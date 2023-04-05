Со временем понимаешь, что многие твои усилия были напрасными

Не стоит лезть из кожи вон из-за вещей, не стоящих таких усилий. Бороться нужно только за то, что принесет нам счастье, а не за то, чтобы произвести впечатление на окружающих

Со временем мы понимаем, что многие наши усилия были напрасными. Случайными и малоосмысленными были многие разговоры, мечты юности. Случайными были и некоторые люди, которых мы считали друзьями. Мы понимаем, что многие вещи, которые прежде были для нас пределом мечтаний, в сущности не стоили наших усилий и стараний.

Расти, созревать, двигаться вперед — это можно сравнить со складыванием очень большого пазла. И мы нередко ставим фрагменты этого пазла в неправильные места.

Бороться нужно только за то, что принесет нам счастье

Время и жизненный опыт позволяют нам увидеть: некоторые вещи и люди, которые были нам близки — вообще не из нашего «пазла». Да, некоторые наши усилия были напрасными.

Предлагаем поразмышлять над этим.

Жизнь учит нас, что иногда терять — необходимо

В юности многие вещи принимаются без особых размышлений, без выбора. Тебя как бы несет поток, бурный, полный жизни.

Мы влюбляемся в первого же человека, который оказывается рядом и чем-то поражает наше воображение. Завязываем дружбу тоже с теми, кто рядом. Школьные друзья, друзья друзей… Мы принимаем это.

Примерно так же ведет себя человек в кафе, когда ему подают одно и то же блюдо, которое не перестает ему нравится.

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На этом этапе своей жизни мы принимаем все это, потому что главная наша цель в это время — интегрироваться. Вписаться в общество, в коллектив.

Поэтому подросток или юноша, делающий первые шаги в самостоятельной жизни, оценивает себя, глядя на других. Главное для него — то, что говорят и делают его сверстники, члены его компании.

Но по мере того, как мы становимся взрослее, набираемся жизненного опыта, ситуация меняется. Мы становимся избирательными. Мы уже хорошо знаем, чего мы хотим и от кого мы хотим держаться подальше.

Людей вокруг становится меньше, но среди них больше интересных личностей

Мы начинаем смотреть на мир по-другому. Мы прислушиваемся к своему сердцу, и оно подсказывает нам, что делать.

Иногда мы обнаруживаем, что на некоторые вещи, которые раньше казались нам очень важными, мы теперь смотрим по-другому.

Если раньше ты очень ценила успех в обществе, и тебе нравилось иметь много друзей, теперь ты предпочитаешь спокойную атмосферу в небольшой компании.

Если раньше у тебя в голове было множество потрясающих проектов, то теперь ты ставишь перед собой одну главную цель.

Возможно, раньше ты вела «сражения», которые оставляли в твоей душе раны. Ты боролась за то, чтобы тебя полюбил избранный тобой человек. За то, чтобы твои родственники и знакомые признали все твои достоинства…

Но теперь эти «сражения» потеряли для тебя свою актуальность. Потому что твое сердце стало мудрее. Ты понимаешь, что нет смысла устраивать «сражения», которые отдаляют тебя от своего истинного Я.

Единственный человек, которому нужно доказывать, что ты чего-то стоишь, это ты. Если тебя не любят, худшее, что ты можешь сделать — это «выпрашивать» любовь.

Зрелость — это личностный рост и способность идти своим путем

Да, многие усилия были напрасными. Это как плыть против течения. Бессмысленно, например, убеждать людей изменить свои взгляды или стать такими, какими мы хотим их видеть.

Становиться зрелой значит расти как личность. Важно приходить к осознанию того, что есть пути, которые не приведут ни к чему хорошему. Особенно те, которые ставят нас в зависимость от чужих оценок или противоречат нашей сущности.

Для того, чтобы решать, чего мы действительно хотим, требуется смелость, мужество. Не надо бояться неодобрения со стороны окружающих.

Когда мы выбираем свой путь, нередко приходится разрывать определенные связи и отношения. Это обычно сопровождается переживаниями и страданиями, но со временем мы понимаем, что это было необходимо.

Мы идем на все эти жертвы, чтобы выиграть главное — достоинство, уважение к себе.

Да, личностный рост требует жертв. Но те, кто отказываются от него и ведут бесконечные «сражения» за вещи, не стоящие таких усилий, по сути разрушают свою личность. И теряют уважение к себе.

Как перестать бороться за вещи, которые приносят нам только горе

Это нелегко. Это требует мужества и переосмысления всей нашей жизни.

Иногда мы думаем, что бороться за разрушающиеся отношения достойно. Например, за отношения с друзьями, которых мы любим, но которые нас регулярно предают.

Мы говорим себе, что как хорошие сыновья или дочери, племянники или двоюродные братья или сестры мы должны отдать все ради блага семьи.

Но нередко бывает так, что это «сражение» уже давно проиграно. Потому что оно приносит нам только боль и потому, что люди, ради которых мы стараемся, никогда не изменятся.

Хотя это и очень больно, иногда лучше разорвать отношения, ставшие «токсичными». Стоит покинуть это «поле боя», где «обстреливают» наше самоуважение, нашу самооценку. Ведь тот, кто делает тебе больно, просто не любит тебя.

Смелым, мужественным нельзя назвать того, кто отдает все, не получая ничего. Мужественный человек — это тот, кто готов бороться за то, что стоит борьбы: за свое счастье и за счастье тех, кого он любит.опубликовано econet

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