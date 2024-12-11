НЕ МОЕ: Почему так важно найти свою родственную душу

Отклик, рождающийся в нас на того или иного человека, наша готовность принять его таким, какой он есть, со всеми его негативными и положительными качествами, без размышления о том, что "сейчас потреплю, а потом его (ее) начну менять" - есть важнейший посыл нашей души
Что такое душа? Почему мы говорим очень часто "не лежит душа к человеку?"... Все это из глубоких, сакральных знаний человека, с того самого времени, когда наши первобытные пращуры учились добывать огонь, попутно веря в его живительную силу, равно как и одухотворяя, воодушевляя весь окружающий мир.
Родственная душа
Несколько отвлекаясь от темы вспомним, что психология буквально переводится с греческого как наука о душе. Не уводя читателей в совсем уж глубокие философские дебри, скажем, что душа - это нематериальное, бестелесное начало в человеке, аккумулирующее его творческую и психическую энергию (чувства, мысли, желания, воображение и т.д.).
То есть отклик, рождающийся в нас на того или иного человека, наша готовность принять его таким, какой он есть, со всеми его негативными и положительными качествами, без размышления о том, что "сейчас потреплю, а потом его (ее) начну менять" - есть важнейший посыл нашей души.
Если нет отклика, но есть факторы, как-то:
Итог брака в большинстве случаев неутешительный. "Осчастливить против желания нельзя", - как говорил юный герой Олега Меншикова из "Покровских ворот".
Поэтому в дефиците потребностей находится именно "родственная душа", отсутствие рядом которой приводит к серьезным последствиям, не всегда с благополучным исходом.
"Родственная душа" - это тот человек, с которым можно смотреть в одном направлении, можно знать его слабые и сильные стороны, но при этом не стремится исправлять их, понимая, что идеальных принцев, равно как и принцесс не бывает.
Например, мужчина и женщина встречаются как потенциальная пара. Есть общие интересы, пусть их объединяет музыка или общий кинематограф. Но "химии" нет. Мужчина как охотник и может проявить сексуальный интерес к своей даме, а дама ввиду отсутствия сексуального наслаждения, может согласиться на это "терпя" его, так как "вроде нормальный мужик, хоть секс получу".
Но наличие общих интересов еще не есть показатель родственной души. К тому же очень часто, особенно у девушек, "включается" угодничество (когда вдруг барышня становиться фанаткой ФК или рэпа, который она терпеть не могла раньше).
Завязывая интимные отношения, пусть и основанные на каких-то общих интересах, девушка или молодой человек не сразу приходят к выводу о несоответствии своих сексуальных потребностей, о некоей внетелесной связи между ними. Но отношения уже развиваются и поэтому выйти из них с обоюдным признанием "фиаско" и вместе с тем, взаимной благодарностью, весьма тяжело.
Резюмируя, я бы хотела подчеркнуть, что значимость родственной души в браке неоспорима, а само понятие "родственная душа" может находиться и за пределами супружества, т.е. это может быть человек или группа людей, с которыми ощущается особая связь, взаимный интерес, с которыми человек проходит опыт взаимодействия по тем или иным параметрам (будь-то коммуникация, смысложизненные ценности и ориентиры и т.д.). опубликовано econet
«Родная душа — это тот, кто разделяет наши глубочайшие устремления, избранное нами направление движения. Если мы вдвоем подобно воздушным шарикам движемся вверх, очень велика вероятность того, что мы нашли друг в друге нужного человека»
Ричард Бах
Автор Надежда Архангельская
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