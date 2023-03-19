(НЕ)ДЕЛИКАТНЫЕ РАССТАВАНИЯ

Болезненные расставания, пожалуй, самая частая тема, с которой приходят люди на консультации к различным специалистам (уступает разве что болезненным отношениям или их отсутствию). Современная культура воспитания, к сожалению, уделяет неоправданно мало внимания подготовке к началу отношений и созданию семьи, что уж тут можно ожидать от расставаний

Болезненные расставания, пожалуй, самая частая тема, с которой приходят люди на консультации к различным специалистам (уступает разве что болезненным отношениям или их отсутствию). Современная культура воспитания, к сожалению, уделяет неоправданно мало внимания подготовке к началу отношений и созданию семьи, что уж тут можно ожидать от расставаний.

"Культура" расставаний в нашем обществе по масштабности действий, переживаний и отсутствию хоть какой-нибудь этики и выработанного алгоритма поведения - что-то среднее между гражданской войной и смертью. И такое положение дел существует достаточно долго, просто в наши дни болезни души начинают переходить в стадию обострения.

"Культура" расставаний

Если внимательно изучить историю большинства российских (и не только) семей, то можно увидеть, что тема неделикатных расставаний актуальна не только для нашего поколения, но и для нескольких предыдущих, только проходили они немного тише и временами без разъездов на отдельные территории.

Родители вроде бы вместе, но не вместе. Вроде бы семья, но не семья. Вроде бы в семье мир, но такой холодный мир, что и не знаешь, так ли он хорош, как открытое сражение... Расставания со скандалами и руганью - это совсем неделикатно, но открыто, и понятно, что происходит, а когда вроде как вместе живем, улыбаемся или даже разошлись, но улыбаемся, а в душе таим злобу и ненависть - это и непонятно, и болезненно, и некрасиво.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Да и может ли быть расставание между двумя любящими людьми красивым...? Вероятно может, но зачем расходиться двум любящим людям? А если уходит тот, кто перестал любить или никогда и не любил, то нужно иметь большое сердце, хорошее чувство такта и человеческое сострадание, чтобы уходя оттуда, где тебя любят и хотят продолжать отношения, оставить все тепло, на которое ты способен, отдать долги и служить человеку до тех пор, пока его сердце не успокоится.

Ранящие расставания начинаются с неосознанного вступления в отношения. Истинной проблемой является не совсем здоровое начало отношений, а не их завершение. Болезненные расставания - всего лишь следствие неосознанного начала и небережливого продолжения.

Глубокое сердце любит тихо, сближается медленно, не спешит менять одно на другое, потому что в том, кто живет рядом, видит волю Бога, а не собственный выбор. А если Бог дал человека в пару, то куда бежать? Получается зарабатывать деньги или нет, приходят дети в семью или нет, нравятся родственники или нет, есть где жить или нет, какое все это имеет значение, если ты выбрал служить высшему смыслу через тех, кого жизнь направляет на твой путь. Но для всего этого, конечно же, необходима духовная зрелость.

Обилие эзотерической литературы в современном информационном пространстве приводит к тому, что у многих из нас возникает иллюзия всемогущества. Повторение слов о безусловной любви принимаются за выработанный навык, хотя в большинстве случаев красивая концепция непривязанности таит в себе глубокий страх близости, страх подпустить к себе настолько близко, чтобы рискнуть быть либо принятым, либо отвергнутым, вот вам и вся непривязанность.

От слов о непривязанности до истинной непривязанности - путь в целую жизнь, а может и не одну. В истинной непривязанности ты никогда не сделаешь больно другому человеку, оправдывая это своей "вродекакзрелостью" и недостаточно высоким уровнем миропонимания твоего партнера.

Без серьезного подхода к отношениям, без осознания своего долга и ответственности перед каждым, с кем идешь на сближение, не может быть никаких безболезненных соединений и последующих расставаний. Большинство разрывов очень болезненны, в такие моменты происходит взаимное выплескивание боли - что еще остается там, где сердце не успело вырасти до необходимых размеров.

От неделикатных расходов-разводов родителей у детей закрываются сердца, от бесконечных негативных подробностей о "плохом" отце или матери в душе детей до самого их взросления живет страх создавать семью, чтобы не повторить тот же самый сценарий, но он повторяется.

Чаще всего он повторяется в твоих же отношениях, и повторяется ровно до тех пор, пока ты не решишь взять ответственность за свое собственное счастье и не начнешь двигаться в глубину, исцеляя все скрытые травмы. И да, нужно сказать, что наличие отношений, семьи и детей не является само по себе гарантией долгой и счастливой жизни. Жить на расстоянии можно и на одной территории, в одной семье.

Не расставайтесь. Точнее, не так. Не сходитесь до тех пор, пока не примете зрелого решения быть в этих отношениях до того конца, который будет определен жизнью, а не вами, пока не почувствуете в себе достаточно сил, чтобы соблюдать это решение.

А если уж так складываются обстоятельства, что нет никаких сил оставаться рядом, испробованы все способы и все же было решено уйти, то сделайте это настолько деликатно и бережно по отношению к сердцу другого человека, насколько это окажется возможным для вас.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Во время расставаний нужно думать не о том, что чувствую я, а о том, что переживает близкий человек. Не уходите от одних к другим, это некрасиво и очень больно для тех, кто остается. Постарайтесь выдержать паузу.

Постарайтесь просто уйти из отношений к самому себе, просто побыть в уединении, побыть одному, побыть на расстоянии. Разрешить завершиться тем процессам, причиной которых вы стали у своего близкого человека. Отдать долги тому, кто служил вам долгие годы, кто любил, кто подарил хорошие мгновения, кто сделал вас центром своей жизни.

Говорят, что все всегда возвращается - та боль, которую переживаем мы, возможно, вернулась к нам по каким-то причинам из далекого прошлого, а может быть она пришла для того, чтобы мы прожили этот урок и вынесли из него что-то ценное.

А та боль, которую причиняем мы другому человеку, обязательно вернется однажды и к нам, но станет, вероятно, большой неожиданностью. Трудные времена приходят тогда, когда мы меньше всего ожидаем их. Берегите тех, кто рядом.опубликовано econet

Автор Дина Ричардс

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet