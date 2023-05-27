Выросшие дети, будьте лояльнее к своим мамам!

Дорогие выросшие дети, мальчики и девочки! Вы даже не представляете, как маме больно знать, что она является источником ваших проблем во взрослой жизни. Пусть даже не всех, но базовых!
Как часто я вижу (даже не слышу) этот вопрос в глазах женщин, моих клиенток 50+. Вместе с новыми знаниями в психологии к ним приходит осознание своего материнского несовершенства. А с ним и боль, растерянность, отчаяние, вина, страх и бессилие.
– Ты не могла тогда по-другому! Ты же не хотела преднамеренно навредить своему ребенку?
– Конечно нет! Я поступала как могла, как жилось, как и со мной поступали. Мне самой было не сладко.
Дорогие выросшие дети, мальчики и девочки! Вы даже не представляете, как маме больно знать, что она является источником ваших проблем во взрослой жизни. Пусть даже не всех, но базовых!
Ведь это мама приводит нас в мир, научает распознаванию эмоций, пониманию и чувствованию себя, искусству саморегуляции и обращению с другими. Не много ли на одну, обычную молодую женщину без специального психологического образования, но со своим набором житейских нужд, душевных чаяний, проблем в отношениях, в погоне за счастьем и светлым будущем?
Конечно, младенцу нет дела до того, чем может быть озабочена его мать кроме него единственного – такова природа выживания.
«Дети – самые агрессивные существа самого агрессивного вида на планете» - эта мысль когда-то озарила меня ясностью происходящего в человеческой природе.
Безусловно, дети хотят получить от родителей все!
Принятие, любовь, признание чувств, уважение личностных границ…
Но вот только как это получить у той, которая сама не имела всего этого в идеальной степени, и, скорее всего, искала недополученное в отношениях с вашим отцом, а может быть и с вами.
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Грустно все это.
Злятся дети, пытаясь «добить» родителя своей правдой.
Обижаются и защищаются мамы.
Да-да, гнев и страх ходят рядом.
Мамы-то далеко не все продвинутые в психологии, чтобы в ответ на попреки и претензии любимого выросшего дитяти выдохнуть страх и просто признать его детские чувства. Просто до-пожалеть его или ее, того маленького, который не был замечен с его детскими чувствами страха, обиды, одиночества.
– Как же тебе было больно и обидно, когда я отдала тебя на время к бабушке! Я даже не могла представить, что ты так страдал. Мне так больно и жаль, что так случилось…
Мне ведь и самой тогда было нелегко. Это был трудный период в моей жизни, кризис, двое маленьких детей, я одна…
– Мам, а как тебе там было, расскажи!
– Могу рассказать, но надо ли тебе это?
– Надо, мам! Я сейчас только стал видеть в тебе человека, женщину, а не только маму. Оказывается, и тебе было не просто!
Дорогие мамы, не бойтесь обвинений своих детей. Они кричат не о вашей «плохости», а о признании своих детских чувств. Они хотят от вас не оправданий, что вы хорошая и не виноватая.
Дети хотят, чтобы вы заметили хотя бы сейчас, как им по-детски было плохо тогда, в какие-то моменты их детства и вашего материнства.
Просто услышьте, просто пожалейте, обнимите своего хоть и выросшего, но детеныша, который внутри все еще жаждет вашего тепла и просто принятия, без назидания и воспитания.
И не защищайтесь, оправдываясь! За эту минуту близости ребенок простит вам все.
Дорогие выросшие дети, пожалуйста, будьте лояльнее к своим несовершенным матерям. Конечно, не всем повезет соприкоснуться с открытостью материнского сердца. Бывает, много дров нарублено, границы зачерствели, шрамы загрубели.
Но заверяю вас, пока мама жива, она будет ждать - звонка, встречи, объятия, теплых слов, "Мам, ты как там?". Если б вы знали, сколько боли, раскаяния и любви хранится в потаенных уголках материнской души! Не все мамы могут к этому прикасаться. Не все готовы. Но хотят все, пока живы.
Пожалуйста, будьте лояльнее и мудрее теперь уже вы, взрослые дети! Помогите своим мамам найти тропинку к мостику, на котором могут встретится ваши сердца.опубликовано econet
Автор Виктория Подгорная-Горновская
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добрый день, Виктория!Ответить
Увы, но так бывает не всегда. Бывают и другие мамы.
Которые считают, что ребенок - причина всех их несчастий, что если бы ребенок не родился, их жизнь пошла бы по-другому, и они бы были счастливы. Для них нет большего счастья, чем знать, что у их ребёнка - всё плохо. И они отомщены за свою несчастливую жизнь.
Такие мамы радуются каждой неудаче, каждому промаху своих детей и злорадствуют. А если их дети счастливы, то они завидуют и ненавидят своих детей.
Не уверена, что есть смысл пытаться наладить контакт с такими мамами. По моему мнению, стоит дистанцироваться от таких мам, свести контакт к минимуму, стараться как можно меньше общаться и информировать о своей жизни.
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