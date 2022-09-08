Детские хотелки: БАЛАНС между «должно» и «хочу»

Когда родитель свободно находит баланс между "должно" и "хочу" в своей жизни, то и с детками особых сложностей в этом вопросе не возникает...

Беседовала сегодня с одной мамой. Она рассуждала, что может быть лучше для ребенка, и задавалась вопросом, стоит ли переводить сына из одного кружка в другой, спрашивала совета.

Что лучше для ребенка?

Я предложила поинтересоваться, чего хочет сам ребенок.

Мама ответила, что это бессмысленно, он маленький, желания каждый день меняются, поэтому нельзя на них ориентироваться – взрослый должен принимать решения за малыша.

Здесь я честно зависла на некоторое время. Потому что в словах мамы есть логика и смысл.

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Действительно, до совершеннолетия ребенка большинство важных решений за него принимают именно родители: в какой садик отдать, в какой школе учиться, куда отправить отдыхать, какие способности развивать.

И перекладывать эту ответственность на ребенка странно.

Но что же делать с его желаниями? И как родитель может принимать решения, на что ему ориентироваться при выборе, если желания ребенка так изменчивы?

Есть несколько способов.

1. Родитель планирует судьбу ребенка исключительно из своих собственных соображений, просто по праву более умного, зрелого и опытного.

Например, мама считает, что дочка обязана в совершенстве владеть английским языком, потому что именно это поможет ей в будущем получить работу за границей и успешно выйти замуж за наследника Марка Цукерберга.

Мама злится на капризы и слезы пятилетней дочери перед каждым занятием с репетитором, воспринимает их как лень и непослушание.

Просто малышка еще не понимает, что это делается для ее же блага. Потом будет матери руки целовать, за то, что не отпускала гулять, пока неправильные глаголы не вызубрит.

Если заглянуть в будущее, то лет через 15 эта девочка будет слабо понимать, чего хочет, что ей нравится.

В лучшем случае она будет безынициативно ждать указаний мамы, мужа, начальника, что ей делать, в худшем – протестовать и саботировать любое предложение заняться делом.

2. Родитель постоянно спрашивает ребенка, что тот хочет, и следует исключительно порывам ребенка.

Захотело сегодня чадо рисовать как Дисней – отдали в творческую мастерскую.

Насмотрелся сынишка Черепашек Ниндзя – записали на каратэ.

Проиграл в соревнованиях, стыдно перед ребятами появляться – перестали водить в клуб, нечего ребенка травмировать.

Здесь родитель вообще не противиться желаниям ребенка, никак на него не воздействует, дает полную свободу. Наверно, ребенок вырастит самодостаточным, ведь мама с папой его никак не ущемляли.

Как бы ни так. Вырастит, скорее всего, импульсивный парень, который бросает институты после первого семестра, берется за важный проект и не отвечает потом на звонки, впадает в состояние аффекта от того, что в Шоколаднице его заказ перепутали.

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3. Родитель интересуется желаниями ребенка, прислушивается к ним и принимает решение исходя из здравого смысла.

Что я называю здравым смыслом? С одной стороны, слышать и уважать желания малыша, с другой – регулировать их по обстановке, и тем самым показывать модель, которую ребенок начнет воспроизводить в своей взрослой жизни.

Возьму пример с английским.

Если пятилетний ребенок не хочет учить язык, ему он сложно дается и вызывает только скандалы в семье, может, стоит задать вопрос, кому нужен язык больше: дочке или маме?

Что ужасного случится, если дочка не будет в пять лет владеть английским?

Что маме важнее: лелеять планы, что ее ребенок станет миссис Цукерберг, или душевное спокойствие ребенка и мир в семье?

А если дочка не станет работать в Америке, а уедет в Сибирь и выйдет замуж за чукчу, то что?

А вот другой пример, с секцией каратэ.

Сын с удовольствием ходил туда несколько месяцев, а как только проиграл в соревнованиях, плачет и отказывается.

Можно предположить и расспросить ребенка, что изменилось. Может, ему больно чувствовать себя побежденным, возможно другой мальчик обозвал его лузером и слабаком.

Тогда задача родителя – не поддерживать сиюминутное желание бросить спорт, а помочь ребенку пережить разочарование, обиду, крушение надежд.

Этот навык будет полезен в будущем, научит справляться с неудачами, соотносить свои желания и возможности.

И он не появляется сам собой – только взрослый может научить ребенка такой модели поведения.

Этот способ обхождения с желаниями ребенка не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Иногда родители, которые сами имеют сложности с пониманием и регуляцией своих желаний, могут испытывать трудности и с детскими хотелками.

Чаще всего это две модели поведения, описанные выше:

ориентация только на пользу, разум и целесообразность,

либо только на чувства и сиюминутные желания.

И то, и другое – крайности, как правило, оторванные от контекста ситуации.

В этом случае взрослому имеет смысл разбираться сначала с собой, возможно, с помощью психолога.

Когда родитель свободно находит баланс между "должно" и "хочу" в своей жизни, то и с детками особых сложностей в этом вопросе не возникает.опубликовано econet.ru.

Автор Надежда Саламахина

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