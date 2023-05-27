Какие-то магическо-магнетические силы притягивают друг к другу двух людей, которые вынесли из своих семей определенные незавершенные ситуации...

Не перестаю удивляться тому, как люди находят друг друга, как они подбираются в пару.

Такое впечатление, что какие-то магическо-магнетические силы притягивают друг к другу двух людей, которые вынесли из своих семей определенные незавершенные ситуации, и в пару они находят только того человека, с которым они эти ситуации смогли бы завершить.

Парадокс в том, что для того чтобы завершить эти ситуации, необходим хотя бы какой-то, пусть ситуационный, опыт, отличный от того опыта, что они приобрели в семье, тогда эта ситуация становится разрешимой.

НЕГАТИВНЫЙ цикл пары

Но если этого опыта не было или он повторяет незавершенную ситуацию с первыми значимыми другими людьми, то это просто хождение по кругу.

Могут меняться партнеры, а хождение по кругу, увы нет. Ну, с нюансами, конечно.

Вот например, женщина у которой в семье в силу разных причин имеет место нарушение привязанности. Ей сложно находиться в длительных близких отношениях, она обязательно найдет себе такого же партнера. Тогда то, что между ними происходит, и отношениями назвать будет сложно.

А если у нее тревожно-безопасный тип привязанности, то у нее еще и будет сильный страх поглощения. Поэтому каждый раз, когда к ней будет кто-то по-настоящему приближаться, она будет убегать.

И вот пока она не проживет опыт отношений, где все-таки будет возможно пережить отношения привязанности, ее сценарий будет повторяться.

Но иногда, чтобы этот опыт вообще мог иметь место, ей вначале необходимо взглянуть в глаза некоторой правде о себе, чтобы понимать, когда ее привычные паттерны, как черт из табакерки, выскакивают в отношениях.

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Или вот еще пример. Женщина является выходцем из семьи, где она вынесла некоторый страх перед мужчиной.

Ну, например ее отец, когда выпивал, то становился агрессивным. Этот страх она несет с собой в отношения.

Она находит мужчину, который кажется ей спокойным и покладистым, а через время в их отношениях партнер повторяет поведение отца.

Все дело в том, что ее страх сам по себе является провоцирующим, она боится и ожидает такого же поведения от своего мужчины. Но дело не только в этом.

Там, где ребенок в детстве переживал агрессивное поведение со стороны взрослого, имеет место расщепление на агрессора и жертву.

Агрессивная часть женщины нападет на своего партнера, так как это делали когда-то с ней, а пассивная - ощущает себя жертвой.

Так партнер по отношениям одновременно чувствует желание защищаться от нападок женщины, когда она нападает из своей агрессивной части, и испытывает вину, когда она упрекает его из своей жертвенной части.

У мужчины, которого она выбирает для отношений, есть свой сценарий, вынесенный из его семьи.

Его мама - сильная, подавляющая, она все знает и контролирует. Когда-то, чтобы оставаться ею любимым, ему надо было отказаться от своей агрессивной части.

Он не умеет защищаться, отстаивать себя, чувствовать свои границы.

От своей женщины он боится такого же поведения и в то же время - провоцирует его, потому что никогда не возражает, не чувствует, где она переходит ту самую границу его терпения.

Он копит-копит в себе злость, а выразить не может, потому что ретрофлексия (обращение на себя) - единственный доступный ему способ обращения со своими чувствами.

А потом эти накопившиеся чувства становятся переполняющими.

Какой один из самых простых способов у мужчин сбежать от своих чувств? Очень часто это алкоголь. И он, к ужасу своей жены, под воздействием алкоголя воспроизводит поведение ее отца, которого она больше всего боится.

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Это пример определенного замкнутого цикла отношений в паре.

Иногда в паре существует один единственный негативный цикл в отношениях, который подкрепляет и определяет.

И этот сценарий может оказывать влияние на многие сферы в жизни пары - взаимоотношения, отношения с деньгами, проявление в мире.

Иногда это может быть Страх - его Проекция на другого - Злость, иногда Игнорирование, избегание негативных чувств - их накопление-взрыв.

Все внимание в паре словно сосредоточено на поиске этого негатива, стремления его найти и избавиться (разрешить тот самый незавершенный конфликт из родительской семьи).

Именно поэтому сценарий отношений пары напоминает беличье колесо, входов в которое может быть несколько, а исход при этом всегда одинаковый - бег по кругу.

Поэтому работа с парой - это всегда выявление негативного сценария и обнаружения множества позитивных, которые безусловно в паре есть, но они привычно не замечаются и обесцениваются.

Когда все хорошо - это часто воспринимается, как должное и как норма, а вот "плохо" - это то, что надо "найти и устранить".

И действительно бывает так, что пока не получится найти этот единственный негативный сценарий и изменить взаимодействие в паре, положительным просто не находится места. И тогда пара переживает определенный кризис.

А кризис может быть как точкой разрыва отношений, так и роста для пары.

Того самого роста, где есть возможность изменить первоначальные сценарии, с которыми два человека приходят в отношения, увидеть и познакомиться друг с другом заново, чтобы иметь возможность строить отношения по-другому.опубликовано econet

Автор Раиса Коваленко

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