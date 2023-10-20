Как понять намерения мужчины

У многих женщин в определенный момент отношений с мужчиной возникает вопрос относительно его истинных намерений, особенно когда в отношениях есть недосказанность, недопонятость и неопределенность

У многих женщин в определенный момент отношений с мужчиной возникает вопрос относительно его истинных намерений, особенно когда в отношениях есть недосказанность, недопонятость и неопределенность.

Это естественно и понятно, ведь не во всех случаях мужчина сразу прямо заявляет о желании жениться и жить в горе и в радости до самой смерти именно с вами. Да и даже в случаях, когда мужчина именно это прямо и заявляет на втором свидании, правда может оказаться не такой лестной и привлекательной.

Чего же он на самом деле хочет? Как понять какой смысл мужчина вкладывает в ваши отношения

В любом случае, будь вы безумно влюблены или рационально преследуете свои цели, понимать какой смысл мужчина вкладывает в ваши отношения – важно и даже необходимо. В данном контексте речь может идти только об отношениях, которые уже как-то обозначились ... и не только в вашем воображении.

Судить об истинных намерениях мужчины по первому впечатлению от общения с ним так же опрометчиво, как и судить о качестве лекции по виду зала.

В первую очередь стоит понимать, что мужчина, даже очень заинтересованный в серьезных отношениях, вначале может сам не знать и четко не понимать как именно он к вам относится и какой перспективы хочет. Только после цветочно-букетного периода, когда угаснут страсти, и гормональный фон вернется в норму, можно попытаться понять, что же вы, на самом деле, значите для него.

Существуют определенные индикатры, которые могут пролить свет на реальную ситуацию.

К примеру, что мы обычно делаем, когда очень хотим чтобы что-то стало частью нашей жизни? Мы инвестируем в это внимание и ресурсы.

Так устроен мир, что наши силы уходят туда, куда направлено наше внимание. Мы ценим и дорожим именно тем, что стоит нам усилий и ресурсов.

Каждый мужчина (да как и любой человек) располагает ресурсами времени, здоровья, финансов и возможностей. А также имеет свою шкалу критериев в жизни. Менее и более значимых. Чтобы определить являются ли ваши отношения приоритетными в его системе ценностей, достаточно понять что именно он в них инвестирует. Насколько ценно и важно в его жизни то, что он вкладывает. Чем более ценным для него является его инвестиция, тем более значимы для него эти отношения.

Время, регулярно проводимое с вами, общие планы на ближайшее и более отдаленное будущее, стремление помогат , а не приносить свои проблемы вам, желание делиться ресурсами – явные признаки серьезного отношения со стороны мужчины и перспективы совместного будущего.

К примеру, для очень обеспеченного мужчины, некрупные суммы денег, которые он вкладывает, возможно, не являются очень значимой и ценной инвестицией, в отличие от его времени, которое он ценит гораздо дороже, и, возможно, предоставляет в мизерных дозах.

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В случае же, если, имея очень мало свободного времени, мужчина стремится проводить с вами каждую свободную минуту, это однозначно показывает ценность его инвестиции.

Либо, если мужчина, чтобы провести с вами вечер, отменяет важные и значимые для него встречи, но не приносит вам цветов и не оплачивает вам такси, он инвестирует намного более значимый ресурс для него, чем соблюдение стандартного ритуала свидания. Чтобы это понять, достаточно определить, что для него время в реальности его жизни.

И наоборот, иностранный студент, который имеет кучу свободного времени и скромные финансы, может часами расспрашивать вас о том, как у вас дела, не отдавая вам при этом ничего особого ценного для него (времени много), просто практикуясь в иностранном языке и завязывании контактов.

Большинство мужчин интуитивно понимают то, чтобы иметь доступ к женщине, вне зависимости от серьезности своих намерений, нужно удерживать ее внимание. Иногда мужчины прибегают к создании иллюзии присутствия. Примитивные варианты имитации присутствия в жизни женщины – это тексты вместо личного общения, доверительные признания о трудностях и проблемах в жизни, с искренней надеждой на светлое будущее после их разрешения… без уточнения совместного ли.

Несмотря на примитивность, прием работает! Женщина, заинтересованная в отношениях с мужчиной, обязательно будет что-то чувствовать – обиду, желание помогать «спасать», сопереживание или просто подогреет свои чувства препятствиями. Именно эти неоднозначные и не ресурсные чувства и будут удерживать ее внимание и оставлять дверь открытой для «имитатора отношений».

Что стоит сделать, чтобы пересмотреть целесообразность своих «инвестиций» в подобные не всегда «рентабельные проекты»?

Нужно всего лишь подумать о своих значимых критериях и ресурсах.

Ваши истинные потребности в отношениях могут быть любыми.

Что для вас важно? Без чего вы не будете счастливы и гармоничны?

Стоит признаться себе в том, как на самом деле обстоят дела.

Для вас важно внимание и надежность? – Именно этого вам и не предлагают?

Вам важна финансовая поддержка и регулярные встречи? – С вами подолгу разговаривают по душам и делятся секретами и проблемами…., но не торопятся встретиться и финансово поддержать?

У вас забирают внимание и не дают в ответ важного для вас.

Бывает, что мужчина просто не понимает истинных потребностей женщины и не хочет догадываться и ломать голову, размышляя об этом.

В таких случаях стоит о них сообщать открыто. Это не связано с потребительской позицией

Удовлетворение потребностей в отношениях должно быть планами и перспективами, а не бонусом за терпение и подстраивание под чужие интересы.

Женщина, которая транслирует, что ей ничего не нужно и которая «все сама, если что», воспринимается мужчиной буквально. Давать ничего не нужно?, ок. А что делать? Остается брать. Внимание, время, силы, многие не брезгуют финансовой поддержкой от женщин.

Каждый человек, как женщина, так и мужчина обладает уникальным набором особенностей и индивидуальных значимых критериев. Очень важно для каждого бывает по настоящему познакомиться с собой перед тем, как начинать отношения.

Определить свои потребности, приоритеты, обязательные пункты, без которых вы не сможете чувствовать себя счастливой – это уже первый и важный шаг к построению успешных отношений. То что понятно и очевидно для себя, легко донести до другого человека.

Когда женщина в своих мечтах об отношениях, ограничивается лишь внешностью и финансовым положением мужчины, шансы на счастливую материализацию мечты крайне малы, т.к основу гармоничных отношений составляют обычно другие и порой более значимые качества.

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Чтобы построить долгосрочные отношения с мужчиной, очень важно понять что для него является значимым, а что не важно. Какие у него потребности в отношениях. Именно понимание его значимых критериев и приоритетов и будет ключиком к возможности гармоничных счастливых отношений с ним.

Частое женское заблуждение о том, что мужчина изменится, стоит только вступить с ним в брак, может привести к разочарованию. Не стоит переоценивать свою возможность влиять на характер и привычки другого человека.

Обращение к психоаналитику может помочь узнать и понять себя, осознать свои потребности и типичные схемы поведения. Разобраться с болезненными воспоминаниями и лишить их власти, научиться видеть других людей без груза предубеждений и фантазий. Проработать ограничивающие убеждения и научиться видеть новые пути.опубликовано econet

Автор Виктория Остин-Анисимова

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