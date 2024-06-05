Когда «НЕблагодарность» – позволительна

Есть ли исключения из жёсткого правила: «Благодари!»...

Благодарности – учат. Вы знаете. Неблагодарности же учить специально не надо, неблагодарность, свойство – врождённое, природное, естественное, как умение сплёвывать слюну. Мы с «неблагодарностью» рождаемся на свет и от неё потом – отучаемся, в ходе социализации, воспитания.

(Или же – нет, что – увы).

Благодарности учат так же, как учат горшку, приветствию «Здравствуйте!», поведению за обеденным столом и другим почётным навыкам цивилизованного Взрослого, с которым можно иметь дела. Разные.

Что знал Гёте о чувстве... Неблагодарности

Может возникнуть вопрос (он обычно всегда возникает у людей, склонных к упрощённому ницшеанству, а проще говоря – не доверяющих культуре и цивилизации, которые в общем-то только и делают, что обуздывают, поучают человека).

Может возникнуть вопрос: «Если неблагодарность – чувство природное, так сказать, естественное, так может быть оно – тем самым, и ценное для нас?» И зря мы «истребляем» неблагодарность? Может, она помогает нам выжить, а мы подрезаем ей крылья?»

Об этом много размышляет Тора и … Гёте.

Сегодня мы поговорим о том, что советовал думать об этом обо всём – Гёте.

Слово Гёте в защиту «Неблагодарности»

Парадоксально, но иногда – неблагодарность (а проще – забывчивость, короткая память) позволяет нам быть – благодарными там, где это необходимо конкретно вот здесь и сейчас.

Вот как интересно пишет об этом сам Гёте:

«Неблагодарность – прирождённое свойство человека. Оно возникло из способности к забвению дурного и хорошего, а это – единственная возможность продолжать жизнь».

Это первое. Неблагодарность как часть забывчивости на всякие эмоциональные вещи из нашего прошлого.

Далее Гёте говорит, что человек для того, чтобы ему просто существовать – вообще-то нуждается в бесконечном количестве всего-всего-всего. Чисто математически – многовато для одной головы – всё помнить.

И поэтому:

«...если бы он (человек) захотел всегда воздавать заслуженную благодарность – и солнцу, и земле, Богу и природе, предкам и родителям, приятелям и друзьям, то у него не хватило бы ни времени ни чувства для восприятия – новых благодеяний».

Да, иногда забывчивость по отношению к старым твоим доброжелателям позволяет заметить, наконец, твоих уже новых доброжелателей и сказать уже им – «Спасибо», в полный голос и чувство, ко времени и к месту, не опоздав.

Очень тягостное впечатление, наоборот, производят люди, которые остановились на «благодарности» к каким-то прошлым своим благодетелям, законсервировались и ничего нового не желают видеть в упор.

Об этом же говорит Гёте:

«У таких людей нет ни времени, ни чувства для восприятия НОВЫХ благодеяний».

Например, вам, конечно, встречались люди (и мужчины, и женщины, и даже 80-летние старики), которые рассуждают дятлообразно — примерно так: «Всему на свете я обязан только своей мамочке. Больше никто, как она, для меня никогда ничего не сделал хорошего. Я благодарен только ей и больше никому за каждое мгновение своей жизни. Моя мамочка!..».

Скорее всего, мамочки таких людей как-то однобоко развивали у своих чад чувство Вечной Благодарности и, конечно, они не ведали о предупреждении Гёте:

«...у него не хватит ни времени, ни чувства для восприятия новых благодеяний».

Какой же мы сделаем с вами вывод? Какой урок вынесем из кабинета психолога для здоровья лично самих себя?

Прощайте. Прощайте «обиды». То есть, прощайте тех, кто по прошествии времени – забыл о том, что должен быть вам благодарен.

Не обижайтесь на тех, кто принуждён самой жизнью – бурной и изменчивой – воспринимать вот именно сейчас – совершенно новые и свежие, даже не знакомые и не совсем понятные вам благодеяния.

Не злитесь на тех, у кого просто не хватает сейчас ни времени, ни чувства, ни обстоятельств – помнить, всегда-всегда помнить ещё и про вас. Пусть они получат шанс – заметить, разглядеть и живо воспринять – новые благодеяния от новых окружающих их лиц.

Служа алтарю имени ВАС (и чем дальше – тем уж всё менее и менее...искренне, ведь насильственный застой омертвляет и развращает), они такого шанса – даже не разглядят.

Вот так «Неблагодарность» – удивительным образом учит в конце концов – Благодарности.

Жизнь ведь покоится на парадоксах. Не надо бояться их.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet