после поездки во Львов и экскурсии в аптеку «Под черным орлом» придумала игру.
Выставляла на кухонный стол бутылочки, баночки из-под лекарств, майонеза и смешивала в них соду, уксус, масло, специи, розовое варенье и таблетки аспирина.
Представляла себя лекарем, мистическим алхимиком, выводящим формулу долголетия, любви и счастья.
Думала: «Вот выпьет человек мою микстуру у него тут же поднимется градус настроения и жизненный тонус».
Спустя много лет поняла, что ничего не выйдет.
Не получится.
У невидимого нет формул.
Его невозможно затолкать в сосуд и продавать по миллилитрам.
Взвесить, расфасовать по пакетам и принимать три раза в день после еды.
Его нельзя разобрать на атомы, на молекулы, на фразы.
Нацарапать на золотом слитке секретный код и спрятать подальше от глаз.
Это не парфюм.
Не парадигма.
Не аксиома.
Это – состояние.
Мой дед чувствовал себя абсолютно счастливым, когда вечерами садился у жарко натопленной печи и плел из ивовых прутьев корзины.
Прихлебывал крепкий узвар и рассказывал небылицы.
Моя тетка испытывала душевный подъем в момент просмотра фигурного катания.
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Ставила перед собой конфетницу полную «Рачков» и с замиранием сердца следила за выступлениями Марины Климовой и Сергея Пономаренко.
Затем ей подарили документальный роман «Слезы на льду», и женщина просто плакала от счастья.
Соседка переживает весь спектр радости, когда муж возвращается после рыбалки с полной сеткой карасей. Говорит, что у него столько гордости в глазах, что хочется пуститься в пляс.
Я ликовала, когда к чаю пекли тертый пирог со смородиновым вареньем, а мама откладывала свои бесконечные тетради по русскому языку и смотрела вместе со мной «Все реки текут».
Со временем счастье стало меняться, приобретая взрослый скептицизм и совершенно другое звучание.
Появилась зависть, ирония и желание большего.
Захотелось платье, как у Сары Джессики Паркер, отправиться в кругосветное путешествие и картину в стиле энкаустики, то есть нарисованную утюгом.
Ведь как говорил Пелевин: «В разном возрасте счастье имеет разный вкус».
Счастье у каждого свое и то, что делает счастливым одного, может превратить в абсолютно несчастного другого.
Для кого-то оно в мелочах, а для кого-то в глобальном.
Для одного – построить деревянный дом, а для другого – найти щепку для костра.
Научиться молчать, или, напротив – научиться говорить.
Больше не слышать или наконец-то услышать.
Уехать на острова или же самостоятельно выйти из дома.
Попробовать Глаз Дракона или распробовать вкус жизни. опубликовано econet
© Ирина Говоруха
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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