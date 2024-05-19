Оценка своей ЛИЧНОСТИ

Да, мы не совершенны, и для человека очень важно принять этот факт. Не просто проговаривать его с целью демонстрации своей скромности и самокритичности, а осознать, что это так...

Банально и общеизвестно, что люди несовершенны. Идеала и абсолюта не бывает.

Но современное общество ставит это качество не только как обязательную для всех норму, но и единственную форму существования.

Секрет, наверное, не так уж и сложен. Человеку свойственно самосовершенствоваться, идти вперед и улучшать свои качества.

Это и сила и слабость человека. Сила, потому что самосовершенствование и развитие основа развития цивилизации. Слабость, потому что стремление к лучшему, как и другие человеческие качества, можно использовать для манипуляций.

Принятие своего несовершенства

Если осмотреться вокруг, то можно увидеть множество обещаний показать путь к совершенству.

А если ты будешь совершенным, то автоматически становишься всесильным и недосягаемым для других.

Купи дезодорант Axe и за тобой будут бегать толпы девушек. Купи удлиняющую тушь, и «все мужчины без ума от тебя».

Только вот незадача. Идеальным и совершенным нельзя стать никогда, не стать равным богу.

Даже если обратиться к разным религиозным течениям, совершенство бога там не всегда одинаково трактуется.

А что касательно язычества, то там боги были очень друг на друга не похожи, но в глазах почитателей их внешность и качества были идеальными.

Тем более сложно прийти к единомыслию по поводу совершенства в такой спорной категории, как оценка своей и чужой личности.

Дело в том, что невозможно угодить всем окружающим, отвечать стандартам всех людей планеты.

И общество, особенно современное разношерстное, с большим разбросом мнений и ожиданий, никогда не придет к единому мнению.

Да, мы не совершенны, и для человека очень важно принять этот факт. Не просто проговаривать его с целью демонстрации своей скромности и самокритичности, а осознать, что это так.

И это не порок, а свойство человека поступать в разных ситуациях по-разному.

И только потом мы сами можем интерпретировать наше поведение как недостаток или достоинство.

Признать себя честно и откровенно несовершенным перед самим собой – нелегкая задача очень для многих.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Для подавляющего большинства наших современников это равно признанию своей слабости и уязвимости.

А это страшно, особенно для нарциссов, потому что уязвимость и несовершенство ввергает их в бездну отчаяния, приравнивает их к ничтожным людишкам.

Из-за страха оказаться «просто человеком», люди отрицают свое несовершенство полностью.

Но этот страх, он некуда не девается, и обычно проецируется во вне.

Подобные граждане выделяют себя как особую группу, класс богоизбранных, обладающих громадными преимуществами перед окружающими.

Они самые умные, самые свободные, самые «думающие» и критичные.

Такое сообщество охотно обсуждает ужасные изъяны всех остальных за пределами их мирка и придумывает методы наказания для «моральных и интеллектуальных калек».

Многие также сознаются, что есть у них признаки несовершенства, но обычно подразумевают, что оно просто ничтожно по сравнению с этими ужасными людьми вокруг.

И как водится, чем сильнее подавленные эмоции, тем жёстче «богоизбранные» пытаются расправиться с людьми, которым они приписывают собственные изъяны.

Другую категорию людей признание себя несовершенным толкает в депрессию и загоняет на беговую дорожку самосовершенствования.

Если они несовершенны, то за совершенством надо бежать, не останавливаясь, иначе мир разлюбит.

Кстати, согласно современному представлению успеха и совершенства такие граждане пытаются догнать «богоизбранное» самоизолировавшееся сообщество.

Так или иначе, все эти люди не могут принять себя такими, как они есть.

С их точки зрения человеческое несовершенство равно инвалидности.

Откуда это берется? Все, как водится, родом из детства.

Ребенок в раннем возрасте может принять себя настолько, насколько принимают его родители, и как они относятся к факту несовершенства малыша.

Да, ребенок, по сравнению со взрослыми, очень сильно проигрывает. Часть родителей считает это пороком, и дает ребенку не только это понять, но и прямо говорит об этом.

От матери и отца нередко ребенок слышит, что ты будешь принят в нашей семье только при определенных условиях. Но эти условия в конкретном возрасте ребенка бывают невыполнимы.

Несовершенство малыша - ужасный постыдный порок, который ему регулярно тыкают в лицо.

«Ты ничего не можешь нормально сделать», «Руки-крюки», «Пишешь, как курица лапой» и т.п.

По этой причине, принятие своего несовершенства для многих страшнее самоубийства.

Признаешься, что такой – фактически распишешься в своей ущербности, и тебя выкинут из семьи и из общества.

Ведь если ты имеешь изъяны, ты не достоин ничего.

Единственно тебя будут терпеть, если ты будешь бежать в сторону недостижимых высот.

Так что работай не оглядывайся.

Люди в таком случае не сильно чувствуют себя лучше. Даже если их любят и принимают, они этого не замечают.

У них нет опыта принятия себя и принятия в обществе. Они просто не видят знаков одобрения и поддержки.

Им кажется, что они постоянно опаздывают и им нужно всегда спешить оправдать ожидания, быть полезными, стараться выдавливать из себя все силы, и только тогда тебя не выбросят на мороз.

И поэтому, когда людей во время консультаций просишь принять, что ты можешь в этом мире не всё, а большинство вещей тебе в принципе не имеет смысла уметь делать из-за их бесполезности - народ сильно пугается и говорит что-то типа: «Если я сейчас признаюсь себе в этом, я же брошу работать, учиться и т.п. У меня не будет стимула! И тогда я никому не буду нужен, меня все бросят и перестанут уважать»

Процесс принятия себя для многих представляется какой-то сложной военной операцией- многоходовкой, или вообще, некой аферой, призванной обмануть окружающих и себя самого.

Причем операцией очень рискованной.

Но на самом деле, это не так уж и невозможно.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Принятие начинается с того, что человек должен сказать себе: « Я нормальный, такой как есть, прямо сейчас, и мне ничего не надо делать, чтобы быть нормальным. Счастье там, где я»

Да-да, счастье там, где вы.

Люди часто его не чувствуют, потому что каждый миг они думают о том, что не совершенны.

Еще много не сделано, не выполнено, не решено, чтобы быть счастливым.

Масса обстоятельств, условий, не та обстановка и не те времена.

И так всю жизнь, потому что ты все еще «недо…».

Но на самом деле нет причин не чувствовать себя счастливым только потому, что ты не достиг абстрактного совершенства.

Все наши несовершенства и изъяны - это наша индивидуальность, и то, чем мы не похожи на других.

Несовершенства часто определяются субъективно. Вот об этом стоит вспомнить перед тем, как вы начнете себя пилить на предмет того, что вы еще не достигли идеала, и поэтому - ничтожество, которое никто никогда не полюбит.

Спросите себя, а что реально произойдет, если вы не станете богом в вопросе или отрасли, в которой бьетесь.

Вот сейчас вы остановились и находитесь в точке реальности. Что будет, если вы никуда не пойдете, или пойдете с другой скоростью, или, вообще, повернете в сторону.

Обычно люди описывают резкий наплыв страха и детских воспоминаний, лиц родителей или других значимых лиц, которые говорят о ничтожности маленького ребенка, отвергают его за его возрастные ограничения.

Но это уже дело прошлое. Не поступайте с собой, как ваши родители. Любите себя за то, что вы есть.опубликовано econet

Автор Наталья Стилсон

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet