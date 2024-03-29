Как себя хвалить, нахваливать и положительно подкреплять

Эта статья предназначена для всех, у кого есть какие-либо эмоциональные расстройства (неврозы, депрессии, зависимости), эмоциональная сдержанность, психосоматические симптомы. А также для тех, кто в своей жизни склонен активно рационализировать и интеллектуализировать происходящие события. То есть она посвящена тем, у кого в жизни имеется избыток эмоционального негатива

Начну с того, что эта статья предназначена для всех, у кого есть какие-либо эмоциональные расстройства (неврозы, депрессии, зависимости), эмоциональная сдержанность, психосоматические симптомы. А также для тех, кто в своей жизни склонен активно рационализировать и интеллектуализировать происходящие события (то есть для гиперконтроллеров). То есть она посвящена тем, у кого в жизни имеется избыток эмоционального негатива.

Далее. Продолжу, уточнив, чего НЕ будет в этой статье. В ней не будет заезженных штампов. Постулатов про то, как замечательно относится к себе положительно. Про то, что важно себя любить. И «мощных» установок на тему того, что похвала - это способ повысить свою самооценку То есть я предлагаю отойти от популизмов.

Предлагаю в этой статье следовать логике «Зачем – Как».

Как и зачем себя хвалить

Что такое похвала как положительное подкрепление.

Это способ выразить позитивное отношение к себе. Еще раз. Похвала – это единственный способ закрепить какое-либо ваше поведение в виде привычки. То есть на длительный срок. Это и есть главный ответ на вопрос «зачем нужно себя хвалить».

Допустим, у вас избыток тревоги и вы учитесь ее останавливать. Вам необходима похвала (читайте - положительное подкрепление) каждый раз, когда вы убираете внутреннее ощущение неопределенности (а не просто ждете, что тревога пройдет).

Или вы учитесь построению границ в отношениях – вам нужна похвала каждый раз, когда вы внедряете эффективную модель взаимодействия с партнером.

Или вы повышаете себе свою самооценку. Вам нужна похвала каждый раз, когда вы ориентируетесь на свои возможности вместо механического сравнения себя с окружающими.

А уж про изменение привычек при зависимом поведении я вообще молчу – там похвала нужна регулярно (при каждом преодолении импульсивной тяги к предмету своей зависимости).

Как себя хвалить.

Шаг 1-й. Никто не хвалит себя за что-то необычное. Хвалят себя за рутинные действия.

Поясню. Необычные события в нашей жизни – это 1% всех жизненных событий. Это то, что мы называем переменами. Перемены всегда сопровождаются гаммой эмоций и чувств. Если это положительные перемены (а мы в контексте текущей статьи говорим о них) – то они сопровождаются гаммой положительных чувств. То есть ваша психика УЖЕ положительно подкрепляет ваше поведение.

То есть хвалить себя, когда вы в первый раз поехали на велосипеде, поплыли или поговорили на иностранном языке – это в известной степени пустая трата времени. Так как вас уже накрывает волна позитива.

А вот хвалить себя тогда, когда:

у вас что-то получается через пень-колоду

когда у вас получается первый шаг (а после него есть еще 9 шагов-действий)

когда вы что-то сделали эффективно, но объективно ситуация вообще не изменилась (так как требуется еще множество повторов эффективного поведения) или изменилась совсем чуть-чуть

Вот это – ИСКУССТВО.

Шаг 2-й. Рефлексия.

Самое важное в похвале – это то, что она ФОКУСИРУЕТСЯ на некоем своем достижении. То есть вы формулируете то, что вы сделали. Вы выхватываете из некой обыденности свои ключевые действия. Вы концентрируетесь на собственных успешных стратегиях поведения.

Как вы будете себя хвалить – это тоже важно. Но – это вторично по сравнению с тем, что вы отслеживаете эффективную стратегию поведения.

Примеры НЕ похвалы:

Я молодец, что справился с проблемой. Я умница, что не стала обижаться. Какой же я молодец, как же классно у меня получилось отказать (кому-нибудь).

В указанных примерах я предлагаю вам отследить и запомнить 3 базовых ВРАГА ПОХВАЛЫ:

1) обобщения. Такие слова, как: проблема, сложность, препятствие, плохо, страдание, справился и прочие акценты на том, что вы убирали или преодолевали, ТОЛЬКО УВОДЯТ ВАС от реального объекта вашей похвалы. Ваша задача концентрироваться на том, что вы делали.

2) негативные формулировки. Я не стала обижаться. Я не сидел с ощущением бессилия. Я не стал сравнивать себя с кем-то. Я не продолжил думать о самоубийстве. Все эти любые другие похожие формулировки с частицей «не» концентрируют и подкрепляют то, что для вас является условным негативом. Поэтому еще раз - ваша задача концентрироваться на том, что вы сделали.

3) акцент на эмоциональном подкреплении, а не на осознании собственной эффективной стратегии поведения. Похвалу стоит начинать и 80% объема вашего внимания уделять именно тому, ЧТО вы сделали эффективно, правильно, успешно или адекватно ситуации.

То есть, похвала фокусируется на том:

что я сделал

как именно я это сделал

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Шаг 3-й. эмоциональные эпитеты в свой адрес.

Тут все будет просто. Главное помнить о том, что эмоциональная часть подкрепления может быть какой угодно, главное, чтобы она резонировала лично для вас. То есть НИКОГДА НЕ пользуйтесь некими универсальными штампами. Они недолговечны.

Делайте акценты на том:

Какой я. Вы можете использовать любые отзывающиеся внутри вас эпитеты. Которые вас радуют, поднимают вам настроение или просто вам нравятся. То есть вы берете местоимение «Я» и присоединяете его к тому, какой вы.

«Умница», «молодец», «красавчег», «богиня», «гений», «хитрец», «мастер своего дела» и т.п.

Как это у меня было. Вы можете использовать любую метафору того, КАК у вас получилось то, что получилось. Берете местоимение в форме «у меня это было» и добавляете ту метафору, что вам нравится.

«Прелестно», «эпично», «классно», «потрясающе», «эффектно», «эффективно», «мило», «правильно» и т.п.

Чего я достоин. Подобная вариация идеально подходит для тех, кто относится к себе самокритично и склонен заниматься самобичеванием. Акцент делается на том, чего вы достойны благодаря своему поведению. Берете местоимение «Я» и добавляете то, чего вы достойны:

Похвалы, восхищения, одобрения, гордости, поощрения и т.п.

И еще раз. Задача эмоциональных эпитетов - ВАМ НРАВИТСЯ.опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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