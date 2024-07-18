Слова, сказанные сгоряча

Простая ситуация — два человека повздорили и в сердцах наговорили друг разного обидного. И не просто наговорили, а запомнили. Например, она сказала ему, что никогда не любила его шутки, а он сказа ей, что всегда ненавидел её музыкальный вкус

Простая ситуация — два человека повздорили и в сердцах наговорили друг разного обидного. И не просто наговорили, а запомнили. Например, она сказала ему, что никогда не любила его шутки, а он сказа ей, что всегда ненавидел её музыкальный вкус.

И теперь он думает, что она вот так вот негативно оценивает его юмор, а она считает, что он вот такой вот неискушённый балбес.

И от этого обоим ещё больнее. И вроде бы ссора уже прошла, инцидент исчерпан, а слова другого засели занозой и мучают, мучают, мучают… Не стоит отчаиваться! Кавалерия спешит на помощь, Зыгмантович сейчас всё объяснит!

Не принимайте близко к сердцу слова, сказанные в пылу ссоры

Слова эмоциональные и слова инструментальные

В своей эпохальной монографии про агрессию Леонард Берковиц выделял два вида агрессии — эмоциональную и инструментальную.

Эмоциональная агрессия — это причинение человеку вреда под воздействием эмоций. Оскорбил один другого — вот и получил по уху, нечего было обзываться.

Инструментальная агрессия — это причинение вреда ради достижения какой-либо цели. Например, ограбление. Я ему дал по кумполу ради телефона, а не из личной неприязни.

Ровно так же разделяются и слова, которые человек произносит. Они могут быть эмоциональными, а могут быть инструментальными.

Если мужчина в пылу ссоры говорит жене, что в постели она бревно, это эмоциональные слова, не надо принимать их близко к сердцу. А вот если он за завтраком такой: «Я тут подумал — а ведь ты реально бревно в постели», вот тут уже есть повод забеспокоиться — мужчина-то сейчас говорит исключительно инструментально.

Для равновесия — другой пример. Если разъярённа женщина сообщает мужчине о недостаточных размерах его уда, это эмоциональные слова, не надо принимать их близко к сердцу. А вот если она за завтраком такая: «Я тут подумала — а ведь у тебя реально маленький член», вот тут уже есть повод забеспокоиться — женщина-то сейчас говорит исключительно инструментально.

А вдруг это правда?

Эти разъяснения часто натыкаются на предсказуемое возражение — а что, если человек всю жизнь так думал, а вот сейчас оно просто вырвалось на поверхность? Что, если так?

Не извольте беспокоиться, это не так.

Когда человека захлестнули эмоции, ему трудно формулировать свои мысли — префронтальная кора никак не может превозмочь амигдалу. Поэтому мы в таких случаях говорим в основном заученными штампами, накатанными шаблонами, которые выучили в ходе жизни.

Проще говоря, человек не столько хочет вас оскорбить, сколько пытается выразить переполнявшие его чувства. Выражает, конечно, без изящества, но это лишь потому, что куртуазных формулировок он в своих подворотнях просто не усвоил.

Вот, допустим, женщина укоряет мужчину, мол, он никогда не дарил ей цветов. Мужчин на ошарашен — как же так, ведь у него есть мобильное приложение банка, и там отражены все траты по карте, в том числе и на цветы, вот — седьмого марта, двадцатого апреля, пятнадцатого августа, как это никогда не дарил, вот же!…

На самом деле женщина пытается сказать другое (просто префронтальная кора не справилась). Женщина хочет сказать: «Я сейчас чувствую себя так, словно бы ты никогда не дарил мне цветов!». Но, поскольку префронтальная кора не сдюжила, получилось то, что получилось.

Так что если вам в пылу ссоры наговорили обидного, знайте — перед вами нормальный человек, он несовершенен, как и все мы. С кем не бывает.

Другое дело, когда человек эмоционально стабилен и, следовательно, вполне себе осмысляет сказанное. Скажем, утром, за завтраком, наливая себе кофе, он спокойно и размеренно называет вас нехорошим словом (или, см. примеры выше, высказывается о ваших сексуальных достоинствах). Вот это — проблема. Вот тут есть о чём беспокоиться.

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Скрытая угроза

В серьёзном отношении к словам, вырвавшимся в приступе злости, есть и ещё одна проблема — заметная только для специалистов.

Дело в теории самовосприятия (self-perception theory). Суть её проста — если вы не очень уверены в своих убеждениях, вы делаете выводы на основании своих действий (обширные подробности можно найти в учебнике Майерса).

Когда человек ссорится с близким, он может начать сомневаться в своих чувствах к этому близкому. Муж, например, может задуматься — а действительно ли он любит жену, если вот так вчера на неё наорал?

И высока вероятность, что он сделает опрометчивый вывод — невозможно так орать на человека, которого любишь, а раз он так орал, значит, любви нет.

Дальше больше — поскольку наше внимание избирательно и во многом зависит от того, чем мы сейчас озабочены, мужчина начнёт замечать всё больше действий, которые свидетельствуют о его нелюбви к жене. Если эту разрушительную спираль не остановить, через два-три месяца он решит разводиться. Ну или хотя бы найти себе женщину на стороне, потому что «с женой я только ради детей».

Видите, к чему может привести серьёзное отношение к словами, сказанным в ссоре? То-то же.

Итого. Слова, которые вам говорят на эмоциях — это всего лишь выученные шаблоны, задача которых в выражении эмоций, а не в донесении информации.

Если вы будете принимать их близко к сердцу, очень может быть, что это закончится чем-то плохим. Насторожиться надо только если такие слова человек произносит спокойно, без эмоциональной арт-подготовки.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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