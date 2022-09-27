Все равно найдут, к чему привязаться и в чем обвинить. А не найдут - так оклевещут и выдумают. Это их ещё больше злит, когда не к чему привязаться и не в чем упрекнуть.

Не беспокойтесь. И не слишком старайтесь быть хорошим и светлым, слишком добрым и слишком трудолюбивым. Все равно найдут, к чему привязаться и в чем обвинить. А не найдут - так оклевещут и выдумают. Это их ещё больше злит, когда не к чему привязаться и не в чем упрекнуть.

Живите в мире с собой

Академика Лихачёва вот упрекали, что он не матерится. Как это так? Что за лицемерие подлое? Все в лагере матерятся, а этот - нет. Сразу видно, что это враг народа и подлец!

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Доктора Лоуэна, которому Нобелевскую премию дали, обвинили в колдовстве. Он словами лечил пациентов-сердечников. И вылечивал, подлец такой! Колдун, это же ясно. Хотя на дворе давно был двадцатый век; но обвинили и оклеветали.

А святого старца Зосиму у Достоевского, который в монастыре бескорыстно людям помогал и молился за них, обвинили в том, что он любил чай с вишневым вареньем. Не пил, не курил, не развратничал, денег не брал; но пил чай с вишневым вареньем. Лакомился. И старец умер потом; и его ещё раз обвинили - он, извините, начал разлагаться. Так что это нехороший старец был. Это же ясно!

И поэтому живите в мире с собой и с Богом, такое мое мнение.

Не слишком надрываясь, чтобы всем нравиться и быть безгрешными. Найдут в чем обвинить! Или выдумают.

Чем больше вы добра и света несете в мир - тем больше обвинят. И оклевещут.

Живите, да и все. Будьте умеренно добрыми - для своих. И не беспокойтесь, что люди скажут. Добрые доброе скажут. А на подлых - да плевать, собственно. Косточками от вишневого варенья...опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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