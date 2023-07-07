Разреши себе! Ошибаться. Метаться. Меняться. Удивляться новому хоть в 60, хоть в 16. Разреши себе не отвечать на провокации. Разреши не оправдываться, не доказывать, не переубеждать. Разреши себе отпускать. И уходить. От тех, с кем не по пути. От тех, кто тебя обнуляет. От тех, кто не любит и не любим

Разреши себе! Ошибаться. Метаться. Меняться. Удивляться новому хоть в 60, хоть в 16.

Разреши себе не отвечать на провокации. Разреши не оправдываться, не доказывать, не переубеждать.

Разреши себе отпускать. И уходить. От тех, с кем не по пути. От тех, кто тебя обнуляет. От тех, кто не любит и не любим.

Разреши себе быть собой

Разреши себе быть разной. Не подходящей ни под какие категории, рамки, стереотипы, типологии и виды. Не оправдывающей ничьих ожиданий и не действующей в угоду кому-либо против своей воли.

Разреши себе не бояться за взрослого ребёнка. И за не очень взрослого разреши себе не бояться. Разреши себе не думать, что «кроме меня никому ничего в этом доме не нужно».

Разреши себе не бежать впереди паровоза. И позади тоже – не бежать. Просто – не бежать. Может быть даже подождать поезда, идущего в нужную сторону. И сесть в СВ, а не встать у кочегарки, подкидывая уголёк.

Разреши себе иногда не думать о муже. Или любимом. Или любовнике. Не думать о нём какое-то время. Ни где он задержался, ни почему не отвечает уже 20 секунд на твоё сообщение, ни почему не купил цветов. Не думай о нём. Думай о себе.

Разреши себе не обращать внимания на то, что говорит подружка. Или даже лучшая подружка. Особенно, если она говорит что-то «очень важное для тебя, дорогая».

Разреши себе заниматься собой. Хотя бы час в день. Один час, пусть даже он складывается из разорванных минут-кусочков. Разреши себе не говорить: «У меня нет на себя времени». Оно есть. Разреши его взять себе.

Разреши себе мечтать. И обязательно по-крупному. Разреши мечтать о несбыточном (откуда ты знаешь, что оно несбыточное?).

Разреши себе быть. Разреши себе быть достойной любых денег, любой награды, любой славы, большой любви, великолепного отдыха.

Просто разреши. Разреши себе быть собой.

Сначала ПРОСТО РАЗРЕШИ. Потом увидишь, что будет... опубликовано econet

Автор Мария Точилина

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